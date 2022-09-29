‫سيعقد AIST مؤتمر RD20 الرابع يومي 4 و 6 أكتوبر في طوكيو لتحقيق تحييد الكربون

طوكيو،29 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — سيعقد المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة (المشار إليه فيما يلي باسم “ AIST “) ومقره في طوكيو مؤتمرًا دوليًا،” RD20 الرابع”، من يوم الثلاثاء 4 أكتوبر إلى الخميس 6 أكتوبر 2022، كجزء من أسبوع طوكيو GX الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق مجتمع خال من الكربون بسرعة من خلال مشاريع دولية مشتركة مثل توليد الطاقة الشمسية والهيدروجين، ووضع خطط لتنمية الموارد البشرية.

وتتاح المشاركة على الإنترنت في المؤتمر، بما في ذلك المشاهدة عند الطلب. موقع التسجيل مفتوح ( https://rd20.aist.go.jp/rd20- 4/registration/ ).

الشعار: https://kyodonewsprwire.jp/ prwfile/release/M107265/ 202209206800/_prw_PI1fl_ 4qObCuC8.png

الصورة: https://kyodonewsprwire.jp/ prwfile/release/M107265/ 202209206800/_prw_PI2fl_ L45Q0LAO.jpg

يتكون RD20 الرابع من الدورات التالية.

-الدورة الفنية: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، 9:30-18:20 ( JST )

-دورة القادة: الخميس 6 أكتوبر 2022، 13:00-16:30 ( JST )

تضم الدورة التقنية المواضيع الثلاثة المتوازية التالية.

المحور الأول: تقييم دورة حياة الهيدروجين ( LCA ) والتحليل الاقتصادي التقني ( TEA )

المحور الثاني: توليد الطاقة المتجددة وتكاملها

المحور الثالث: إدارة الكربون

تتكون دورة القادة من الخطب الرئيسية ومناقشات المائدة المستديرة. سيناقش المديرون والممثلون من مختلف معاهد البحث خطة عمل لتحقيق “بيان القادة” ( https://rd20.aist.go.jp/rd20- 3/ ) الصادر بموافقة كل معهد في RD20 الثالث.

الموقع الرئيسي: https://rd20.aist.go.jp/

التسجيل: https://rd20.aist.go.jp/rd20- 4/registration/

نظرة عامة على المؤتمر:

تم إطلاق RD20 في عام 2019، وهو إطار عمل للبحث والتطوير الدوليين يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتشجيع الابتكار من خلال معاهد البحث الرائدة في بلدان ومناطق مجموعة العشرين التي تطور أحدث التقنيات في العالم لتحقيق تحييد الكربون. يوفر RD20 فرصًا للمشاركين لتبادل أنشطة البحث والتطوير والخبرات. كما أنه يعمل على تعميق وتطوير شراكات جديدة بين الصناعات ذات الصلة والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الحكوميين.

المضيفون المشاركون:

وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا؛ وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة؛ وزارة البيئة؛ منظمة تطوير الطاقة والتكنولوجيا الصناعية الجديدة

معلومات عن أسبوع طوكيو GX : https://www.meti.go.jp/ english/press/2022/0801_001. html