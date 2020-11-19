سيبلا تطلق كوفى-جى للكشف السريع عن الأجسام المضادة لكوفيد-19

وقعت سيبلا اتفاقية ترخيص مع مالتي-جي لتوزيع مجموعة اختبارات الأجسام المضادة السريعة لكوفيد-19

مومباي، الهند، 19 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة سيبلا المحدودة (Cipla Limited) (BSE: 500087) (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: CIPLA EQ)، والمشار إليها فيما بعد باسم “سيبلا”)، اليوم أنها قد وقعت اتفاقية ترخيص مع شركة Multi G (مالتي جي) التي يقع مقرها في بلجيكا لتوزيع مجموعة اختبارات الأجسام المضادة السريعة لكوفيد-19 في معظم الأسواق الناشئة وأوروبا. وتُشكِّل اتفاقية الترخيص جزءًا من جهود سيبلا لتعزيز فرص الوصول من جميع أنحاء العالم إلى العلاجات المنقذة للحياة والبنية التحتية التشخيصية للمرضى المحتاجين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة سيبلا مسؤولية توزيع مجموعة الأجسام المضادة السريعة لكوفيد-19 التي سيجري تصنيعها شركة مالتي جي. وتُسَّوق هذه المجموعة تحت اسم العلامة التجارية “Covi-G” (كوفي جي)، وكانت هذه من بين أوائل مجموعات الأجسام المضادة التي قد أُعلن عن مطابقتها لعلامة السلامة الأوروبية (CE) وتنتظر موافقة دول الأعضاء التنظيمية في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (ICH). كما سُوِّقت بالفعل في أكثر من 20 دولة بمعدل حساسية ونوعية يتجاوز 92٪. وتختبر هذه المجموعة الأجسام المضادة من نوع الغلوبولين المناعي م (IgM) والغلوبولين المناعي ج (IgG)، بإجراء اختبار دم عبر وخزة إبرة واحدة باستخدام التفسير البصري لمؤشر نتيجة الاختبار. وتُظهر المجموعة نتائج الاختبار في غضون 10 دقائق.

سيساعد وصول شركة سيبلا الواسع النطاق وشبكتها وشراكاتها مع سلطات الصحة العامة وكذلك المؤسسات الخاصة في ضمان الوصول السلس لهذه المجموعات في أكثر من 25 سوقًا في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

يُضفي هذا الإطلاق علامة بارزة أخرى على مجموعة كوفيد الخاصة بنا بعد مجموعات إليفاست التشخيصية. وإلى جانب الأداة الوبائية للفحص الشامل، يمكن أيضًا استخدام اختبار نقطة الرعاية هذا لاكتشاف المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بعدوى غير مصحوبة بأعراض أو بعدوى طفيفة في الماضي، وتحديد المتبرعين المحتملين بالبلازما وربما إيلاء الأولوية للفئات السكانية التي تعاني من حساسية من اللقاحات

نبذة عن شركة سيبلا ( Cipla ) :

تأسست شركة سيبلا في عام 1935، وهي شركة أدوية عالمية تركز على النمو السريع والمستدام والأدوية النوعية المعقدة وتعميق المحفظة في أسواقنا المحلية في الهند وجنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية والأسواق الرئيسية المنظمة والناشئة. ونشتهر بمجالات الجهاز التنفسي ومضادات الفيروسات القهقرية والمسالك البولية وأمراض القلب ومضادات العدوى والجهاز العصبي المركزي التي تمثل نقاط قوتنا. تنتج مواقع التصنيع الـ 46 الخاصة بنا حول العالم أكثر من 50 نموذجًا للجرعات وأكثر من 1500 منتج من خلال منصات تقنية متطورة لتلبية احتياجات أكثر من 80 سوقًا لدينا. تحتل شركة سيبلا المرتبة الثالثة في مجال الأدوية في الهند (IQVIA MAT September’20)، وثالث أكبر الشركات في سوق الأدوية الخاصة في جنوب إفريقيا (IQVIA MAT September’20)، وهي من بين أكثر الشركات العاملة في الأدوية النوعية توزيعًا في الولايات المتحدة لأكثر من ثمانية عقود، مما أحدث فرقًا في حياة المرضى قد ألهم كل جانب من جوانب عمل سيبلا. ومن المسلم به على نطاق واسع أن عرضنا المغير للنموذج المتمثل في العلاج الثلاثي المضاد للفيروسات الرجعية في فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز بأقل من دولار واحد في اليوم في أفريقيا في عام 2001 قد ساهم في تحقيق الشمولية وإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف لمركز حركة فيروس نقص المناعة البشرية. وبصفتها شركة مواطنة مسؤولة، فيسهم نهج شركة سيبلا الإنساني المعني بالرعاية الصحية سعياً لتحقيق غرضها المتمثل في “رعاية الحياة” وروابط مجتمعية عميقة الجذور أينما وجدت في جعلها شريكًا مفضلًا للهيئات الصحية العالمية والأقران وجميع أصحاب المصلحة. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكترونيwww.cipla.com،أو النقر فوق Twitter، Facebook، LinkedIn.

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