‫سيارة ماكلارين فورميولا 1 موديل 1989 التي يمتلكها آيرتون سينا تتبادل العملات المشفرة في شركة Himalaya Exchange

يظل آيرتون سيناأسطورة للسائقين والمشجعين في الماضي والحاضر. صرح نيكي لاودا، بطل العالم في سباق سيارات الفورمولا 1 ثلاث مرات، قائلًا كان سينا ببساطة “أفضل سائق على مر العصور”. كشف لويس هاميلتون، الذي يعتبر سينا قدوة طفولته، عن خوذة تكريم خاصة لسينا في سباق جائزة البرازيل الكبرى العام الماضي.

ولا يوجد مثيل لسينا إلى الآن في القدرة على القيادة، لكنه كان معروفًا بشخصيته بقدر ما كان معروفًا بقيادته. واشتهر بإنقاذ حياة السائق الفرنسي إريك كوماس في سباق جائزة بلجيكا الكبرى عام 1992. توقف سينا وهرع إلى سيارة الفرنسي عندما بدا محرك كوماس قريبًا من الانفجار، وأوقف المحرك حتى لا يشتعل فيها النيران، ثم أمسك رأسه لتثبيت رقبته حتى يصل المسعفون. صرح كوماس، وهو جالس في مؤسسة سينا، قائلاً: “ليس لدى شك في إنقاذ آيرتون سينا لحياتي. إنه كان شخصًا غير عادي بالإضافة إلى كونه سائقًا عبقريًا. يظل إرث آيرتون وسمعته فريدة تمامًا”.

جعلت هذه السمعة السيارات التي قادها سينا بعضًا من أكثر القطع الأثرية الرياضية والهندسية قيمةً وجعلتها من السيارات المرغوبة في العالم. تؤكد الصفقة استمرار ثقة المستخدمين في شركة Himalaya Exchange وتعكس كيف تشق العملة المشفرة طريقها إلى التيار الرئيسي للمجتمع ورياضة السيارات.

صرح زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة McLaren Racing قائلًا: “هناك عدد قليل من المركبات في رياضة السيارات أكثر شهرة من سيارة ماكلارين فورميولا 1 موديل 1989 MP4/5 التي تصنعها شركة ماكلارين ويمتلكها آيرتون سينا. إنها ليست قطعة هندسية جميلة فحسب، بل تمثل فصلًا خاصًا في تاريخ رياضة السيارات. إن مشاهدة صفقة كهذه تتم من خلال Himalaya Exchange يعكس الوتيرة المستمرة للابتكار الذي يعد سمة مميزة لصناعة رياضة السيارات، في الماضي والمستقبل على حد سواء”.

تستفيد العديد من الشركات والأفراد الآن من الفرص التي تتيحها عمليات تبادل العملات المشفرة المدارة جيدًا مثل مجموعة هامالايا (Himalaya Group) – المسجلة كمزود صرف العملات الرقمية في أستراليا وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في الولايات المتحدة – لتحويل الأصول الرقمية بكفاءة وأمان.

صرح جيسي براون، الرئيس التنفيذي لشركة Himalaya Exchange قائلًا: “تعد هذه الصفقة الرمزية هي تصويت كبير على الثقة لمنصة Himalaya Pay التي تم إطلاقها حديثًا، ولكن يجب أن تكون أيضًا مصدرًا للإثارة لأي شخص مهتم بالعملات المشفرة وقدرتها على تقديم تمويل آمن وبلا مجهود للجميع “.

تأتي الصفقة مع إطلاق الإصدار الأول لمنصة Himalaya Pay مؤخرًا على متجر Apple ومتجر Google Play. الإصدار 1.0 (V1.0) لمنصة Himalaya Pay هو نظام بطاقات هدايا رقمي مبتكر للتجار والأعضاء في البلدان المسموح بها.

ويجرى تطوير الإصدار الثاني، V2.0، وسيكون نظام دفع من الجيل التالي. ستتميز المنصة بالقدرة على إجراء تحويلات فورية للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، وأتمتة جداول الدفع، وتوفر القدرة على التسوق مع تجار التجزئة الحصريين بجميع أنواع العملات المشفرة.

صرح ويليام جي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hamilton لإدارة الاستثمارات المحدودة – ومدير صندوق عالمي به عدة مليارات من الأصول الخاضعة للإدارة قائلًا: “تتطور العملات المشفرة، وسينتمي مستقبل العملات المشفرة إلى تلك المنصات التي يمكن لأي شخص استخدامها في أي وقت. يبحث الناس عن بدائل لنظام فيأت حيث يمكنهم الوثوق فيه. تعد سيارة فورميولا 1 (MP4/5 F1) موديل 1989 التي يمتلكها آيرتون سينا تجسيدًا للأناقة والأداء لمحبي الفورمولا 1. وهذا ما يمكن أن تمثله العملة المشفرة أيضًا في أفضل حالاتها. ببساطة، تعد العملات المشفرة فئة أصول جديدة لا يمكن للمؤسسات الاستثمارية أو الحكومات تجاهلها بعد الآن”.

Himalaya هي منصة التشفير الأولى والوحيدة التي تعمل بنظام تشفير متكامل تمامًا. وتعد هذه المنصة فريدة من نوعها لدمج تبادل العملات المشفرة مع عملة تداول أصلية (عملة الهيمالايا “HCN“ (وعملة ثابتة (دولار الهيمالايا “HDO“) وتطبيق دفع أُطلق مؤخرًا (Himalaya Pay) عبر منصة واحدة. تتمثل مهمة الشركة النهائية في إنشاء عالم يتحكم فيه الأشخاص في أموالهم وبياناتهم ومصيرهم، وتمكين الفرد بحرية مالية حقيقية.

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