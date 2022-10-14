‫سيارات الطاقة الجديدة من GWM تصل مبيعاتها إلى 14% من السنة، المزيد من النماذج الجديدة للسوق العالمية

بودينغ، الصين، 13 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — في 10 أكتوبر، أظهرت أحدث بيانات المبيعات الصادرة عن GWM أن العدد التراكمي لمركبات الطاقة الجديدة المباعة من يناير إلى سبتمبر بلغ 96,916، بزيادة 14.31% على أساس سنوي، مما يشير إلى تحسن قدرة العلامة التجارية على المنافسة في سوق الطاقة الجديدة.

أطلقت GWM عددًا من منتجات الطاقة الجديدة، والتي تغطي أشكال الطاقة HEV و PHEV و EV ، وحققت اختراقات في المبيعات في السوق العالمية.

كعلامة تجارية واحدة، أطلقت HAVAL العديد من المركبات الهجينة، من بينها H6 PHEV و H6 HEV التي لديها أداء مبيعات متميز.

تم إطلاق HAVAL H6 PHEV رسميًا في الصين وتايلاند مؤخرًا. وعند إطلاق هذا النموذج في تايلند، بلغ عدد الطلبات 1000 طلب في غضون 40 دقيقة.

يمكن لـ HAVAL H6 PHEV ، المجهزة بمحرك 1.5 GDIT وناقل حركة هجين ثنائي السرعات ( DHT ) رائد دوليًا، التحول تلقائيًا إلى وضع القيادة الأكثر ملاءمة لسيناريو قيادة محدد، مثل السيناريوهات الكهربائية أو الهجينة مع الحفاظ على التوازن بين استهلاك الطاقة والوقود.

بعد اختبار القيادة، علق أوتوهوم، وهو موقع معروف للسيارات في الصين، قائلاً: “إن تشغيل ناقل التروس لـ HAVAL H6 PHEV سلس للغاية، ولا يوجد شعور بالتوقف المؤقت أو النفضة على الإطلاق. عندما تصل السيارة إلى مدى السرعة العالية، بدعم من المحرك التوربيني، لا يزال هناك تسارع قوي ومستدام”.

تم إطلاق النسخة الهجينة من HAVAL H6 في أسواق مختلفة، مثل تايلاند وأستراليا وجنوب إفريقيا، وحققت أداءً ممتازًا في السوق.

كما حققت ORA ، وهي علامة تجارية للسيارات الكهربائية النقية من GWM ، أداء مبيعات ممتازًا. وفقًا لبيانات المبيعات التي أصدرتها الشركة، فإن عدد ORA المباعة عالميًا من يناير إلى سبتمبر من هذا العام هو 84,721. في تايلاند، تظهر إحصاءات Autolife Thailand أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، احتلت Ora Good CAT (المعروفة أيضًا باسم القط غير العادي في بعض الأسواق الخارجية) المرتبة الأولى في مبيعات EV المحلية، مع حصة سوقية عالية تبلغ 42.4%.

تم إدراج WEY COFFEE 01 وهي مركبة طاقة جديدة أخرى من GWM ، في “قائمة المركبات الكهربائية المؤهلة” للمكتب الفيدرالي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات ( BAFA ) في 10 أكتوبر. يتم تسعير نسختين من السيارة بسعر 55900 يورو و 59900 يورو على التوالي.

تعلق GWM أهمية على إدارة أمن الشبكة للمركبات. تتماشى ORA القط غير تقليدي و WEY COFFEE 01 مع لائحة الأمم المتحدة رقم 155. وستكون هاتان المركبتان متاحتين قريبًا في أوروبا.

في الوقت الحالي، بدأ التحول الجديد في مجال الطاقة في GWM ينشط. تخطط الشركة لإطلاق المزيد من نماذج الطاقة الجديدة ذات الميزات المختلفة في السوق العالمية والحفاظ على الزخم في نمو المبيعات.