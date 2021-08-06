سوق الهجرة عن طريق الاستثمار يعمل على تقوية المرأة حول العالم

دبي الامارات العربية المتحدة, 6 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/ —

قد لا يكون القرن الواحد والعشرين الوقت المثالي للعدل والمساواة بين الرجل والمرأة، لكن تطور الأمر بشكل أفضل عن الماضي – حيث نجد في أيامنا هذه على عدد أكبر من النساء في المناصب القيادية والسياسية والأكاديمية والمهنية وفي مرتبة المدير التنفيذي والعديد من المجالات الأخرى.

تؤثر النساء بشكل كبير على تطوير وتغيير مجتمعاتنا، وذلك عند عملهم في الشركات وكونهم جزءاً مهماً في الأسرة وفي المجتمعات. ليس من الصعب أن نرى أيضاً مشاركتهم في أمور أكثر أهمية كالعمل في مجال الهجرة عن طريق الاستثمار.

تتكون عملية تقوية المرأة من خلال الهجرة عن طريق الاستثمار من مرحلتين. المرحلة الأولى هي عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة عن طريق الاستثمار. المرحلة الثانية هي استخدام هذه القرارات لتطوير وتعزيز فرص النجاح.

عملية اتخاذ القرار

عندما تكون مهتماً بالاستثمار للتمتع بالتنقل العالمي مثل الحصول على الإقامة في الاتحاد الأوروبي أو على جواز سفر ثاني من منطقة الكاريبي أو تركيا، سيعتبر الاستثمار في الجنسية الثانية شيئاً ضرورياً لكي تستفيد أنت وعائلتك من المزايا والفوائد الموجودة بها.

ستساعدك شركتنا في منحك أفضل الخيارات التي لدينا، ستكون أنت صاحب القرار الأخير باختيار البرنامج الذي يناسبك ويناسب احتياجات عائلتك، والذي يمنح أطفالك أفضل الميزات لتحقيق أهدافهم ويناسب نمط حياتك وحياتهم.

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تشير الدراسات على أن النساء يمتلكن قوة ملاحظة كبيرة عندما يتعلق الأمر بعملية اتخاذ القرارات، هذا يعمل على مساعدتهن في الحصول على أفضل النتائج والتنبؤ بأي مشاكل قد تؤثر على الأفراد. إن قوة الملاحظة هذه ضرورية للغاية عند عملية اتخاذ قرار الاستثمار في الإقامة أو الجنسية حيث ستعمل على تحديد مصير عائلتك وستفيدهم بشكل كبير.

تلعب الأمهات دوراً كبيراً حيث أن القرار الذي عليهن اتخاذه في نوع برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار أو الجنسية عن طريق الاستثمار المناسب للعائلة مسؤولية مهمة للغاية. حيث سيساعد أطفالك بالدراسة في المجالات التي يرغبون بها في أفضل الجامعات الموجودة في البلاد، أو بإيجاد فرص عمل أفضل لهم، وقد يكون البلد الثاني الذي قمن باختياره هو الخطة البديلة المثالية عند حدوث أي اضطرابات سياسية في بلدهن الأصلي. إن التفكير في مستقبل أطفالك هو الحل المثالي لتحديد برنامج الإقامة أو الجنسية الذي يناسب العائلة بشكل كامل.

تعزيز فرص النجاح

إن نجاح الشركات في يومنا هذا ليس أمراً سهلاً سواء كان مديرها امرأة أو رجل، لكننا نرى تزايداُ في مناصب النساء كمدراء تنفيذيين أو كرؤساء في الاعمال التجارية العالمية.

من الممكن أن يكون إدارة عملك أو مهنتك مهمة شاقة وصعبة، لكن لحسن الحظ من الممكن أن تصبح سهلة عبر اتخاذ مسار الهجرة عن طريق الاستثمار. يحرص العديد من المستثمرين الناجحين بالحصول على الإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار لزيادة فرص تنقلهم العالمي ولتقوية أعمالهم التجارية ليتمكنوا من توسيع نطاقها.

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إن الحصول على الإقامة في البرتغال يساعد النساء على توسيع أعمالهن التجارية في سوق الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الوصول إلى أكبر سوق اقتصادي في العالم. يمنحك الحصول أيضاً على الإقامة في البرتغال عبر برنامج الإقامة في البرتغال عن طريق الاستثمار، المعروف أيضاً باسم التأشيرة الذهبية فرصة الحصول على الجنسية البرتغالية فيما بعد والتي تفتح العديد من فرص الاعمال التجارية حول العالم.

عند حصولك على جواز سفر دومينيكا، سيعمل على تحسين قدرتك على التنقل العالمي حيث سيسمح لك السفر بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى أهم الأسواق الاقتصادية الموجودة حول العالم مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وهونغ كونغ والكثير منها.

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تسلك المرأة طريقاً وتعمل بكل جهد لكي تكون محوراً رئيسياً في الأعمال التجارية، كما أن الهجرة عن طريق الاستثمار تعمل على مساعدتهن في نجاح أعمالهن من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. يعتبر اختيار الدولة التي ستعمل على ازدهار عملك التجاري أمراً مهماً للغاية، لكن الهجرة عن طريق الاستثمار توفر لك العديد من الخيارات. يمكنك الحصول على الإقامة في إسبانيا التي تم تصنيفها كأعلى دولة في الاتحاد الأوروبي بوجود النساء كمدراء تنفيذيين، أو يمكنك الحصول على جنسية سانت لوسيا حيث أن نسبة النساء المدراء هي ٥٧.٣٪ مقارنة بنسبة الرجال ٤٢.٧٪.

قالت هيلينا سيفوري، المدير الإداري لشركة سيفوري أند بارتنرز– “أعمل على موازنة وقتي بصفتي المدير الإداري وأم لطفلين رائعين، لذلك أرى أنه من المهم زيادة الوعي بين النساء بأهمية الحصول على الجنسية الثانية.”

إن الهجرة عن طريق الاستثمار لا تتعلق فقط بإدارة الاعمال على مستوى عالمي، بل أيضاً لحماية ممتلكاتك. يتزايد عدد النساء ذوات الملاءة المالية حول العالم حيث أشارت قائمة فوربس وورلد بليونير (النساء الأغنى لعام ٢٠٢١) على وجود ٣٢٨ امرأة في القائمة حيث تم ارتفاع أعدادهن بنسبة ٦٠٪ عن العام الماضي. من الضروري أيضاً حماية ثرواتهن من الضرائب وعند عدم وجود الاستقرار الاقتصادي.

تسمح لك برامج الإقامة عن طريق الاستثمار والجنسية عن طريق الاستثمار بتنويع قاعدة الممتلكات الخاصة بك وذلك من خلال نقل ثروتك إلى البنوك الآمنة الموجودة في الخارج إلى البلدان التي تطبق القانون العالم مثل سانت كيتس ونيفيس، أو من خلال شراء العقارات الموجودة في مواقع مثالية كلشبونة أو أثينا.

إن بتنويع قاعدة الممتلكات الخاصة بك تعني أنه بإمكانك حماية ثروتك في الأوقات الحرجة وعدم الاستقرار، وهذا سيضمن لك حماية كل ما تملكه في مكان آمن يسهل الوصول إليه.

مهمتنا في تقوية المرأة

نحن في شركة سيفوري أند بارتنرز نستوعب ونقدر دور المرأة في المجتمع خاصة أن المدير الإداري لشركتنا هي أم لطفلين، وأن فريق العمل يتكون أيضاً من بعض النساء الطموحات والعبقريات والقائدات.

عندما تريد أن تتعرف على أفضل خيارات الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار لك ولعائلتك، سنقوم بفهم أهدافك والصعوبات التي قد تواجهك وجميع الأفكار التي تدور في رأسك، وسنقوم أيضاً بتقديم أفضل الحلول.

نحن نقدم دورنا أيضاً في تقوية المرأة في نطاق عملنا الخاص، لكننا نطمح لتقويتها بشكل أكبر وذلك من خلال تقديم حلولنا المثالية.

سيفوري أند بارتنرز هو وكيل معتمد لحكومات متعددة التي تقدم فيها الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف ومتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأنسب لهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1589122/Helena_Savory. jpg

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