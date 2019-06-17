سوذبي إنترناشيونال للعقارات تتوسع إلى قطر

ماديسون، نيوجيرزي، 18 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سوذبي إنترناشيونال للعقارات Sotheby’s International Realty Affiliates LLC اليوم عن توسيع حضورها في الشرق الأوسط إلى قطر بافتتاحها مكتب سوذبي إنترناشيونال للعقارات في قطر.

شركة سوذبي إنترناشيونال للعقارات قطر مملوكة لمجموعة الفردان، وهي مجموعة رائدة متميزة في مجال أسلوب الحياة وتشتهر بتقديم المنتجات والخدمات الفاخرة في قطر، وتقودها المديرة العامة سيران جورجي، التي عملت في ميدان العقارات في الشرق الأوسط على مدار السنوات الـ 13 الماضية. كانت جورجي زميلة عالية الأداء في سوذبي إنترناشيونال للعقارات الخليج على مدار السنوات الست الماضية، وعملت مع العملاء القطريين لتمكين الشركة من افتتاح هذا المكتب. يقع مكتب سوذبي إنترناشيونال للعقارات قطر في العاصمة الدوحة، وسيخدم أسواق العقارات السكنية الفاخرة في لوسيل، جزيرة اللؤلؤة، وويست باي لاغون. وستواصل الشركة أيضًا دعم العملاء القطريين في اهتماماتهم المستمرة بالحصول على أفضل الأصول الدولية.

وقال فيليب وايت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوذبي إنترناشيونال للعقارات: “إن اقتصاد قطر المتميز بالدخل المرتفع والمصالح العقارية العالمية جذابة لعلامة سوذبي إنترناشيونال للعقارات. تتمتع سيران وفريقها بفهم قوي للعقارات الفاخرة، المحلية والعالمية، ونحن فخورون بأن يكونوا ممثلين لنا في في قطر”.

وقالت جورجي: “يقدم سوق العقارات في قطر شققًا فاخرة وعالية الجودة وشقق بنتهاوس وفيلات على شاطئ البحر. من منظور عالمي، نشهد اهتمامًا من المشترين في الهند والصين وأوروبا والولايات المتحدة بسوق قطر العقاري. ونحن نفتخر بتقديم أعلى مستوى من الدعم والمشورة لعملائنا قبل وأثناء وبعد الصفقة. إن تماهي شركتنا مع علامة سوذبي إنترناشيونال للعقارات سيوفر لعملائنا تسويقًا وإمكانية وصول وتعرضا عالميا لا مثيل له.”

سوذبي إنترناشيونال للعقارات في قطر هي ثاني شركة تابعة لسوذبي إنترناشونال للعقارات في الشرق الأوسط، إلى جانب سوذبي إنترناشونال للعقارات الواقعة في دبي.

تضم شبكة سوذبي إنترناشيونال للعقارات حاليًا أكثر من 22،700 من شركاء المبيعات المستقلين التابعين لها في حوالي 1000 مكتب في 72 دولة ومنطقة حول العالم. في العام 2018، حققت العلامة التجارية حجم مبيعات عالميا قياسيا بلغ 112 مليار دولار أميركي. يتم تسويق قوائم سوذبي إنترناشيونال للعقارات قطر على موقع sothebysrealty.comالعالمي. بالإضافة إلى فرص الإحالة والتعرض المتسع الناتج عن هذا المصدر، سيستفيد وسطاء الشركة وعملاؤها من الارتباط مع دار مزادات سوذبي وبرامج تسويق سوذبي إنترناشيونال للعقارات حول العالم. كل واحد من مكاتبها يمتلك ويُدار بشكل مستقل.

نبذة حول سوذبي إنترناشيونال للعقارات

تأسست سوذبي إنترناشيونال للعقارات في العام 1976 كوكالة عقارية للعملاء المميزين في دار مزادات سوذبي. واليوم، تمتد البصمة العالمية للشركة إلى ما يقرب من 1000 مكتب في 72 دولة وإقليم حول العالم، بما في ذلك 43 مكتبًا للسمسرة العقارية مملوكة من قبل الشركة في أسواق المدن والمنتجعات الكبرى. في شباط/فبراير 2004، دخلت شركة ريالوجي في تحالف استراتيجي طويل الأجل مع سوذبي، مشغل دار المزادات العالمية. وتنص اتفاقية الشراكة على ترخيص اسم سوذبي إنترناشيونال للعقارات وتطوير نظام الامتياز.

يتكون نظام الامتياز من شبكة تابعة، حيث يكون كل مكتب مملوكًا ويتم تشغيله بشكل مستقل. تدعم سوذبي إنترناشيونال للعقارات الشركات التابعة لها ووكلاءها من خلال مجموعة من الموارد التشغيلية والتسويقية والتوظيفية والتعليمية وتطوير الأعمال. تستفيد الشركات التابعة والوكلاء أيضًا من ارتباطها بدار مزادات سوذبي الذي يحظى باحترام كبير، الذي تم إنشاؤه عام 1744. لمزيد من المعلومات، تيرجى زيارة www.sothebysrealty.com.

يتم تشغيل شبكة الشركاء من قبل سوذبي إنترناشيونال للعقارات أل أل سي، ويتم تشغيل شركات الوساطة المملوكة للشركة من قبل سوذبي إنترناشيونال للعقارات. كلا الكيانين فرعان تابعان لشركة ريالوجي القابضة، (NYSE: RLGY) وهي شركة رائدة عالمية في مجال منح الامتيازات العقارية ومزودة لخدمات الوساطة العقارية ونقلها وتسويتها. تدعم كل منسوذبي إنترناشيونال للعقارات أل أل سيو سوذبي إنترناشيونال للعقارات بشكل كامل مبادئ قانون الإسكان العادل وقانون تكافؤ الفرص.

الاتصال

ليندسي شارف

المديرة، العلاقات العامة والاتصالات

سوذبي إنترناشيونال للعقارات أل أل سي

5596- 407 (973)

Lindsey.Scharf@sothebysrealty.com

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/452508/SOTHEBY%27S_INTERNATIONAL_REALTY_LOGO.jpg