سمايل أيدينتيتي تجمع 7 ملايين دولار لتأسيس مبدأ اعرف عميلك وأدوات التحقق من الهوية لإفريقيا

وفر سمايل أيدينتيتي (Smile Identity) أدوات التحقق من الهوية ومبدأ اعرف عميلك إلكترونياً وتهيئة المستخدم والتحقق من الوثيقة وفحوصات الحياة والتحقق من الوجه ومكافحة الاحتيال وإزالة أوجه الازدواجية من بيانات الهوية لتقوي النمو السريع للمشاريع التجارية والشركات الناشئة وتوسعها في أنحاء إفريقيا.

لاجوس، نيجيريا، 9 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Smile Identity (سمايل أيدينتيتي)، وهي الشركة التي تتيح الالتزام بالتحقق من الهوية وبمبدأ اعرف عميلك من خلال الذكاء الاصطناعي والمصممة للأوجه وللهويات الإفريقية، اليوم أن الشركة قد خصصت 7 ملايين دولار كدفعة تمويل أولى.

شارك في قيادة الاستثمار Costanoa Ventures (كوستانوا فينتشرز) ومشروع شركة البلدان الإفريقية، وCRE Venture Capital (سي آر إي فينشر كابيتال)، إلى جانب المشاركة من قبل LocalGlobe، وIntercept Ventures (إنترسبت فينتشرز)وFuture Africa Ventures (مشاريع أفريقيا المستقبل)، ومستثمرين أثرياء من جميع أنحاء إفريقيا ومن حول العالم. المستثمرين الحاليين، بما فيهم Khosla Impact (خوسلا إمباكت)، وValueStream Ventures، و Beta Ventures (بيتا فينتشرز)، و 500 Startups (ستارت أبس 500)، و Story Ventures (ستوري فينتشرز) شاركوا أيضاً.

الجولة التي تمثل أكبر استثمار في شركة للتحقق من الهوية تركز على إفريقيا، تصل بإجمالي التمويل لشركة سمايل أيدينتيتي لأكثر من 11 مليون دولار. تخطط الشركة لاستغلال التمويل الجديد بهدف تحسين خدماتها والتوسع عبر المزيد من الأسواق وإضافة دعم لأنواع أكثر من الهوية وتوظيف مهندسين وموظفي دعم أكثر في أنحاء إفريقيا. بالتزامن مع هذه الجولة، سوف ينضم جون كاوجل من كوستانوا إلى مجلس إدارة سمايل أيدينتيتي.

أُطلقت سمايل أيدينتيتي في 2017 ومهمتها جعل إثبات الهوية عبر الإنترنت سهلاً على الأفارقة في أي مكان، بينما تقوم بتزويد الشركات الناشئة والمشاريع القائمة بالأدوات والبرمجيات التي يحتاجونها لأتمتة تهيئة العميل والتحقق من الهويات ومنع الاحتيال.

يقضي الأفارقة وقتاً مفرطاً في محاولة إثبات هوياتهم أو التحقق منها من أجل الوصول إلى الحسابات المالية والقروض وبطاقات SIM وإثباتات العناوين والخدمات الاجتماعية؛ وما يقدر بنحو 500 مليون إفريقي ليس لديهم هوية رسمية على الإطلاق. وقد صرح مارك ستراوب، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سمايل أيدينتيتي: “نحن نعتقد أن أي شخص يجب أن يكون قادراً على إثبات هويته بسهولة في أي مكان في العالم وأن الوصول إلى نمط الحياة الرقمية الحديثة يجب ألا يعتمد على أصل بطاقة الهوية أو عنوان أي بي (IP) الخاص بك”.

لتوحيد التحقق من الهوية في جميع أنحاء القارة وتوفير حل واحد لجيل جديد من الشركات الإفريقية، تعمل سمايل أيدينتيتي مع سلطات الهوية المحلية وقد قامت ببناء منصة تجمع بين التحقق من الهوية والتحقق من الوجوه الخاصة وفحوصات الحياة لدعم عدم المراقبة والوصول القائم على التراضي والشمول المالي. تجري الشركة أكثر من مليون عملية تحقق من الهوية شهرياً في جميع أنحاء إفريقيا، وتُستخدم برامجها في الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، ومشاركة الرحلات، والتحقق من العمال، وبرامج الرعاية الاجتماعية العامة، والاتصالات. ومن ضمن عملائها شركات الدفع مثل Paystack (بايستاك) و Paga (باجا) و Chippercash (تشيبركاش)، وبنوك رقمية مثل بنك Kudabank (بنك كودا) وبنك Umba (أومبا)، وبنوك تقليدية مثل Stanbic IBTC (ستانبيك) وبورصات العملات المشفرة مثل Binance (باينانس)، و Luno (لونو) و Paxful (باكسفول) ومشاريع سلسلة الإمداد مثل Twiga (تويجا).

“لقد عززت شركة سمايل ايدينتيتي من نمونا الهائل في جميع أنحاء إفريقيا، مما عجّل من قدرتنا على اكتساب مستخدمين حقيقيين وبناء تجربة مستخدم عظيمة لمبدأ اعرف عميلك بالنسبة لعملائنا. ومع سمايل أيدينتيتي، فقد كان بإمكاننا أتمتة عملية الامتثال وتقليص وقت الانتهاء من اجراء اعرف عميلك (KYC) بنسبة 99٪، أي تقليل المدة الزمنية من يومين إلى دقيقتين. في غضون ستة أسابيع من تشغيل حل اعرف عميلك المؤتمت من سمايل أيدينتيتي، أصبحنا رقم 1 في متجر التطبيقات الخاص بجنوب إفريقيا. صرح بذلك Chippercash، المؤسس المشارك ورئيس شركة Maijid Moujaled.

وبإحصاء الشركات التابعة والمكاتب الفرعية والمهندسين في نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا وغانا ورواندا وأوغندا، فإن فريق سمايل أيدينتيتي المتنامي يتكون من أشخاص من 12 دولة، بما في ذلك 8 دول إفريقية.

نبذة عن سمايل أيدينتيتي

سمايل أيدينتيتي هي المزود والرائد لميزة اعرف عميلك والتحقق من الهوية في إفريقيا. نحن نساعد الشركات على التوسع بسرعة في جميع أنحاء إفريقيا من خلال تأكيد الهوية الحقيقية لمستخدميها في الوقت الفعلي، وذلك باستخدام أي هاتف ذكي أو جهاز حاسوب. تعمل تقنيتنا من خلال خوارزميات التعلم الآلي الخاصة والمصممة خصيصًا للوجوه الإفريقية، وتشمل منتجاتنا التحقق من الهوية، وميزة اعرف عميلك الرقمية الرقمي، ومدخلات المستخدمين (User Onboarding)، والتحقق من المستندات، والتحقق من دقة الصوت، والتحقق من الوجه، وفحوصات مكافحة الاحتيال، وكذلك إلغاء البيانات المكررة. كما تعمل سمايل أيدينتيتي على تمكين نمو النظم البيئية التكنولوجية في جميع أنحاء القارة الإفريقية مع توفير البنية التحتية لبناء الثقة عبر الإنترنت، وذلك بدعم من كوستانوا، وسي آر إي فينشر كابيتال وخوسلا إمباكت ولوكال جلوب (LocalGlobe)، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين الممولين من جميع أنحاء إفريقيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.smileidentity.com.

نبذة عن كوستانوا

تدعم شركة كوستانوا فينتشرز (Costanoa Ventures) المؤسسين المثابرين ذوي الفكر المدروس الذين يحدثون تغييرا في كيفية إنجاز الأعمال. وتسعى كوستانو إلى أن تكون شريكاً طويل الأجل لأصحاب المشاريع الذين يبنون شركات معمرة تستفيد من البيانات لحل المشاكل التجارية المعقدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.costanoavc.com.

نبذة عن سي آر إي فينشر كابيتال

تتعاون شركة سي آر إي فينشر كابيتال (CRE Venture Capital) مع رواد الأعمال ذوي الرؤية وتستثمر في بناء شركات التكنولوجيا التي تحدد الفئات في إفريقيا. كما تستفيد شركة سي آر إي فينشر كابيتال والتي أسسها بول تاكوبونغ وباردون ماكومبي من علاقاتها وخبرتها لمساعدة المؤسسين على بناء شركات التكنولوجيا الإفريقية ذات الصلة والتأثير العالميين. تشمل الاستثمارات الحالية أنديلا (Andela)، وفلاتر ويف(Flutterwave)، ورينسورس(Rensource)، ويوكو (Yoco)، بالإضافة إلي اورادين (Oradian).

للتواصل الإعلامي:

أشويل أوتشوي

[email protected]

الروابط ذات الصلة:

https://smileidentity.com

smileidentity.com/contact-us/ press

https://cdn.smileidentity.com/ Smile-Identity-Media-Kit.zip

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1560079/Smile_Identity_ Logo.jpg