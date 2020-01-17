سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة تشاركان في تحدي تصميم الأساتذة، النهائي العالمي لمسابقة روكا للتصميم السريع

– سوف يشارك الفائزون في النسخة الثالثة التي أقيمت في عُمان والنسخة الرابعة التي أقيمت في الإمارات، في النهائي العالمي الذي سيعقد في مدينة برشلونة، والذي يمثل علامة بارزة في قطاع التصميم

– تتماشى الأنشطة التي يجري تنفيذها خلال المسابقة مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة

برشلونة، إسبانيا، 15 يناير 2020/PRNewswire/ — سوف يتجه كلاً من عبد الله المنذري، الطالب بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان والفائز بالنسخة الثالثة من تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد الذي استضافته سلطنة عُمان، وأحمد القطان، الطالب بجامعة هيريوت-وات بدبي والفائز بالنسخة الرابعة من المسابقة التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مدينة برشلونة خلال الفترة ما بين 20 إلى 22 يناير للاشتراك في النسخة الأولى من تحدي تصميم الأساتذة، للمشاركة مع جميع الفائزين في النسخ السابقة التي أُقيمت في جميع أنحاء العالم خلال عام 2019.

سوف يبرز هذا النهائي العالمي إبراز روح التحدي بين المصممين الشباب لإظهار مواهبهم للتعرف على الفائز بين هؤلاء المتنافسين. وسيتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مركزبرشلونة للرسم و مؤسسة We Are Water .

وسوف تركز جميع الأنشطة على الابتكار والإبداع والتصميم والاستدامة بحيث تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

سوف تُقدَّم عروضًا لممثلي 12 دولة من المشاركين في النهائي من قبل لجنة تحكيم تحظى بشهرة على الصعيد الدولي وأعضاؤها هم: جؤاو بيسا، مؤسس شركة BESSA وجوزيب كونجوست، مدير التصميم والابتكار بشركة روكا وكينيث كو، مؤسس شركة Quarters Architects وإيزابيل بينتادو، العضو المنتدب الإقليمي في شركة Wilson Associates وفلاديمير بيروزخكوف، رئيس مركز التصميم والابتكار الصناعي “Astra Rossa” وإيزابيل رويج، المدير العام لمركز برشلونة للرسم؛ إضافة إلى إكزافيير توراس، مدير الاتصالات بشركة روكا.

وسوف يتمكن الفائز من الالتحاق بكلية Boisbuchet للتصميم والهندسة المعمارية في ليساك بفرنسا، كما يُمنح مكافأة قدرها 3000 يورو وشاشة BenQ لتصميم الجرافيك بقيمة 1,190 يورو.

تنظم شركة روكا، صاحبة العلامة التجارية الرائدة في مجال منتجات الحمامات، هذه المبادرات لتعريف العالم بالمواهب الشابة. نُظِّمت مسابقة تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد للمرة الأولى في عام 2012، ومنذ ذلك الحين توسعت كثيرًا على المستوى الدولي. يشارك في هذه المسابقة طلاب الهندسة المعمارية والتصميم والمهنيين الشباب لتصميم منتجات أصلية ومبتكرة لمساحة الحمام خلال يوم واحد فقط.