‫سلسلة رينو 8 الجديد كلياً تأتيكم مع منتجات ثورية من إنترنت الأشياء

● هاتف أوبو رينو 8 برو 5G مُصمم ليكون خبير البورتريه الأول حيث يعيد تعريف إمكانيات التصوير من خلال كاميرا متطورة و مدعومة بشريحة معالجةالصور MariSilicon X.

● السلسلة الأحدث تحتوي على 3 فئات من هواتف أوبو رينو8 مع دعم الاتصال بشبكاتالجيل الخامس 5G ، كلً منهم مُجهز بأكثر التقنيات تطوراً، ليوفروا للمستخدم تجربة متكاملة واستثنائية

● أوبو تلبي احتياجات عملاءها من الترفيه والصحة إلى الاسترخاء والعمل، وذلك من خلال مجموعة كاملة من منتجات إنترنت الأشياء التي ستطُلق مع سلسلة هواتف رينو 8

● احتفالاً بالإطلاق أوبو تمنح عملائها فرصة الفوز بهاتف رينو 8 برو 5G ودعوة خاصة لحضور الإطلاق الرسمي في الإمارات، وذلك عند مشاركة صورهم ومغامراتهم الليلية المفضلة على هاشتاغ #اكتشف_سحر_الليل مع الإشارة إلى حساب أوبو الرسمي @OPPOArabia

● سلسلة هواتف أوبو رينو 8 متوفرة للطلب المسبق ابتداءً من 15 سبتمبر 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13سبتمبر 2022

/PRNewswire/ — تُعلن أوبو العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا – عن إطلاق سلسلة هواتف رينو 8 الجديدة كلياً مع مجموعة شاملة من أجهزة إنترنت الأشياء. وبينما يشق هاتف رينو8 طريقه وسط أهم المنتجات في الصناعة، يعتبر هذا الإطلاق بمثابة تحدي ورَفع سقف التوقعات في عالم ال تكنولوجيا ، مقدماً للمستخدمين الاستفادة القصوى من أجهزتهم أثناء الاستخدام اليومي لها.

تتضمن السلسلة 3 فئات من الهاتف، رينو 8 برو 5G و رينو 8 5G و رينو 8 Z 5G ، لتلبية جميع احتياجات فئات مستخدمي الهواتف الذكية، بدايةً من خبراء الموضة والمصورين المحترفين مروراً بعشاق الألعاب و وصولاً إلى هواة التصميم.

يقدم هاتف هاتف رينو 8 برو 5G ميزات فائقة التميز، لتساعد المستخدمين على التقاط صوراً نهارية وليلية في غاية الوضوح و إبتكار محتوى بصري يخطف الأنظار. وذلك بسبب دعم وحدة معالجة الصور MariSilicon X NPU المصممة حصرياً من أوبو .

وبهذه المناسبة، قال إيثان تشوي، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “دائماً ما نضع عملاء أوبو على رأس أولوياتنا عندما نقوم بتطوير منتجات جديدة. وها نحن نعمل جاهدين من جديد لنصل، بل ولنتخطى توقعات عملائنا ، وذلك من خلال إطلاق سلسلة هواتف رينو 8 التي تقدم أفضل تجربة مستخدم للهواتف الذكية بدعم من الابتكارات التقنية الرائدة في الصناعة. كل هاتف من هواتف سلسلة رينو سيتم إطلاقه في السوق مطوراً و مُحدث على جميع الأصعدة تأكيداً على هدفنا في تخطي الحدود ووضع معياراً جديداً للصناعة”.

ستأخذ سلسلة هواتف رينو 8 نهج أوبو “المرتكز على المستخدم ” خطوة إلى الأمام، وذلك من خلال الاعتماد على التقنية الرائدة لينعم المستخدم بأسهل وأسرع تجربة استخدام على الإطلاق. و تتطلع أوبو باستمرار إلى تحسين ما تقدمه منتجاتها، لتظل في ريادة الصناعة مع تقديم تجربة رائدة شاملة لمستخدميها، وذلك من خلال تحسين أداء البطارية وتوفير تصاميم خلابة وتقديم إمكانيات تصوير ثورية، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى الاستثنائية.

وستقدم أوبو إلى عملائها أيضاً مجموعة رائعة من أجهزة إنترنت الأشياء. وعلى وجه التحديد، الجهاز اللوحي أوبو باد آير، جهاز يحلق في سماء الإبداع ويرفع من مستويات الإنتاجية، نتيجةً إلى ميزات عديدة مُميزة وفريدة من نوعها، أوبو باند 2 التي ترتقي بخاصية تتبع مؤشرات الصحة إلى مستوى آخر جديد كلياً. وأخيراً، سماعات أوبو إنكو بودز2 التي تعد أكثر السماعات اللاسلكية منافسةً في السوق.

“إبداع بلا حدود” هذا هو ما تهدف إليه سلسلة هواتف أوبو رينو 8 ، لتواصل سعي أوبو إلى الكمال على جميع الأصعدة و تمنح المستخدم الفرصة لخلق ذكريات خالدة في صور واضحة. واحتفاءً بحفل الإطلاق، ستعطي أوبو الفرصة إلى محبيها ليربحوا هاتف رينو 8 برو 5G ، بالإضافة إلى دعوة خاصة لحضور الحفل ال مُ قام في دولة الإمارات العربية المتحدة في 20 سبتمبر في ذا جرين بلانيت ، كل ما عليهم فعله هو مشاركة صورهم ومغامراتهم الليلية المفضلة على هاشتاغ #اكتشف_سحر_الليل مع الإشارة إلى حساب أوبو الرسمي @OPPOArabia.

ستتاح سلسلة هواتف رينو 8 الجديدة كلياً للطلب المُسبق في دول الخليج العربي في 15 سبتمبر 2022 .

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه . وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات . ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، باستثمارات تصل إلى 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم .

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لتوفير منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة، للمستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008 ، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها دائماً على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013 ، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014 ، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيرسكوب في كاميرا الموبايل التي أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أول هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو +.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة على مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً . كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال إفريقيا . وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة . كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة .

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة .

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية .

Photo: https://mma.prnewswire. com/media/1897371/Reno8_Pro_ 5G.jpg

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