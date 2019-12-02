سلسلة أنشطة ماركات فيوجيان على طريق الحرير البحري تروج لمنتجات فيوجيان

أنشطة سلسلة 2019 من “ماركات فيوجيان على طريق الحرير” في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — كواحد من مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري الخارجي التي تدعمها دائرة التجارة في إقليم فيوجيان الصيني، تم تنظيم أنشطة “ماركات فيوجيان على طريق الحرير” (محطة الإمارات العربية المتحدة)، في مركز التجارة العالمية في أبو ظبي في الفترة بين 25-28 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان هذا الحدث جزءا من معرض مواد البناء الخمس الأساسية في الإمارات العربية المتحدة 2019 في دبي.

ونظمت دائرة التجارة في إقليم فوجيان جناح العلامات التجارية لإقليم فوجيان، لعرض الصورة العامة للإقليم، التي تمثل بيئة الأعمال الجيدة لفوجيان ونتائج الإصلاح والانفتاح في الإقليم، وعرض منتجات العلامة التجارية لفوجيان. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء منطقة معرض منتجات الشركات من إقليم فوجيان، وعرضت ما مجموعه 22 شركة تجارية تمثل الصناعات الحجرية والأدوات والآلات في الإقليم منتجاتها في الحدث. واستقبل الحدث حوالي 400 تاجر محترف خلال هذا الحدث، وبلغ حجم المبيعات المزمع القيام بها 8 ملايين دولار أميركي.

في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد اجتماع المزاوجة الاقتصادية والتجارية الخاص في مركز دبي التجاري العالمي. حضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 60 شركة وماركة تجارية وشركات مشترية من الإمارات العربية المتحدة وفوجيان. وروج الاجتماع بيئة الاستثمار والأعمال في فوجيان، ومنتجات العلامات التجارية في الإقليم، وزود المشترين الإماراتيين بفرص تفاوض مباشرة مع موردي السلع ذات الجودة العالية من فوجيان. وعزز هذا التعاون المتعمق في مجالات متعددة بين رواد الأعمال في الموقع، وحقق مزايا تكميلية والفوائد المتبادلة والوضع المربح للجانبين.

كان إقليم فوجيان مهدًا مهمًا لطريق الحرير البحري القديم والمنطقة الأساسية لطريق الحرير البحري الذي يرجع إلى القرن الحادي والعشرين، والذي تدعمه اللجنة المركزية للحزب. في السنوات الأخيرة، حقق إقليم فوجيان نتائج مثمرة في التبادلات التجارية والتعاون بين البلدان / المناطق على طول “طريق الحرير البحري”. في العام الماضي، تجاوزت قيمة الصفقات 300 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 14.5 ٪. سيساعد هذا النشاط في تعزيز التفاعل الودي بين فوجيان ودبي.

تعتمد دائرة التجارة في مقاطعة فوجيان على المعارض الوطنية على طول “طريق الحرير البحري”، وعقدت سلسلة أنشطة “سفر طريق الحرير فوجيان” لمدة 5 سنوات، وحققت نتائج إيجابية وحصلت على إشادة كبيرة من وزارة التجارة. أضافت “علامات فوجيان على طريق الحرير البحري” هذا العام “جناح العلامة التجارية لفوجيان”، ونظمت أنشطة ترويجية اقتصادية وتجارية، وارتبطت بعمق بالأسواق الوطنية على طول “طريق الحرير البحري”.