سك العملات من الفضة والذهب الخالص للمرة الأولى في منشأة دار سك العملة الملكية الكندية في وينيبيغ

وينيبيغ، مانيتوبا، 4 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — للمرة الأولى منذ فتح أبوابها قبل 43 عامًا، قامت منشأة وينيبيغ التابعة لدار سك العملة الملكية الكندية “Royal Canadian Mint” بسك العملات التذكارية من الفضة والذهب الخالص. وتعد هذه المقتنيات الثمينة بمثابة نتاج تبادل الخبرات بين موظفي وينيبيغ وأوتاوا الذين وحدوا قواهم في سبيل تأسيس شعار “صنع في مانيتوبا” الذي يحتفي بعملات ورقة القيقب من إنتاج دار سك العملة الشهيرة حول العالم.

ويستطيع العملاء الآن اقتناء عملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2020 – ورقة القيقب الفضية “Silver Maple Leaf” وعملة من الذهب الخالص فئة 50 دولارًا لعام 2020 – ورقة القيقب الذهبية “Gold Maple Leaf” مع علامة دار سك العملة “W”، وذلك اعتبارًا من اليوم. ويقتصر سك هذه العملات من إنتاج 2020 على 10,000 عملة من الفضة، و400 عملة من الذهب، ويحمل ظهر العملة تصميم والتر أوت “Walter Ott” الأيقوني لورقة القيقب.

ومن العملات الأخرى المتاحة لدار سك العملة النهائية المعروضة هذا العام:

عملة من الفضة الخالصة فئة 30 دولارًا لعام 2020 – المفترس والفريسة: البوم الثلجي والإوزة بيضاء الجبهة “Predator and Prey: Snowy Owl and Greater White-Fronted Geese”، من مجموعة الانعكاسات الذهبية، من تصميم دبليو ألان هانكوك ” Allan Hancock”.

عملة استثنائية من الفضة الخالصة فئة 25 دولارًا – “رأس الحيوان متعدد الأوجه: الوشق “Multifaceted Animal Head: Lynx”، من تصميم ترايان جورجيسكو “Traian Georgescu”

عملة من الفضة الخالصة فئة 3 دولارات لعام 2019 – تحتفي بالاحتفالات والمهرجانات الكندية – شجرة الكريسماس “Christmas Tree”، من تصميم ستيف هيبورن “Steve Hepburn”.

وعملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2020 – جوهرة المولد: يناير/كانون ثاني “Birthstones: January”، من تصميم باندورا يونغ “Pandora Young”.

وللتعرف على المزيد من المعلومات عن سك العملات والأسعار والمعلومات الخلفية الكاملة عن كل منتج، يرجى زيارة علامة التبويب “متجر” بالموقع الإلكتروني www.mint.ca. ويمكن عرض صور العملات هنا.

كما يمكن طلب جميع هذه المنتجات مباشرة من دار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 من كندا، أو 6468-268-800-1 من الولايات المتحدة، أو الموقع الإلكتروني لدار سك العملة. وتتاح العملات كذلك في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، والتي تتضمن المشاركة في منافذ البريد الكندي “Canada Post”.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca. كما يمكن متابعة دار سك العملة على تويتر ، و فيسبوك ، و انستجرام .

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1039020/Royal_Canadian_Mint_Pure_Gold_and_Silver_Collector_Coins_Struck.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/1039054/Royal_Canadian_Mint_Pure_Gold_and_Silver_Collector_Coins_Struck.jpg

للاتصال: أليكس ريفز “Alex Reeves”، مدير أول، العلاقات العامة. هاتف: 6370-884 (613)، reeves@mint.ca