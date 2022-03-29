سكاي درايف وسوزوكي يعقدان شراكة للأعمال التجارية والتكنولوجية الخاصّة بالسيارات الطائرة

– من المقرّر أن تبدأ أعمال هذه الشراكة بتطوير السيارات الطائرة وإنتاجها وتسويقها في الهند

تويوتا، اليابان، وهاماماتسو، اليابان, 29 مارس 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة .IncSkyDrive (يُشار إليها فيما يلي بـ “سكاي درايف”) وشركة CorporationSuzuki Motor (يُشار إليها فيما يلي بـ “سوزوكي”) في بيان مشترك صدر بتاريخ 22 مارس عن عقد شراكة فيما بينهما تهدف إلى التعاون في الأعمال التجارية والتكنولوجية الخاصّة بالسيارات الطائرة (*).

سكاي درايف هي شركة رائدة في صناعة السيارات الطائرة في اليابان، وتُجري حاليًا عمليات تطوير لسيارات طائرة صغيرة الحجم تعمل بالكهرباء ومزوّدة بمقعدين، وتُخطط لإنتاج هذه السيارات بكميات كبيرة في المستقبل.

وسوزوكي هي إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات في اليابان، وتتمتع بخبرات واسعة في مجالات متعدّدة، من بينها تصنيع السيارات ذات الحجم الصغير وبيعها في الأسواق الدولية.

وبموجب شروط اتفاقية الشراكة المُبرمة بين سكاي درايف وسوزوكي، سيبدأ التعاون فيما بينهما في مجالات الأعمال التجارية والتكنولوجية الخاصّة بالسيارات الطائرة؛ وتشمل هذه المجالات أعمال البحث والتطوير التكنولوجي الخاصّة بأنظمة هذه السيارات، والتخطيط لإنتاجها بكميات ضخمة، وتعزيز تسويقها في الأسواق الدولية، مع التركيز على السوق الهندي بصفة مبدئية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني.

وتعتزم سكاي درايف عرض “سيارات الأجرة الجوية” خلال معرض إكسبو العالمي لعام 2025، والمقرّر عقده في أوساكا في اليابان، وكذلك بدء استخدام هذه السيارات في مناطق مختلفة في اليابان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سوزوكي، وشعارها “منتجات ذات قيمة فائقة تلبّي احتياجات العملاء”، تصنّع حاليًا منتجات تندرج تحت ثلاث فئات للتنقل وهي: السيارات والدراجات النارية والمحرّكات الخارجية للقوارب. وتسعى الشركة إلى الحفاظ على مكانتها المتميزة لدى عملائها من خلال توفير منتجات تلبّي احتياجاتهم اليومية في التنقل. ومن خلال هذه الشراكة مع سكاي درايف، ستتمكّن سوزوكي من إنتاج منتجات تندرج تحت فئة رابعة للتنقل؛ وهي السيارات الطائرة.

عن شركة سكاي درايف

تأسّست شركة سكاي درايف في يوليو 2018، وتهدف الشركة إلى أن تكون شركة رائدة في قطاع التنقل بالسيارات الطائرة، وأن تحدث نقلة نوعية في هذا القطاع. وقد عملت الشركة منذ تأسيسها على تطوير السيارات الطائرة وطائرات الشحن بدون طيار، وعقد شراكات مع شركات أخرى عاملة في القطاع بهدف تبني وتنفيذ رؤية مشتركة لمستقبل يمكن للأفراد فيه استخدام وسائل التنقل الجوي كوسائل تنقل في حياتهم اليومية. وتُعدّ سكاي درايف هي الشركة الوحيدة في اليابان التي أجرت بنجاح رحلات تجريبية لهذه السيارات الطائرة مع وجود أشخاص على متنها، وتشارك الشركة حاليًا في تصميم نظام للتنقل الجوي في المستقبل بوصفها أحد أعضاء مجلس القطاعين العام والخاص في اليابان المعني بوسائل التنقل الجوي المتقدّمة. ويمكن لطائرات الشحن بدون طيار الخاصّة بسكاي درايف حمل شحنات تصل إلى 30 كجم، وتُستخدم هذا الطائرات حاليًا في بعض مواقع العمل في اليابان؛ وبصفة خاصّة في المناطق الجبلية. وتهدف سكاي درايف إلى إطلاق خدمة السيارات الطائرة في منطقة خليج أوساكا في عام 2025. ويقع المقرّ الرئيسي لسكاي درايف في حي شينجوكو في طوكيو. والرئيس التنفيذي للشركة هو السيد توموهيرو فوكوزاوا.

لمزيد من المعلومات عن شركة سكاي درايف، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://en.skydrive2020.com/

عن شركة سوزوكي موتور

شركة سوزوكي موتور هي إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات في اليابان، كما تُعدّ واحدة من أبرز الشركات المصنّعة للدراجات النارية في العالم. وبالإضافة إلى السيارات، تشمل منتجات الشركة المحرّكات الخارجية للقوارب، والكراسي المتحرّكة التي تعمل بمحرّكات. وتقوم الشركة بتصنيع مجموعة منتجاتها في مصانعها ومن خلال عدّة شركات فرعية ومشروعات مشتركة خارج اليابان. وقد تأسّست سوزوكي في عام 1920 ويقع مقرّها في هاماماتسو، شيزوكا. ويرأس الشركة السيد توشيهيرو سوزوكي.

الموقع الإلكتروني لشركة سوزوكي: https://www. globalsuzuki.com/

ملحوظة للمحرّر:

(*) تُعرف السيارات الطائرة رسميًا باسم طائرات eVTOL (طائرات كهربائية ذات إقلاع وهبوط عمودي). وتتميّز هذه السيارات بأنّها تعمل بالكهرباء، وتحلق آليًا بشكل كامل، وتقلع وتهبط عموديًا بثبات فائق. ونظرًا لأنّ السيارات الطائرة تُعدّ نقلة نوعية في قطاع التنقل، فإنّه يجري حاليًا العمل على تطوير هذا النوع من السيارات في العديد من الدول حول العالم. وفي عام 2018، تأسّس في اليابان “مجلس القطاعين العام والخاص المعني بوسائل التنقل الجوي المتقدّمة”، ويعقد هذا المجلس اجتماعات دورية منذ تأسيسه. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خدمات “سيارات الأجرة الجوية” في المناطق الحضرية، وأن تمثل هذه السيارات وسيلة نقل جديدة للجزر المعزولة والمناطق الجبلية، ووسيلة نقل فعالة يمكن استخدامها في حالات الطوارئ في أوقات الكوارث. وقد وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI) ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة (MLIT) في اليابان خطة لبدء التشغيل التجاري للسيارات الطائرة في عام 2023، وتشغيلها في جميع مناطق اليابان في عام 2030.