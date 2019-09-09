سكايويرث تشعل المستقبل بالذكاء الاصطناعي للأشياء في آيفا 2019

برلين، 9 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة سكاويرث، الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي للأشياء في صناعة الشاشات العملاقة والشركة الرائدة المصنعة للأجهزة المنزلية، عن خطها الكامل للأجهزة المنزلية الذكية في معرض آيفا 2019 في برلين. ويظهر هذا الخط الجديد التزام سكايويرث بقيادة الصناعة في عصر الذكاء الاصطناعي للأشياء.

وقد كانمعرض آيفا هذا العام كله عن “الاتصال”. ومع تزايد انتشار التحكم الصوتي والذكاء الاصطناعي، بدأت الأجهزة المنزلية أيضًا في الجمع بين وظائف وميزات العديد من الأجهزة وربطها عبرالذكاء الاصطناعي للأشياءلتمكين المستهلكين من ربط كل شيء بنقرة زر. وكرائد مبتكر في هذه الصناعة، تستفيدسكايويرثبالكامل من نظام Swaiot® الخاص بها لبناء مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية الذكية. وهذا يتوافق تمامًا مع رؤيةسكايويرثفي تطوير مركز مبتكر للمستهلكين من خلال تطبيقالذكاء الاصطناعي للأشياء، مما يتيح لهم احتضان المستقبل الذي جلبه عصرالذكاء الاصطناعي للأشياء.

Swaiot® هو نظام عام للذكاء الاصطناعي للأشياءمفتوح لصناعة الشاشة الكبيرة، لا يقتصر على توصيل أجهزة سكايويرثفقط بل وأيضًا أي أجهزة ذكية تابعة لجهات خارجية. ومع وجود نظام Swaiot®، يمكن للمستهلكين الاتصال والتحكم بشكل ملائم في النظام العام للمنزل الذكي – مثل نظام المطبخ والحمام الذكي، والثلاجة الذكية ونظام الغسيل ونظام الإضاءة الذكي – مما يخلق عالمًا حيًا متكاملًا وحيويًا.

تشتمل أحدث الأجهزة المنزلية الخاصة بشركةسكايويرثالمعروضة في معرضآيفالهذا العام على 21 منتجًا في مختلف فئات التبريد والغسالات، مما يخلق عالمًا حيًا ذكيًا متكاملًا مدعومًا بنظام سكايويرث Swaiot® الذكي العالمي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للأشياء.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أيضًا عن خارطة طريق جديدة في دفع قدراتالذكاء الاصطناعي للأشياءإلى الأمام على الساحة العالمية. من خلال مشاركة مواردها في التقنيات ومصانع التصنيع وسلاسل التوريد والمحتويات، تقوم الشركة بتأسيس العديد من جهود التعاون المتكافئ مع العلامات التجارية المتطورة في الصناعة لتعزيز قيم وثقافات الشركات. من خلال جهد العلامة التجارية هذا، تجد سكايويرثنفسها في وضع جيد في أن تصبح رائدة في الصناعة في تحويلالشاشة الكبيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للأشياءعلى المستوى العالمي.

وقال السيد توني وانغ، رئيس والرئيس التنفيذي للتلفزيون في سكايويرث: “سيستمر تطوير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بالقدرة القصوى بفضل بدء انطلاق الـ 5 جي. سيصبحالذكاء الاصطناعي للأشياءبلا شك ساحة المعركة التالية للشركات التي ترغب في تولي القيادة في الصناعة. ستواصلسكايويرثتطوير وإعادة اختراع مستوى المعيشة الذكية.”

حولسكايويرث

تعتبرسكايويرث (HKG: 00751)الرقمية القابضةالمزود الرائد لحلول التكنولوجيا المتقدمة بصورة فريدة والمعقولة الأسعار. وإذ تأسست العام 1988، أصبحت الشركة الآن واحدة من أفضل خمس ماركات تليفزيونية ملونة في العالم، حيث تجاوزت صادراتها 76 مليون دولار أميركي في العام 2018، وعلامة تجارية رائدة في سوق صناعة شاشات العرض الصيني. كما أنها المزود العالمي الأول في نظام تلفزيون أندرويد. يمكن العثور على معلومات إضافية على http://www.iSKYWORTH.com

اتصالات الإعلام

سكايويرث

ليديا شي

هاتف: 0310 2036 185 86+

إيميل: xielidi@skyworth.com

بي سي دبليو لسكايويرث

بيلنديا وانغ

هاتف:6787 2963 852+

إيميل: skyworth@bcw-global.com

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