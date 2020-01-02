سكايماجيك وفايرووركس من غروشي تتحدان لتقديم عرض ألعاب نارية بطائرات مسيرة يحطم الأرقام القياسية

جزيرة مرجان، الإمارات العربية المتحدة، 1 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — قدمت شركة سكايماجيك بإشراف فايرووركس من غروشي عرض ألعاب نارية بالطائرات المسيرة حطم الأرقام القياسية السابقة في احتفال رأس السنة الجديدة 2020 برأس الخيمة.

وعاد فريق غروشي/سكايماجيك إلى أجواء جزيرة مرجان، ولوحوا مودعين العام 2019 وقدموا حفل ألعاب نارية دخل سجل غينيس في أداء لم يسبق له مثيل للألعاب النارية بالطائرات من دون طيار.

وقد ساعدت سكايماجيك، إحدى الشركات الرائدة في العالم في عروض ألعاب الطائرات بدون طيار، على تقديم عرض رائد للألعاب النارية بدون طيار صممه فيل غروشي ونفذته شركة فايرووركس من غروشي وسكايماجيك. شهد عرض رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة ظهور جيل جديد من الطائرات بدون طيار والأداء الجديد للشركة في عالم الفعاليات الحية.

تشتهر جزيرة مرجان المعروفة رسمياً باسم إمارة “رأس الخيمة” باستضافتها الأحداث الاحتفالية واسعة النطاق التي تشاهدها البلاد والعالم. كانت هذه هي المرة الثانية التي تدعو فيها فايرووركس من غروشي سكايماجيك إلى التعاون لتقديم سلسلة مذهلة من العروض النارية التي تجمع بين كل من الألعاب النارية وتكنولوجيا الأداء برايدرون المبتكرة حديثًا.

شهد هذا العام عودة رواد العروض الضوئية – سكايماجيك و فايرووركس من غروشي، مع سرب متناسق من 196 طائرة مسيرة تم إطلاقه عالياً في سماء الليل لتراه كل جزيرة مرجان. وقد حطم الأداء البصري الرائع رقما قياسيا عالميا في “إطلاق أكبر عدد من الطائرات بدون طيار التي تطلق الألعاب النارية في وقت واحد.” البرايدرون هي جيل جديد من الطائرات بدون طيار تصممهاشركة فايرووركس من غروشي وتم تطويرها من خلال جهد تعاوني بين غروشي وسكايماجيك.

كان يمكن رؤية الأداء البصري المذهل لليلة رأس السنة الجديدة على بعد أكثر من كيلومتر واحد، مما سمح للجزيرة بأكملها بمشاهدة العرض العالمي الذي حطم الأرقام القياسية. وقال المدير الإبداعي لـ سكايماجيك باتريك أوماهوني، “لقد كانت رحلة رائعة ونحن سعداء بالنتيجة النهائية. لقد كانت سجلا جديدا عالميا لموسوعة غينيس! من المهم أن نستمر في الابتكار وما يفعله الناس بشكل أفضل من فيل وجميع العاملين في فايرووركس من غ روشي، لقد كان جهدًا جماعيًا كبيرًا ونتطلع إلى مزيد من التعاون معًا “.

وقال مدير العمليات الحية في سكايماجيك، تشيو سون هوي، “لقد كان هذا مشروعًا صعبًا ولكنه مجزٍ في نهاية المطاف. ومن منظور الأحداث الحية، فإن تقديم الألعاب النارية من الطائرات بدون طيار يثير مجموعة فريدة من التحديات الجديدة، والتي تغلب عليها جميعًا فريق سكايماجيك وغروشي.”

وعلق فيل غروشي، المدير التنفيذي لشركة غروشي، قائلاً: “لقد كان من دواعي سروري أن نجمع بين المواهب الفريدة لكل من فريقي سكايماجيك وغروشي لتحقيق هذا السجل العالمي لموسوعة غينيس. أتطلع إلى العديد من الفرص الأخرى بالتعاون مع هذا الفريق”.

عن سكايماجيك

سكايماجيك SKYMAGIC هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم المتخصصة في توفير الطائرات بدون طيار للأداءات الفنية يقع مقرها في المملكة المتحدة وسنغافورة. نحن فريق من الرواد والرحالة ورواة القصص. نحن دوليون. نحن لا نخشى المخاطرة.

يتمتع فريقنا المتنوع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صناعة الترفيه العالمية وتكنولوجيا تشكيل أسراب الطائرات بدون طيار. نحن نعمل مع العملاء للوصول إلى النهج الأكثر إبداعًا في سرد القصص. نحن مرنون ومتعاونون.

سواء كنا نعمل في بيئة عروض مزدحمة أو كنا في مركز الصدارة على المسرح ونطير فرادى، فإن القصة والطريق التي نساعد في روايتها تظل في صميم ما نقوم به.

يتم تركيب أسطولنا المخصص من الطائرات بدون طيار الديناميكية الداخلية والخارجية في الهواء مع بكسل آر جي بي فائق السطوع ويتم نشرها عبر محطة تحكم أرضية واحدة عبر برنامج الطيران الخاص بنا، الفائق التقدم. تُطلق طائراتنا بدون طيار التي يتم إطلاقها في سماء الليل أو داخل مكان مغلق، مجموعة من العروض ثلاثية الأبعاد المذهلة والتسلسلات التصميمية المذهلة لإحداث تأثير رائع.

عن فايرووركس من غروشي :

Fireworks by Grucci فايرووركس من غروشي هي شركة أداء للألعاب النارية من الجيل السادس تملكها وتديرها عائلة، تقع ستوديوهاتها ومكاتبها الرئيسية في بيلبورت، نيويورك. وإذ تُعرف بـ “عائلة أميركا الأولى للألعاب النارية”، حولت عائلة غروشي سماء الليل إلى فرحة للملايين في جميع أنحاء العالم منذ العام 1850. يشغل فيل غروشي حاليًا منصب المدير التنفيذي والمدير الإبداعي للألعاب نارية من غروشي، وشركة بايروتيك من غروشي، كيان التصنيع لمجموعة شركات غروشي.

والشركة مشهورة عالميا بفن الألعاب النارية والابتكار العلمي والقيم القديمة. تشمل عروضها المميزة ثماني حفلات تنصيب رئاسية أميركية، والألعاب الأولمبية في بكين، وسولت ليك سيتي، ولوس أنجلوس، وبحيرة بلاسيد؛ والافتتاح الكبير لأتلانتس دبي وجزيرة نخلة جميرا في الإمارات العربية المتحدة. حققت فايرووركس من غروشي 9 أرقام قياسية دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية: قدمت غروشي عروضاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط على مدار العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك عروض واسعة النطاق في دبي ورأس الخيمة والمملكة العربية السعودية.

عن مرجان :

مرجان هي المطور الرئيسي الرائد لأراضي التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، حيث تقدم فرصًا كبيرة للتطوير العقاري والاستثمار بمزايا أجنبية بنسبة 100٪ في الملكية والضرائب. تظل مرجان متمسكة بإيمانها بخلق مجتمعات نابضة بالحياة ودعم نمو الإمارة من خلال وضع خطط رئيسية للواجهة البحرية والحضرية والجبلية في الإمارة. نحن نلعب دورًا حيويًا في تنفيذ الخطة الاقتصادية طويلة الأجل لحكومة رأس الخيمة. من خلال التطوير الحر لمشاريع الضيافة والمشاريع التجارية والسكنية ومشاريع العقار المتعددة الاستخدامات في جميع أنحاء الإمارة، تحول مرجان الإمارة كوجهة مفضلة للمستثمرين.