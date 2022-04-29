‫سحابة هواوي تواصل نموها السريع وتطور كل شيء كخدمة

شنتشن، الصين، 29 أبريل 2022 / PRNewswire / — في قمة هواوي العالمية للمحللين لعام 2022 في 27 أبريل، قدمت سحابة هواوي جلسة بعنوان “الغوص في الرقمية مع كل شيء كخدمة”، مقدمة تقدم أعمالها لعام 2021، وأعلنت عن خطة لزيادة الاستثمار في كل شيء كخدمة.

أصدرت سحابة هواوي إنجازاتها الابتكارية وخطط خدماتها في HAS 2022 . كما يتميّز الإصدار الجديد من SignatureXpert.AI بمجموعة من الميزات البارزة، من بينها:

1 الاستراتيجية

وقالت جاكلين شي، رئيسة خدمة التسويق والمبيعات العالمية في سحابة هواوي، إنه في عام 2021، حافظت سحابة هواوي على نمو سريع وانجازات مستمرة، مع زيادة العملاء الرئيسيين بنسبة 59%، وزيادة ARPU بنسبة 33%، وزيادة بنسبة 105% في أحجام معاملات السوق. بالنسبة لعام 2022، ستعمق سحابة هواوي استراتيجية “الغوص في المجال الرقمي مع كل شيء كخدمة”: البنية التحتية كخدمة لإمكانية الوصول العالمي، والتكنولوجيا كخدمة للابتكار السهل، والخبرة كخدمة للتميز المشترك.

2 مسارات

حققت سحابة هواوي انجازات مستمرة في قطاعي الإنترنت والمؤسسات. يخدم ابتكارها التكنولوجي وتعاونها بين السحابة السحابية 80% من أكبر 50 شركة إنترنت في الصين، مما يساعدها على تحقيق نمو عالي الجودة. يخلق التآزر بين سحابة هواوي و سحابة هواوي Stack نظامًا بيئيًا متعدد السحابة للمؤسسات والمؤسسات الحكومية، مما يلبي الاحتياجات في مراحل مختلفة من الترحيل السحابي. خدمت سحابة هواوي أكثر من 600 سحابة حكومية إلكترونية، و 6 بنوك كبرى، وجميع البنوك التجارية المساهمة ال 12، وأفضل 5 مؤسسات تأمين في الصين، وأكثر من 30 مطارًا ذكيًا.

3 قرارات

في عام 2021، اقترحت سحابة هواوي كل شيء كخدمة. في عام 2022، ستأخذ سحابة هواوي هذه الاستراتيجية إلى مستوى جديد.

بالنسبة للخبرة كخدمة، تستخلص سحابة هواوي خبرة واسعة في الابتكار المشترك والتحول الرقمي في MacroVerse aPaaS لتكييف الابتكار مع السيناريوهات. تتشاور سحابة هواوي حول نقاط الألم الثلاث في الترحيل السحابي: الافتقار إلى الاستعداد والمنهجية وسهولة الاستخدام، وتوفير تخطيط البنية التحتية السحابية، وسحابة التطبيقات، وتمكين البيانات، والتحول الرقمي لمساعدة المؤسسات على تبني رحلة سحابية سهلة وسلسة وفعالة.

4 خطوط الأنابيب

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا كخدمة، تقوم سحابة هواوي ببناء MetaStudio للمحتوى الرقمي، و ModelArts MLOps لتطوير الذكاء الاصطناعي، و DevCloud لتطوير البرمجيات، وخط أنابيب لإدارة البيانات، مما يمكن SaaS للصناعات من خلق قيمة أكبر على السحابة.

دائرة 50 مللي ثانية

بالنسبة للبنية التحتية كخدمة، توفر سحابة هواوي KooVerse . تدير سحابة هواوي وشركاؤها 65 منطقة توافر خدمات في 27 منطقة جغرافية، تغطي أكثر من 170 دولة ومنطقة. ستقوم سحابة هواوي بنشر مراكز بيانات عالمية في 7 مناطق و 42 دولة رئيسية، وإنشاء عقد POP جديدة، وتحسين أداء الوصول إلى الشبكة لكل منطقة خدمة، وإنشاء تغطية سحابية تتمتع بزمن انتقال يبلغ 50 مللي ثانية فقط.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل سحابة هواوي على زيادة الاستثمار في سوق الصناعة، وتعميق ابتكار الخدمة في مجالات مثل التعاون السحابي، و Go-Global ، والإنترنت الصناعي، مما يوفر للعملاء تقنيات وخدمات أفضل لمساعدتهم على توسيع مساحة الأعمال.

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل سحابة هواوي الابتكار والعمل مع العملاء والشركاء والمطورين للاستفادة من إمكانات “الغوص في الرقمية مع كل شيء كخدمة”، وبناء الأساس السحابي لعالم ذكي.

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