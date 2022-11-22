‫ستيب السعودية يعود بدورة حضورية لعام 2022 في مركز ذي أرينا بالرياض

ستيب السعودية 2022 يطلق منصة البيع مباشرةً إلى المستهلك لسوق استهلاكي سريع النمو

(22 نوفمبر، المملكة العربية السعودية) يستقطب مؤتمر ستيب السعودية 2022، وهو أبرز مهرجان للتكنولوجيا والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، حضوراً عالمياً من الشركات الناشئة، والمستثمرين، وعشاق التقنيات الرقمية، والعلامات التجارية، والجهات الحكومية في فعالية حضورية ستقام على مدى يومَين في 12 و13 ديسمبر في مركز ذي أرينا بالرياض. وستعرض علامات تجارية تعمل في مجال البيع مباشرةً إلى المستهلك منتجاتها على أكثر من 3000 مستهلك ومستثمر في الاقتصاد الأكثر إثارة في العالم في إطار منصة البيع مباشرةً إلى المستهلك المصمَّمة خصيصاً لهذا الغرض.

وستتمحور هذا العام المحادثات وجدول أعمال المؤتمر حول 5 مسارات رئيسية وهي مسار التقنيات المالية الذي سيسلط الضوء على المدفوعات، والعملات المشفّرة، والتجارة الإلكترونية؛ ومسار الابتكارات المستقبلية الذي سيولي أهمية خاصة للذكاء الاصطناعي، والتنقل، والطاقة، والحوسبة السحابية؛ ومسار الحلول الرقمية الذي سيركز بشكل خاص على وسائل الإعلام، والتسويق، والمحتوى؛ ومسار إطلاق المشاريع الذي سيسلط

اهتمامه على الشركات الناشئة، ورأس المال الاستثماري المُخاطر، والنمو؛ وأخيراً مسار الرفاهية الذي سيتناول مجال الرعاية الصحية الرقمية للمرأة، والصحة بشكل عام، واللياقة البدنية. كما ستستضيف الفعالية متحدثين بارزين مثل راكان الراشد من صندوق أكسيس بريدج فينتشرز، ومعالي الدكتور نبيل كوشك من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وأمل دخان من صندوق 500 غلوبل، ومها أبو طوق، وماجد الفطيم، والعديد من المتحدثين الآخرين.

المملكة العربية السعودية هي الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم لعام 2022، وبفضل مجتمع فتي من السكان الشباب المتمرّسين في عالم الإنترنت، من المتوقع أن يخلق السوق فرصاً مربحة للشركات الناشئة التي تسعى لزيادة رأس مالها وتوسيع نطاق أعمالها في المملكة العربية السعودية.

وقال راي درغام، رئيس ستيب التنفيذي، في هذا الصدد: “تلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً في رؤية السعودية 2030. وقد أعلنت الحكومة السعودية عن سلسلة من البرامج التقنية التي يبلغ مجموعها أكثر من 1.2 مليار دولار وتهدف إلى تحسين المهارات الرقمية لنحو 100 ألف شاب سعودي بحلول عام 2030 مع التركيز على الأمن السيبراني، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية. من المتوقع أن تصل عائدات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى 20.04 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025، ويُتوقع ارتفاع الرقم حيث أن 77% من المستهلكين السعوديين يميلون إلى التسوق عبر الإنترنت منذ بداية جائحة كوفيد-19. ولا شك في أن أسس النمو موجودة أساساً. وسيلعب مؤتمر ستيب السعودية دوراً حيوياً في دعم هذه الرؤية، مع توقع أن تكون فعالية هذا العام الأفضل حتى الآن بين مؤتمراتنا – ويسرنا العمل مع بعض أبرز صناع القرار والشركات الناشئة في العالم. وتوفر الفعالية منصة لهم للالتقاء من أجل رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والرقمنة، والتقنيات المالية، وغيرها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية”.

يتم بيع تذاكر مؤتمر ستيب السعودية 2022 في الرياض على هذا الرابط(https://bit.ly/3TNp2kS)

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زعتها APO Group نيابة عن vivo.

نبذة عن ستيب

ستيب هي شركة إعلامية جديدة لديها مجموعة واسعة من الفعاليات الافتراضية والحضورية، ووسائط البودكاست، والرسائل الإخبارية التي تستهدف المتمرّسين في مجال التكنولوجيا من جميع الأجيال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة. ذاعت شهرة ستيب لاستضافتها أكبر مؤتمر للتكنولوجيا والشركات الناشئة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إن خبرة ستيب وقدرتها على إنشاء شبكات التواصل، في المنظومة التكنولوجية والرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتد على مدى عقد من الزمن.

استضافت ما يزيد عن 200 فعالية وبرنامج في مجالات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، والرقمنة.

يستقطب مؤتمر ستيب البارز في دبي ما يزيد عن 7000 مشارك من حول العالم.

شاركت أكثر من 2000 شركة ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها في فعاليات أو برامج مؤتمر ستيب خلال السنوات العشر الماضية.

انطلقت العديد من الشركات الناشئة في مؤتمر ستيب، وأقامت علاقات أفضت فيما بعد إلى اجتماعات متابعة للترويج لاستثمارات، كما أنها انبثقت من برامج الشركات الناشئة لتصبح من قادة الفكر في مجالات عملها.

تم تيسير أكثر من 10 آلاف فرصة تواصل من خلال اجتماعات المستثمرين وبرامج الإرشاد التي نظمتها ستيب.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع ميساء مخلوف عبر البريد الإلكتروني pr@stepgroup.co أو من خلال الاتصال على 971556479075+

توزيع APO Group بالنيابة عن Step Saudi.

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