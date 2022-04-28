‫”سايفر كابيتال” تستثمر في منصة الألعاب الرقمية القائمة على البلوكتشين “Cross the Ages”

– يتماشى هذا الاستثمار مع أهداف سايفر كابيتال، إن مشاريع مثل كروس ذا آيجيس ستساهم في تطور البيئة التقنية للبلوكتشين على مستوى العالم.

– كروس ذا آيجيس لعبة إفتراضية قائمة على شبكة بوليجون ( Polygon )

– تنطلق النسخة التجريبية من اللعبة في أواخر يونيو 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أبريل 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “سايفر كابيتال“، وهي شركة خاصة لرأس المال الاستثماري مركزها الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها استثمرت في منصة الألعاب الرقمية القائمة على تقنية البلوكتشين “Cross the Ages“، وهي منصّة ألعاب تستخدم الأصول غير القابلة للاستبدال واقتصاد الأصول الممثلة رقمياً.

هذا وتلقّت كروس ذا آيجيس (CTA) المبنية على شبكة “بوليجون-Polygon” والتي تتّخذ من سنغافورة مقرّاً لها، استثمارات بقيمة 12 مليون دولار أميركي في جولتها التمويلية الأولى. وسيتم استخدام هذا التمويل لمواصلة تطوير المنصة والاحتفاظ بالمواهب.

وأعرب المؤسس والشريك العام في “سايفر كابيتال” “بيجان علي زاده” عن فخره بالاستثمار في “Cross the Ages“. وقال: “يتماشى هذا الاستثمار مع أهدافنا المتمثلة في الاستثمار في الشركات الناشئة التي تطرح مشاريع مميزة وتعمل في مجال الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي وفي مجالات البلوكتشين والألعاب الرقمية، والتي تضع منطقة الشرق الأوسط ضمن خارطتها للتطوير والتوسع”. وأضاف شارحاً: “نحن على ثقة من أن “Cross the Ages” سوف تحدث تغييراً كبيراً في مجال الألعاب الرقمية الافتراضية القائمة على التمويل اللامركزي، وستطور البيئة التقنية للبلوكتشين على مستوى العالم”.

من جهته، علّق الرئيس التنفيذي لشركة “Cross the Ages“، ومالك شركة الألعاب Pixel Heart التي أنتجت أكثر من 50 لعبة لمنصات مثل Nintendo وXbox وPlayStation، “سامي شلاغو” قائلا: “عندما طوّرنا Cross the Ages“، كانت أحد العوامل الدافعة، هي زيادة تبني تكنولوجيا البلوكتشين باستخدام تجربة ألعاب افتراضية تحفّزها تقنية الأصول غير القابلة للاستبدال.”

وأضاف: “لقد وجدنا أرواح متآلفة في “سايفر كابيتال” تدعو إلى نمو النظام البيئي للبلوكتشين، والتي لا يتلخص هدفها ببساطة في الاستثمار، بل في نشر الشغف في مجاليّ البلوكتشين وتداول الأصول الرقمية وتبنيها وتعليمها”.

وتعتبر “Cross the Ages” لعبة لحيازة واقتناء بطاقات قابلة للتحصيل، تدور أحداثها حول تصادم بين عوالم تستند إلى سبعة روايات خيالية وعالمية لمؤلفين بارزين. ويضم الفريق 70 فنانا سبق وعملوا على أعمال رئيسية مثل “لعبة العروش”، و”حرب النجوم”، و”سيد الخواتم”، و”هاري بوتر”. ويتنافس اللاعبون على أساس فردي وفي إطار الفرق على الأصول غير القابلة للإستبدال، كما بإمكانهم تحويل البطاقات الرقمية إلى نسخ مادية ملموسة.

وفضلاً عن البطاقات الرقمية المركزية على الأجهزة المحمولة، فاللعبة تقدّم أصول غير قابلة للإستبدال تصدر على شبكة “بوليغون”. وفي الوقت عينه، تسمح سوق تداول الأصول غير القابلة للاستبدال داخل اللعبة للاعبين بشراء وبيع وتجارة وتجميد الأصول التي أحرزوها من خلال اللعب.

هذا وسوف تنطلق النسخة التجريبية من اللعبة في أواخر يونيو 2022، مع إتاحة الوصول الحصري للاعبين المدرجين على قائمة الانتظار. وستفتح كروس ذا آيجيس – CTA سوق الأصول غير القابلة للاستبدال الخاص بها وجناح للتمويل اللامركزي، التي ستتيح للمستخدمين الزراعة والجمع والتواصل فيما بينهم.

حول “سايفر كابيتال”

سايفر كابيتال، هي شركة رأس مال مغامر متجذرة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكنها تستهدف مشاريع العملات الرقمية والبلوكشين والأصول الرقمية من جميع أنحاء العالم. تتخذ سايفر كابيتال نهجًا شاملاً في إنشاء نظام بيئي يمكن فيه للمشاريع ذات الصلة بالعملات الرقمية والبلوكتشين والأصول الرقمية أن تنمو وتزدهر في ظل التوجيه والإرشاد والعلاقات التي توفرها سايفر كابيتال. وقد أعلنت سايفر كابيتال مؤخرًا عن إنشاء صندوق أولي بقيمة 100 مليون دولار أميركي يركز على الاستثمارات في مشاريع البلوكتشين والعملات الرقمية والأصول الرقمية الأخرى.

من خلال نهجها القائم على رعاية الشركات الناشئة في مرحلتها الأولية، لعبت سايفر كابيتال دورًا مهمًا في نمو شركات ناشئة ناجحة في مجال الأصول الرقمية والبلوكتشين، مثل Kilt ، و Sheesha Finance ، و PAID Network ، و Splinterlands ، و CasperLabs و Matterless Studios و Prasaga و AukiLabs.

هذا وتقوم “سايفر كابيتال” ببناء مركز على مساحة 10،000 قدم مربع، للشركات الناشئة في مجاليّ البلوكتشين والأصول الرقمية والذي من المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2022 في جميرا بيتش ريزيدنس ، دبي. ويعكس المركز رؤية الشركة في الإنخراط في مجتمع البلوكتشين، وتوفير الإرشاد والتوجيه للأعضاء في جميع الأمور المتعلقة بمشاريعهم.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الدخول على هذا الموقع: http://cyphercapital.com/en.

حول “ Cross The Ages “

تعدّ لعبة كروس ذا آيجيس” Cross The Ages – CTA” أول لعبة بطاقات مميزة قابلة للتحصيل على الهاتف المحمول تدور أحداث اللعبة حول صراع عوالم بائس، وتستند إلى سبع روايات خيالية وخيال علمي. كما يتنافس اللاعبون بشكل فردي وضمن الفرق، للحصول على مجموعة أصول غير قابلة للإستبدال قيّمة أثناء التجول في الميتافرس لاكتشاف “بيض عيد الفصح الثمين والمخبّأ” في الروايات. إلى ذلك، تقدم CTA ، المبنية على تقنية البلوكتشين، حزمة قيّمة وكاملة بدءاً من الألعاب المحمولة، مروراً بألعاب الحاسوب، وصولاً إلى البطاقات المادية القابلة للتحصيل عبر الاستفادة من تقنية الاتصال قريب المدى. أن تجربة الألعاب الفريدة من نوعها والأعمال الفنية المذهلة، جذبت انتباه اكثر من400.000 شخص من حول العالم ليصبحوا من الأعضاء في مجتمع كروس ذا آيجيس.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1807223/Cross_The_Ages_ 1.jpg