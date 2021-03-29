ساني تتبنى عصر الوقود النظيف بإنتاج عربات البناء التي تعمل بخلية الهيدروجين

شانغشا، 29 آذار/مارس، 2021 /PRNewswire/ — في كل عام في مثل هذا اليوم، يقوم ملايين الأشخاص حول العالم بإطفاء الأنوار في المنزل والمباني والشوارع بمناسبة ساعة الأرض. منذ العام 2008، أصبحت “ساعة اللاطاقة” بمثابة رمز للالتزام تجاه كوكب الأرض والحفاظ على الطاقة والبيئة. وفي ساني، يتم الوفاء بهذا الالتزام من خلال الابتكار المستمر للحلول الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة في تطوير معداتنا. وهناك مثالان حديثان يتضمنان شاحنة قلابة وشاحنة خلاط، تم طرحهما حديثًا من المصنع الرائد الذكي لشركة ساني، وكلاهما مزودان بتكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين. هذه الأخيرة هي أول شاحنة خلاطة تعمل بالهيدروجين في العالم.

وفقًا لمهندس البحث والتطوير في هذا المشروع، تتمتع مركبات البناء التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بخمس مزايا مهمة. من بينها، تحقيق “صفر تلوث” مع خروج المياه والحرارة فقط من العربة، وهو ما يمثل قفزة نحو المستقبل الأخضر لهذه الصناعة.

تركز الصين على الوصول إلى نقطة حيادية الكربون بحلول العام 2060. ويتطلب هذا الهدف اتخاذ خطوات ملموسة، خاصة من قبل الشركات المصنعة.

وإضافة إلى “عدم التلوث”، فإن مركبات البناء الجديدة التي تعمل بخلايا الوقود تتفوق أيضًا على نظيراتها التقليدية في هذه المجالات الأربعة الإضافية:

[1] عمر بطارية طويل: مجموعة من أسطوانات الهيدروجين بسعة مشتركة تبلغ 1،680 لترًا تضمن مسافة قيادة تزيد عن 500 كيلومتر، مما يريح السائقين من “قلق الأميال”.

[2] المزيد من الطاقة: مع محرك عزم دوران كبير وعلبة تروس آيه أم تي، تتميز مجموعة خلايا الوقود عالية الطاقة بمعدل تحويل للطاقة يزيد عن 50٪. تظهر السيارة معدل تسارع محسّنا وقدرة على السير نحو الأعلى.

[3] تحسين القدرة على التكيف مع الطقس: يقوم نظام إدارة الحرارة المتكامل بإجراء التدفئة والتبريد الأوتوماتيكي في ظروف الطقس الحار والبارد للحفاظ على الأداء الأمثل. [4] اعتبارات سلامة إضافية: وظائف مثل الحماية من الحرارة العالية، الحماية من التيار الزائد، إنذار الضغط المنخفض، واكتشاف التسرب والتحكم في نظام إمداد الهيدروجين، ما يضمن تجربة قيادة خالية من القلق.

وقال لي تانبو، نائب المدير العام لوحدة أعمال الرافعات في شركة ساني، في حفل التدشين إن شركة ساني قد دخلت مرحلة جديدة يتجه فيها تطوير آلات البناء نحو استخدام الطاقة الخضراء وتقنيات المعدات الذكية الخضراء. تخطط ساني لتصبح أكبر مزود شامل لحلول وقود الهيدروجين والمصنع الأول لمركبات البناء الكهربائية في الصين في غضون خمس سنوات.

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