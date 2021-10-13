سانت كيتس ونيفيس تقومان بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية واتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع دولتين أفريقيتين في أسبوع واحد

لندن, 12 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — يواصل اتحاد سانت كيتس ونيفيس تعزيز علاقاته مع القارة الأفريقية، ويُعزى ذلك إلى الالتزام الذي قطعه وزير الخارجية مارك برانتلي. فقد التقى الوزير مؤخرًا مع نظيره في بوركينا فاسو، ألفا باري، من أجل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية، والاتفاق على إعفاء متبادل من التأشيرة لتسهيل السفر.

وبالمثل، فقد طور برانتلي أيضًا علاقات سانت كيتس ونيفيس مع الجابون من خلال إبرام اتفاقية سفر مع وزير الخارجية باكوم موبيليت-بوبيه. وقد جاءت التطورات في سياق قمة حركة عدم الانحياز (NAM)، التي عُقدت هذا الأسبوع في صربيا.

في السنوات الأخيرة، كان للوزير برانتلي دورًا رئيسيًا في توسيع سانت كيتس ونيفيس لعلاقاتها الثنائية في جميع أنحاء العالم، ودفع الجُزر إلى الصعيد العالمي، وتمكين الأمة من الحصول على واحدة من أقوى فرص السفر في المنطقة. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص تعميق العلاقات مع القارة الأفريقية من خلال العلاقات التي أُقيمت مع دول مثل موزمبيق وجيبوتي ورواندا.

وأشار برانتلي سابقًا في هذا الشأن، “لقد تحدثنا عن توثيق الصلة بأفريقيا. نحن من أفريقيا، وأؤمن بأن الكثيرين قد اتفقوا على أنه يجب أن تكون هناك علاقة أوثق بين منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا، وأننا بكل معنى الكلمة يجب أن نكون جزءًا مما يسمى بالمنطقة السادسة في أفريقيا”.

وبصرف النظر عن الهوية والتاريخ المشتركين، رحبت كل من سانت كيتس ونيفيس أيضًا بعدد متزايد من المستثمرين ورجال الأعمال الأفارقة للاستقرار في الجُزر من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) الشهير الخاص بها. وقد بدأ عدد متزايد من رواد الأعمال الأفارقة في الاعتراف بقيمة الحصول على جنسية ثانية، خاصةً عندما يتطلعون إلى الحفاظ على تنافسية الأعمال، و الوصول إلى قدر أكبر من حرية السفر ، وخدمات تعليم ورعاية صحية أعلى جودة، أو ببساطة الحفاظ على سلامة أحبائهم.

كشركة رائدة في مجال CBI، تظل سانت كيتس ونيفيس الوجهة الأولى لأولئك الذين يسعون للحصول على جنسية ثانية من دولة موثوقة وذات سمعة طيبة. أطلقت الجُزر برنامجها في عام 1984، ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف به كعلامة “المعيار البلاتيني” للسوق، وتم تصنيفه كأفضل برنامج في العالم من قِبَل مؤشر CBI 2021 .

أولئك الذين يختارون سانت كيتس ونيفيس يحصلون على مجموعة واسعة من المزايا، والتي تشمل:

– زيادة إمكانية التنقل عالميًا

– الحق في العيش، والعمل، والدراسة في سانت كيتس ونيفيس

– آفاق تجارية بديلة

– القدرة على توريث الجنسية

يسري حاليًا عرض لفترة محدودة في إطار صندوق النمو المستدام الخاص بسانت كيتس ونيفيس، وهو يتيح للعائلات المكونة من أربعة أفراد كحد أقصى من الحصول على الجنسية بنفس سعر مُقدِّم الطلب الفردي. ونظرًا لخفض السعر بمقدار 45000 دولار، سيكون الخصم المؤقت متاحًا حتى نهاية عام 2021.

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