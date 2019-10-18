زي تي إي تفوز بخمس جوائز تميز على الـ 5 جي في المؤتمر العالمي أس دي أن/أن في أف

شنجن، 18 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها فازت بخمس جوائز تميز في المؤتمر العالمي أس دي أن/أن في أف المنعقد في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك على حلها Common Edge. وهذه الجائزة هي الجائزة الوحيدة في المعرض لأفضل منتج وحل لشبكة الـ 5 جي.

يتبنى حل Common Edge من زي تي إي التقنية الثنائية النواة (VM + container) الرائدة في الصناعة لبناء سحابة 5 جي موزعة من الجيل الجديد. وهذا الحل يستخدم أجهزة متكاملة للغاية وأنواعا متعددة من أجهزة التسريع ذاتية التكيف، والتي تلبي جميع متطلبات سيناريوهات الـ 5 جي. من خلال تقديم محرك الذكاء الاصطناعي، وتعاون الحافة السحابية، وتعاون الحافة-الحافة، فإنه يمكّن القدرة الحاسوبية من التدفق مع الخدمات، وتحقيق التعظيم الذكي.

يكسر هذا الحل البنية المغلقة لشبكة الاتصالات التقليدية، ويفتح البنية الأساسية لشبكة الحافة، وإمكانية تسريع الأجهزة، وإمكانية تفريغ شبكة الحافة، وإمكانية إدراك الشبكة اللاسلكية لتطبيقات الطرف الثالث. وهو يستكشف بشكل كامل القدرات الكامنة في الشبكة اللاسلكية ويسرع ابتكارات الخدمة في الصناعات الرأسية، مما يقلل من التأخير الشامل لتفاعل خدمة المستخدم، ويحسن تجارب المستخدم.

وإذ يعالج تحديات التشغيل والصيانة المستقبلية الناتجة عن إنشاء MEC على نطاق واسع، يمكن لحل Common Edge من زي تي إي تحقيق نشر رئيسي واحد والتوفير الأوتوماتيكي لتطبيقات MEC والتطبيقات الصناعية الرأسية. عن طريق الإدارة الموحدة للحافة و التشغيل والصيانة الذكية، فهذا الحل يحقق التشغيل والصيانة من دون التدخل البشري على الحافة لتقليل تكلفة التشغيل بدرجة كبيرة.

تم تطبيق حل Common Edge من زي تي إي على نطاق واسع في التصنيع الصناعي، والشبكات الذكية، وإنترنت المركبات، والترفيه والإعلام، والأمن العام، والتعليم، والرعاية الصحية، والمالية، والزراعة، وغيرها من المجالات. وهو يركز على التطبيقات الصناعية “1+”، أي إبراز قدرة الشبكة اللاسلكية + الفيديو الكبير، وإنترنت المركبات، التصنيع الذكي، وإمدادات الطاقة. بدعم من حل Common Edge، نفذت زي تي إي تعاونًا واسعًا ومشاريع رائدة مع أكثر من 100 شريك استراتيجي، وأكثر من 200 مستخدم صناعي.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تقنية المؤسسات للمستهلكين والشركات المشغلة والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ هي مدرجة في بورصة هونغ كونغ وشنجن (رمز سهم أتش: 0763.HK /رمز سهم أيه: 000063.SZ)، تبيع زي تي إي منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 25 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير. تلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn