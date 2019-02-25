زي تي إي تعلن عن أول هاتف 5 جي رئيسي ذكي لها في مؤتمر الجوال العالمي 2019

اتف زي تي إي آكسون 10 برو 5 جي سيكون متوفرا في أوروبا والصين في النصف الأول من العام 2019

برشلونة، إسبانيا، 26 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وتقنية الشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم عن أول هاتف 5 جي ذكي رئيسي لها، زي تي إي آكسون 10 برو 5 جي. وبالتعاون مع شركات هاتف جوال عالمية رئيسية بما في ذلك تشاينا يونيكوم، إليسا وهتشسون دري النمسا، فإن الإصدار الجديد لسلسلة زي تي إي الممتازة أكسون سيتوفر في أوروبا والصين في النصف الأول من العام 2019.

وإذ تم تصميمه هندسيا حسب منصة كوالكوم سنابدراغون 855 للهواتف الجوالة ومودم سنابدراغون أكس 50، 5 جي ومحرك أداء الذكاء الاصطناعي، فإن هاتف زي تي إي آكسون 10 برو 5 جي يدعم ساب 6 جي ويجلب للمستهلكين تجربة مستخدم جديدة تمامًا وتجارب فيديو وألعابا سريعة للغاية. كما يتميز جهاز زي تي إي آكسون 10 برو 5 جي بتصميم أنيق وبصمة أصبع أسرع وأكثر دقة في العرض وصوت مذهل، في حين توفر قدراته التصويرية المحسنة أكسون فيجن للمستهلكين صورًا ومقاطع فيديو رائعة.

وقال السيد شو فنغ، الرئيس التنفيذي لأجهزة الهاتف المحمول في زي تي إي: “تعد الأجهزة الطرفية جزءًا مهمًا من تصميم زي تي إي الشامل لتطبيقات 5 جي. فبالإضافة إلى الإطلاق التجاري لأول شبكة 5 جي في العالم، تتصدر زي تي إي في إطلاق أول هاتف 5 جي ذكي رائد، يجمع بشكل مثالي بين التقنيات الأساسية للـ 5 جي مع تجربة المستخدم النهائي. تلتزم زي تي إي لأجهزة الهاتف المحمول بالابتكارات المستمرة التي تركز على المستهلك، والتي تهدف إلى تقديم تجارب 5 جي ذكية قيمة للمستهلكين بموجب سيناريوهات شاملة قابلة للتطبيق، من خلال إنشاء نظام شامل يشمل أجهزة الـ 5 جي الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء.”

التقنيات الأساسية لـ 5 جي تقدم تجارب أسرع من أي وقت مضى

عالج مهندسو زي تي إي مجموعة متنوعة من الصعوبات الفنية المتأصلة في ابتكارات 5 جي، مثل التوافق الكهرومغناطيسي وتصميم الهوائي واستهلاك الطاقة وتبديد الحرارة في عملية تطوير الهاتف الرائد 5 جي. على سبيل المثال، استخدمت زي تي إي نموذجًا متوافقًا مع إجمالي استهلاك الطاقة ودرجة حرارة السطح وتحسين تبديد الحرارة بنجاح من خلال تطبيق تقنية التبريد السائل والمواد الحرارية المركبة ذات التغير المرحلي.

الإضافة الأحدث لسلسلة هواتف أكسون الرائدة من زي تي إي تقدم أيضاً تصميم هوائي كامل النطاق مطورا ذاتيًا بالكامل لتحقيق التغطية الكاملة لـ جي 2/جي 3/ جي 4 / وجي 5 وتحسين أداء النظام بشكل فعال من خلال تقليل تدخل الإشارة. بالإضافة إلى ذلك، يطبق الهاتف الذكي زي تي إي آكسون 10 برو 5 جي هوائيًا فاصلًا ثوريًا وحلًا للهوائي القابل للتعديل لضمان أفضل إشارة تردد راديوي من خلال تحديد سيناريوهات استخدام المستخدم تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد زي تي إي حل سار الذكي لتقليل الإشعاع الكهرومغناطيسي بذكاء وتقليل الضرر الذي يلحق بجسم الإنسان على أساس ضمان الإشارة.

وأخيرًا، يقدم الهاتف الذكي الرائد زي تي إي 5 جي مكاسب كبيرة من حيث الحجم والسمك، مقارنةً بالهاتف الذكي جي 4، وذلك من خلال اعتماد عدد كبير من المكونات الصغيرة ضمن مخطط “شطيرة” دقيق للغاية ومتكامل.

محرك أداء ذكاء اصطناعي يعمل بالـ 5 جي

من أجل تزويد المستهلكين بتجارب أسرع وأكثر ذكاءً، يمنح محرك الأداء الجديد من الجيل الجديد للذكاء الاصطناعي من زي تي إي للمستهلكين القدرة على تعدد المهام بثقة من خلال الضبط التلقائي لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي والرام باستخدام لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي. إلى جانب الرقاقة الرئيسية القوية، فإن منصة الجوال كوالكوم سنابدراغون 855 ومودم سنابدراغون أكس 50، 5 جي، تقدم للمستهلكين تجربة مستخدم عالية الجودة على شبكة 5 جي، بما في ذلك السرعة الأكبر، وانخفاض الكمون، وعرض النطاق الترددي المرتفع. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم هاتف زي تي إي آكسون 10 برو 5 جي الذكاء الاصطناعي لتقديم مجموعة متنوعة من الوظائف المحسنة مثل كاميرا الذكاء الاصطناعي ثلاثية لا مثيل لها، والتقاط الحركة بالذكاء الاصطناعي، والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي، وتعديل الإضاءة العمودي بالذكاء الاصطناعي، وتعلم سلوك المستخدم بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي في كل مكان.

تقوم زي تي إي بنشر اختبارات 5 جي للأجهزة الطرفية بالتعاون مع شركات الهاتف الجوال الرئيسية في 8 دول حول العالم. ستستمر زي تي إي لأجهزة الهاتف المحمول في تسريع عملية تسويق الأجهزة الطرفية 5 جي بالتعاون مع الشركاء العالميين.

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www. زي تي إي.com.cn

اتصالات الإعلام

مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/826191/ZTE_at_MWC_2019.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/826190/ZTE_Axon_10_Pro_5G.jpg