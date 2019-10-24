زي تي إي تعرض أول متجر لها لتشريح شبكة الـ 5 جي في أوروبا

شنجن، 24 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها تشاركت مع شركة هتشيسون دري النمسا لعرض أول متجر لها لتشريح الشبكات في أوروبا. وتفاخر زي تي إي بأول عملية متكاملة لتشريح شبكات الاتصالات في الصناعة.

في محل تشريح شبكة الـ 5 جي، يمكن للمستهلكين أو عملاء المؤسسات اختيار قالب الشريحة المحدد مسبقًا وتعيين حدود اتفاقية مستوى الخدمة وفقًا لخصائص المستخدم أو متطلبات الصناعة الفردية. بعد قيام المستخدم بتسجيل الدخول إلى متجر الخدمة المستند إلى الشرائح على الإنترنت، يمكن للمستخدم اختيار خدمات بحدود اتفاقية مستوى الخدمة مختلفة، مثل عرض النطاق الترددي المضمون، والحد الأقصى للكمون، وما إلى ذلك. ثم، يمكن وضع الخدمة المحددة المختارة عربة المشتريات. بمجرد الانتهاء من الدفع، يمكن تفعيل هذه الخدمة على الفور حسب الطلب. إذا زاد عدد المستخدمين أو انخفض أداء كي بي آي، يمكن للنظام ضبط موارده تلقائيًا للحفاظ على أداء الـ كي بي آي. يمكن استخدام حل التشريح هذا على نطاق واسع في الصناعات الرأسية لتلبية المتطلبات المتغيرة وضمان اتفاقية مستوى الخدمة، بغض النظر عن نوع السوق الرأسي.

يمكن لهذا الحل المبتكر أن يسرع عملية تسويق شرائح 5 جي ويساعد المشغلين على تحقيق النجاح في مجموعة متنوعة من الأسواق الرأسية. من خلال تعريض الشرائح المخصصة للصناعات العمودية، يمكن للمشغلين التحويل من تشغيل حركة مرور B2C واحدة إلى تشغيل شرائح متنوعة B2B و B2B2C و B2B2B. نتيجة لذلك، يصبح التكامل المتعمق بين صناعات 5 جي والصناعات الرأسية أمرًا ممكنًا ويتم تحفيز مساحة قيمة 5 جي من خلال السماح بتلبية متطلبات الشبكة لكل صناعة عمودية بشكل فردي.

يدعو حل متجر تقطيع الشرائح لشبكة 5 جي الصناعات الرأسية إلى المشاركة في تزامن وإدارة دورة حياة شريحة الشبكة. استنادًا إلى قدرات التنسيق والكشف للصناعات الرأسية، يتميز هذا الحل بتخصيص اتفاقية مستوى الخدمة ومراقبة كي بي آي في الوقت الفعلي وتحسين الشحن وإدارة دورة حياة شريحة الشبكة. يمكن للفوائد الواسعة لهذا الحل أن تعزز بشكل كبير العملية التجارية لـ 5 جي، وتساعد الصناعات الرأسية على تقليل التكلفة الإجمالية للملكية، وتعزز تجربة المستخدم الشاملة.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تقنية المؤسسات للمستهلكين والشركات المشغلة والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ هي مدرجة في بورصة هونغ كونغ وشنجن (رمز سهم أتش: 0763.HK /رمز سهم أيه: 000063.SZ)، تبيع زي تي إي منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 25 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير. تلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: 26775189 755 86+

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn