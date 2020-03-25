زي تي إي تتشارك مع شركة كيدي لإطلاق هواتف 5 جي ذكية في اليابان

شنجن، الصين، 25 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها ستكشف عن سلسلة منتجاتها الجديدة زي تي إي a1 في اليابان بالتعاون مع الشركة المشغلة المحلية الرائدة كيدي في العام الجاري 2020. وسيكون الهاتف الذكي الجديد الذي يعمل على شبكة 5 جي متوافقا مع وضعيتي أس أيه وأن أس أيه، ويتميز بشاشة 6.5 بوصة ونظام تصوير الذكاء الاصطناعي الرباعي وكاميرا سيلفي 32 ميغابكسل.

في عصر الـ 5 جي سيتعاون الطرفان لتطوير هواتف الـ 5 جي الذكية التي تتمحور حول المستهلك في محاولة لتلبية الطلبات الشخصية الناشئة للمستخدمين المحليين إلى جانب نشر شبكة الـ 5 جيفي اليابان. في العام 2020، ستطلقزي تي إيما يقرب من 10 هواتف ذكية 5 جي في جميع أنحاء العالم، وما مجموعه أكثر من 15 جهاز 5 جي طرفية.

بالإضافة إلى كيدي، تعاونتزي تي إيأيضًا معشركة سوفت بانكفي اليابان لإطلاقهاتف زي تي إيأكسون 10 برو 5 جيفي آذار/مارس 2020. تم توفيرهاتف زي تي إي أكسون10 برو 5 جيفي أكثر من 10 دول على نطاق عالمي، وهو معترف به كأول هاتف 5 جي ذكي متوفر تجارياً في شمال أوروبا والشرق الأوسط والصين.

وقال شو فنغ، نائب الرئيس الأول في زي تي إيورئيس قسم الأجهزة الجوالة في الشركة: “تلتزمزي تي إيبالوفاء بالمتطلبات المتنوعة للمشغلين ومستخدمي المؤسسات والمستهلكين في سيناريوهات الخدمة المتعددة، وتمكين مئات الصناعات من خلال مجموعة كاملة من أجهزة 5 جي الطرفية. نتعاون بصورة وثيقة مع كبار المشغلين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلككيديوسوفت بانك، لمعرفة وتلبية الاحتياجات الحقيقية للمستهلكين في السوق المحلية.”

بعد إطلاق الهاتف الذكي الجديد 5 جي زي تي إي أكسون 11 5 جي في الصين في 23 آذار/مارس، وسعت زي تي إي نطاق منتجاتها ووجودها العالمي في قطاع الأجهزة الطرفية للـ 5 جي. حتى الآن، تتعاون زي تي إي مع أكثر من 30 مشغلا عالميا في مجال محطات 5 جي.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة بين الشركات لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 46 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.