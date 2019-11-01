زيغمابيت تطلق مكتشف عملات مشفرة فائق الفعالية – زيبغبيت ماينر

طوكيو، 1 تشرين الثاني /أكتبور، 2019 / بي آر نيوزواير / — شركة زيغمابيت أن تعلن عن الإطلاق العالمي لمحركها زيغبيت، وهو أول محرك استكشاف مباشر سائل في العالم للعملات المشفرة الذي يوفر أعلى درجات السلامة ومعدل استكشاف عال. ويستخدم زيغبيت ماينر برمجية ASIC ZigmaBit BoosterX الـ 7 نانوميتر لاستكشاف العديد من العملات المشفرة مثل بيتكوين ولايتكوين وإيثيروم وداش، وغيرها. وستبدأ الشركة في تلقي طلبات شراء زيغمبابيت (2.0، 3.0، 5.0) يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر، 2019.

تقبل زيغمابيت الدفع بعملة بيتكوين أو بحوالة بنكية وما إلى ذلك. وهي توفر ضمانًة لمدة تصل إلى 36 شهرًا لتغطية نوع الفشل الذي يؤثر على منتجاتها. تقدم الشركة أيضًا شحنا مجانيا إلى أي مكان حول العالم عبر يو بس أس أو فيديكس.

حول شركة زيغمابيت

إذ تقع على 26-9 Kamimeguro 1-9-chome Meguro, Tokyo 153-0051 Japan في اليابان، تبيع زيغمابيت هذه البرمجيات عبر الإنترنت، عبر تجارة التجزئة أو البيع بالجملة. لدى زيغمابيت إنك فريق من الموظفين المتخصصين ذوي الخبرات المؤهلة لسنوات عديدة في كل من الأجهزة والعملات المشفرة.