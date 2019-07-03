زومليون تطلق خطة شاملة لأفريقيا لتعزيز التعاون الزراعي بين أفريقيا والصين

شانغشا، الصين، 4 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — افتتح أول معرض صيني أفريقي اقتصادي وتجاري، الذي عُقد تحت شعار “تعاون مربح للجميع لشراكة اقتصادية صينية أفريقية” أعماله في شانغشا بإقليم هونان يوم 27 حزيران/يونيو. وقد تجمع أكثر من 10,000 ضيف من 53 دولة أفريقية في شانغشا لبحث التعاون الصيني الأفريقي، مع التركيز على الترويج للتجارة والاستثمار والتقنية الزراعية والبنية التحتية وغيرها من المجالات الرئيسية، بناء على الأنشطة التي سيتم إطلاقها. وقد أدلى السيد جيمي بان، نائب الرئيس لشركة زومليون للآلات الثقيلة (وحدة الأعمال الزراعية لمجموعة زومليون)، بخطاب في ندوة عن التعاون والتنمية الزراعية الصينية الأفريقية التي اجتذبت عددا كبيرا من الحضور.

تعتبر الزراعة مجالا مهما في التعاون بين الصين وأفريقيا. في العام 2018، زادت واردات الصين من أفريقيا بنسبة 32 ٪، 22 ٪ منها متأتية من السلع الزراعية. ومع ذلك، فإن مستوى الميكنة الزراعية في إفريقيا ليس متقدما، مما يجعل إنتاجية المحاصيل منخفضة، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة للتعاون في ميدان الميكنة الزراعية بين الصين وأفريقيا من خلال تعظيم استخدام الآلات. يسعى عدد من الشركات الصينية العظيمة في مجال التكنولوجيا الزراعية والمزارع، وكذلك مؤسسات الآلات الزراعية، مثل طائرة زومليون، إلى استغلال الحقول المجزأة في إفريقيا في عملية التحديث الزراعي. ولتعزيز التعاون في الميكنة الزراعية مع البلدان الأفريقية، شكلت زومليون استراتيجية طويلة الأجل للمشاركة في تحديث الزراعة الأفريقية بصورة تكون مربحة للجانبين. في نفس يوم عقد المعرض، وقعت زومليون مذكرة تفاهم مع شركة الجرارات والهندسة، وهي الشركة التجارية رقم 1 للمعدات الزراعية في مصر، للمساعدة في تطوير مجال الزراعة في مصر.

وفي الندوة حول التعاون والتنمية الزراعية بين الصين وأفريقيا، قال السيد جيمي بان إن زومليون تأمل بإخلاص في تعزيز تعاونها في مجال الميكنة الزراعية مع البلدان الأفريقية. لحل المشكلات التي تواجهها البلدان الأفريقية، بما في ذلك انخفاض مستوى الميكنة الزراعية بالإضافة إلى المشكلات في التكنولوجيا والتمويل والمواهب، قدمت زومليون الحلول المناسبة حيث أن زومليون مستعدة لتخصيص الآلات الزراعية لجعلها مناسبة للاحتياجات المحلية في البلدان الأفريقية باستخدام قوة قسم أبحاث وتطوير زومليون. وكذلك فإن زومليون على استعداد لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني للميكنة الزراعية والحلول التكنولوجية للشركات المحلية. إن زومليون على استعداد للعب دور مهم في دعم البلدان الأفريقية لتمويل عملية الميكنة بأكملها، ولحل مشكلة نقص الأموال. زومليون على استعداد لمساعدة الدول الإفريقية على إنشاء أسلوب زراعة زراعي حديث وتنمية المواهب المحلية للميكنة الزراعية. شركة زومليون ترغب في أن تصبح شريكا تعاونيا للبلدان الأفريقية في توطين المعدات الزراعية.

قدم السيد جيمي بان زومليون شركته على أنها الشركة المصنعة للمعدات الزراعية التي لديها آلات مناسبة للمحاصيل المختلفة في عملية الإنتاج الزراعي المختلفة. وقال إن شركة زومليون تعمل كمزود شامل لحلول الميكنة الزراعية، حيث يتمتع قسم الأبحاث والتطوير فيها بتفوق فريد، إذ يمكننا تخصيص وتطوير المعدات الزراعية المناسبة للاحتياجات المحلية، وسوف نقدم خدمات استشارية ودعما فنيا لتحديث الزراعة.

يذكر أن شركة زومليون دخلت السوق الأفريقية في العام 2011، وحققت نجاحًا تدريجيًا من خلال تخصيص الآلات الزراعية وتطويرها، وهي آلات تناسب الاحتياجات المحلية. وكذلك قدمت الدعم المناسب للحلول التكنولوجية للميكنة الزراعية المحلية. ونتيجة لذلك، يؤدي ذلك إلى رضا العملاء ويساعدنا على الحصول على الإشادة الإيجابية في السوق. الآن قامت شركة زومليون بفتح الأسواق في كينيا وتونس ونيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وغيرها، وقد باعت ما يقرب من 3000 مجموعة من المعدات الزراعية.

تعتبر الأموال قضايا هامة للبلدان الأفريقية في تحسين الميكنة الزراعية. لمعالجة هذه المشكلة، قال السيد جيمي بان إنه حيث أن زومليون تحتفظ بعلاقة تعاون جيدة وطويلة الأجل مع البنوك والمؤسسات المالية في الصين، يمكنها مساعدة الدول الأفريقية في الحصول على أموال المساعدات الصينية من هذه البنوك في الصين، وإلى إنشاء وضع المقايضة التجارية. وأضاف بان أن شركته ترغب في لعب دور مهم كجسر في تمويل الميكنة الزراعية بكاملها في البلدان الأفريقية.

وفيما يتعلق بغرس مواهب الميكنة الزراعية في إفريقيا، تخطط شركة زومليون لإقامة بعض المشاريع الرائدة في إفريقيا، والتعاون مع الحكومات والمزارع المحلية لإنشاء بعض مناطق عرض التعاون الزراعي الحديثة. خلال هذه العملية، سوف تستخدم معدات زراعية متطورة بالإضافة إلى أساليب الزراعة والإدارة الميكانيكية، والتي يتم دمجها بشكل وثيق مع المتطلبات الزراعية بهدف إنشاء وضع زراعة فعال وعالي الحصول وعالي الجودة بما يتماشى مع ظروف الدول الافريقية. بناءً على هذه المناطق، سوف يساعد على تنمية مهارات الميكنة الزراعية في البلدان الأفريقية.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت زومليون في تنفيذ خطة بناء 10 قواعد تصنيع في الخارج. بالنظر إلى إمكانات السوق الضخمة في إفريقيا، تخطط شركة زومليون لاختيار دول إفريقية جيدة ذات أساس صناعي جيد لتوطين أجزاء من إنتاجها وتحسين القدرة على توريد معداتها الزراعية.

لقد حظيت خطة زومليون في إفريقيا باستقبال قوي ودعم من قبل الممثلين الحاضرين من جميع عناصر المجتمع. يعبر بعض خبراء الصناعة عن وجود آفاق واسعة للتعاون الزراعي بين الصين وأفريقيا. يمكن لخطة التعاون الشاملة لأفريقيا التي صممتها زومليون تحسين معدل الميكنة الزراعية وحل المشكلات الفنية والمالية والمواهب، وكذلك تنمية المواهب المحلية للميكنة الزراعية وتوطين تصنيع وتوريد الآلات الزراعية في البلدان الأفريقية. وقد سلطت هذه الإجراءات الضوء على وفاء زومليون بمهمتها ومسؤولياتها كمواطن دولي مشترك، وستدفع التعاون الزراعي الصيني الأفريقي إلى مرحلة جديدة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/942558/Zoomlion_Argo_Machinery_Expo.jpg

الصوة: https://mma.prnewswire.com/media/942557/Zoomlion_Maize_Harvester.jpg