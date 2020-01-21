زومليون تصدر أكبر رافعة وزن برجية منبسطة الرأس إلى محطة جديدة بمطار الكويت الدولي

مدينة الكويت، 20 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — سلمت شركة زومليون للآلات الصناعية الثقيلة للعلوم والتكنولوجيا، وهي شركة صناعية صينية بارزة للمعدات الهندسية والزراعية (01157.HK)، ثماني رافعات برجية منبسطة الرأس T2850-120V للعمل في بناء المحطة الجديدة بمطار الكويت الدولي. وهذه الرافعات البرجية هي أكبر رافعات من حيث قدرة رفع الأوزان تصدرها الصين لدولة أجنبية.

المنطقة الأساسية للمبنى الطرفي للمطار تتمثل في هيكل قبة واسع يتكون من الصلب والخرسانة الجاهزة. ويتطلب رفع وتوصيل هذا الهيكل الصلب قدرة رفع ودقة ضبط قوية.

وقال رن جي من قسم مبيعات معدات رفع البناء في الخارج بشركة زومليون: “اختار العميل الرافعة البرجية المسطحة ذات الحمولة الكبيرة من رافعات زومليوننظرًا لطولها البالغ طوله 85 مترًا، ورافعة الرفع التي يبلغ طولها 27 طنًا وأقصى حمولة رفع تصل إلى 120 طنًا، وهي رافعة ذات قدرة كبيرة على رفع المكونات الخرسانية الجاهزة الثقيلة بشكل لا يصدق. إن دقة الدوران والرأس الجامد يجعلانها مثالية في مواقع البناء المزدحمة.“

لطالما كان تعديل معداتها لتناسب البيئة المحلية مهما لشركةزومليون، كما تبين تفاصيل خدماتها. وفقًا لاحتياجات ومتطلبات مشروع إنشاء المطار، عملتزومليونمع المقاولين لتخصيص رافعة برجية ذات سطح مسطح لتوسيع نطاق العمل وتشتمل على ميزات المشي على الحمولة والانزلاق على المسار، ما يؤدي إلى تقليل تكاليف البناء والوقت.

بعد التسليم، قدم مهندسوزومليونفي الموقع ومستودع قطع الغيار خدمة شاملة على مدار 24 ساعة لمقاول البناء، ليمارك.

تعد كل من الكويت ودبي مركزين مهمين في الشرق الأوسط ومحطات توقف مهمة على طول مبادرة “الحزام والطريق”. من هاتين القاعدتين، ستكون زومليون قادرة على الترويج لمنتجاتنا وخدماتنا إلى المنطقة الأوسع، وخلق قيمة أكبر للعملاء وجعل الحياة أفضل بصورة عامة.

حول شركة زومليون

تأسست شركة زومليون للعلوم وتقنيات الصناعات الثقيلة المحدودة (01157.HK) في العام 1992، وهي شركة متخصصة في تصنيع المعدات المتطورة التي تجمع بين الآلات الهندسية والآلات الزراعية والخدمات المالية. تبيع الشركة الآن ما يقرب من 460 من منتجاتها المتطورة من 55 خط إنتاج تغطي عشر فئات رئيسية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: http://en.zoomlion.com/ .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1078872/Zoomlion_Tower_ Crane.jpg