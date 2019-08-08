زومليون تدعم مشاريع بنية تحتية رئيسية في بلدان مبادرة الحزام والطريق

شانغشا، الصين، 8 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — من بين المشاريع الـ 10 الأكبر الرائعة في بلدان مبادرة الحزام والطريق التي سمتها صحيفة تشاينا ديلي مؤخرا، شاركت شركة زومليون للصناعات الثقيلة للعلوم والتقنية، بصفتها شركة داعمة للمبادرة، بفخار في تنفيذ خمسة منها.

من خلال المساهمة في بناء البنية التحتية على طول مبادرة “الحزام والطريق”، تعمل استراتيجية زومليون القائمة على “التوجه إلى الخارج” على زيادة تعزيز التأثير الدولي للعلامة التجارية.

المشاريع الخمسة التي شاركت فيها زومليون هي مشاريع بناء ستفيد ملايين الأشخاص. تشمل هذه المشاريع جسر تيمبرونغ، خط سكة الحديد العالي السرعة الذي يربط جاكرتا مع باندونغ، وجسر بادما، وحديقة الصناعة الصينية في بيلاروس، وناطحة سحاب في مدينة كولومبو.

يعد جسر تيمبرونغ أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ بروناي وأطول جسر يقام على البحر. يتم استخدام ثماني رافعات مجنزرة كيو يو واي 180 وثماني رافعات مجنزرة كيو يو واي 130 ورافعة شاحنة واحدة كيو يو واي 25 مقدمة من زومليون في المشروع.

قدمت زومليون أيضًا مجموعة من المنتجات، بما في ذلك مضخة مقطورة HBT60.13.90SU الجيل الرابع، لبناء مشروع سكة ​​حديد عالي السرعة بطول 142 كم تربط العاصمة الإندونيسية جاكرتا مع باندونغ، وهو الخط الأول من نوعه في جنوب شرق آسيا.

وفي الوقت نفسه، يتم استخدام رافعات زومليون في بناء جسر بادما، وهو أكبر مشروع للبنية التحتية في بنغلاديش. وهو أيضًا أكبر مشروع جسر أجنبي تقوم به شركة صينية من حيث التكلفة الإجمالية.

وفي العام 2017، كانت زومليون من أوائل الشركات التي تستثمر في المجمع الصناعي الصيني في بيلاروس، وهو أول منطقة اقتصادية خاصة في بيلاروس وأكبر مشروع تعاون حكومي بين الصين وروسيا البيضاء.

تقوم الرافعة البرجية زومليون حاليًا ببناء ناطحة سحاب بطول 345.8 مترًا في مدينة كولومبو بورت. وتبلغ تكاليف هذا المشروع 1.4 مليار دولار واشتركت في تطويره حكومة سريلانكا وشركة تشاينا كونيكشن كونستركشن ليمتد.

على طول مبادرة “الحزام والطريق”، تشمل المشاريع الأخرى التي تضم منتجات زومليون إنشاء مترو أنفاق في العاصمة السعودية الرياض ومستشفى الرعاية الصحية في الكويت وقسم مولتان سوكور في طريق بيشاور كراتشي السريع، وهو أكبر بناء للبنية التحتية للنقل في الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

حول شركة زومليون

تأسست شركة زومليون للعلوم وتقنيات الصناعات الثقيلة المحدودة (Zoomlion) (000157.SZ) في العام 1992، وهي شركة متخصصة في تصنيع المعدات المتطورة التي تجمع بين الآلات الهندسية والآلات الزراعية والخدمات المالية. تبيع الشركة الآن ما يقرب من 460 من منتجاتها المتطورة من 55 خط إنتاج تغطي عشر فئات رئيسية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://en.zoomlion.com/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/957504/Zoomlion.jpg