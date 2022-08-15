ريو ساوث تكساس: تقارير COSTEP عن رابطة السكك الحديدية للشحن في أمريكا الشمالية

تقدم ريو ساوث تكساس بنية تحتية قوية للسكك الحديدية الدولية من الفئة 1 مع خدمات أمريكية من خلال شركة يونيون باسيفيك للسكك الحديدية وشركة BNSF للسكك الحديدية، وخدمة المكسيك عبر كانساس سيتي ساوثرن دي مكسيكو، وخدمات الخطوط القصيرة المحلية عبر براونزفيل وريو غراندي الدولية للسكك الحديدية ( BRG) ، وسكة حديد المحيط الهادئ الحدودية، بالإضافة إلى Rio Valley Switching . يتم الإبلاغ عن الآلاف من حمولات السيارات عبر براونزفيل وريو غراندي الدولية للسكك الحديدية ( BRG )سنويًا (أكثر من 40,000 في عام 2019). علاوة على ذلك، فإن الاندماج المنتظر بين كندا باسيفيك وكانساس سيتي الجنوبية سينقل الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية في ريو ساوث تكساس إلى المستوى التالي من خلال توفير خدمات مبسطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما يعني أن أحجام التجارة ستستمر على الأرجح في النمو مع التزام كندا باسيفيك وكانساس سيتي الجنوبية بمنطقتنا.

كما تعمل السكك الحديدية للشحن كحلقة وصل رئيسية لبقية الخيارات اللوجستية في المنطقة. وتتصل خدمات السكك الحديدية ذات الخطوط القصيرة بالموانئ البحرية المحلية، مما يسهل النقل البحري عبر الممر المائي داخل الساحل الخليجي (الذي يوجه هو نفسه أكثر من 500 مليون طن من البضائع) والبحار العالمية عبر خليج المكسيك. كما توفر السكك الحديدية في منطقة ريو جنوب تكساس وصلات متعددة الوسائط للنقل السريع بين الولايات وكذلك الشحن الجوي، مما يربط المنطقة بالعالم، مع تصنيف مطار ريو ساوث تكساس فالي الدولي ضمن أفضل 80 أمريكيا للشحن الجوي.

إذا كنت تقوم بالشحن عالميًا، إلى الولايات المتحدة أو خارجها، أو إذا كنت تتطلع إلى تصنيع منتجات في أمريكا الشمالية لأمريكا الشمالية، فألق نظرة على ما تقدمه ريو ساوث تكساس. سيسعد فريقنا في COSTEP بمساعدتك، لذا يرجى زيارتنا على www.costep.org أو التواصل معنا على @ COSTEP لمعرفة المزيد.

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