رينبدو تطلق حملة بيع مبكرة للعملات الرقمية بتقنية بلوك تشين

لندن، 18 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ — يسعد إيكو سمارت إينرجيز ليمتد “Eco Smart Energies Ltd” ( www.renbdo.io ) أن تكشف عن استعداد الشركة الآن لبدء حملة البيع المبكرة للعرض الأولي للعملات الرقمية فيما يختص بمشروعها المرتقب رينبدو “RENBDO” أو شبكة الطاقة المتجددة المعتمدة على تنظيم غير مركزي. ويكمن الهدف من هذه الحملة في تأمين الأموال اللازمة لتركيب عدد يصل إلى اثنين وخمسين توربين هوائي لإنتاج الطاقة النظيفة.

وتمثل حملة البيع المبكرة للعرض الأولي للعملات الرقمية فرصة ممتازة للمستثمرين في العملات الرقمية لشراء رموز الطاقة المتجددة (Renewable Energy Token (RET)) المملوكة للمشروع نظير خصم 50% على السعر، وسيتاح العرض لأول 10% من الرموز. وبمجرد بيع عشرة مليون رمز، ستنتهي مرحلة حملة البيع المبكرة للعرض الأولي للعملات الرقمية وستبدأ حملة العرض الأولي للعملات الرقمية.

ولسنوات عديدة، مثل الحرق المفرط للوقود الحفري أحد التحديات البيئية البارزة. وينبعث من هذا النشاط البشري عدد من الملوثات الهوائية الضارة بالبيئة والصحة العامة كذلك. ومع ذلك، لم يزل استخدام الفحم منتشرًا في قطاعات الطاقة التقليدية. ومن أهم البدائل المقترحة استبدال الوقود الحفري من خلال استخدام طاقة الرياح.

ومع خبرات ثرية في إنتاج وتوزيع الكهرباء، صممت إيكو سمارت إينرجيز ليمتد مشروع رينبدو بهدف إعداد مزرعة رياح تتكون من اثنين وخمسين توربينًا. ومن المثير للاهتمام، أنه جرى بالفعل تغطية 70% من التمويل المطلوب لهذه المبادرة من خلال منح غير مستردة مقدمة من الاتحاد الأوروبي موجهة للطاقة النظيفة بينما سيتم تغطية 30% المتبقية من خلال العرض الأولي المنتظر للعملات الرقمية.

ومن خلال حملة البيع المبكرة للعرض الأولي للعملات الرقمية، ستقدم إيكو سمارت إينرجيز رموز الطاقة المتجددة (RET) الخاصة بها إلى السوق بهدف إنشاء منظومة تتيح للمستثمرين تحقيق عائد على استثماراتهم استنادًا إلى عدد الرموز التي يملكها كل منهم. وتساوي ملكية رمز الطاقة المتجددة امتلاك أصل واحد في إيكو سمارت إينرجيز. وسيتم توزيع 90% من إجمالي الأرباح على حملة الرموز بينما سيتم إنفاق الـ 10% المتبقية لأغراض الصيانة ومخصصات الموظفين.

وستطلق إيكو سمارت إينرجيز قريبًا تطبيق سيسمح لملاك الرموز بمشاهدة طاقة الرياح المنتجة بالإضافة إلى إرسال أو استلام الرموز. ويمكن لحملة الرموز كذلك المشاركة النشطة في قضايا ترتبط بمستقبل مزرعة الرياح. وأخيرًا، ومن خلال الاستغناء عن الوسطاء، تقلل رينبدو من احتمال المعاملات والأنشطة الاحتيالية.

لشراء رموز الطاقة المتجددة نظير خصم 50% على السعر، ندعو مستثمري العملات الرقمية لزيارة الموقع الإلكتروني http://www.renbdo.io/

نبذة عن رينبدو: تعتمد رينبدو أو شبكة الطاقة المتجددة على تنظيم غير مركزي وهو مشروع منتظر قائم على العملات الرقمية يستهدف إنشاء مزارع للرياح موجهة لإنتاج الطاقة النظيفة. ويكمن الهدف الرئيسي من هذا المشروع في توفير الأموال اللازمة لتركيب عدد يصل إلى 52 توربينًا هوائيًا من خلال العرض الأولي للعملات الرقمية (ICO). وهذا المشروع من بنات أفكار شركة إيكو سمارت إينرجيز، المؤسسة التي تأسست في العام 2015 بواسطة مجموعة من المتخصصين في الصناعة. وقبل تدشين منصة رينبدو، شاركت المؤسسة في إنتاج الكهرباء وتوزيعها.