ريميتلي شريك إكسبريس موني تتوسع في خدمات تحويل الأموال العابرة للحدود

يستطيع الآن عملاء ريميتلي إرسال الأموال إلى مواقع إكسبريس موني في آسيا وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — اشتركت ريميتلي “Remitly”، خدمة إرسال الأموال الإلكترونية التي يزيد عدد مستخدميها على مليوني شخص، مع إكسبريس موني “ Xpress Money “، الشركة التابعة لمؤسسة فينابلر “Finablr” بهدف زيادة خيارات السداد العابرة للحدود للعملاء في آسيا وإفريقيا. وتستفيد هذه الشراكة من حضور إكسبريس موني العالمي وإمكانيات التوزيع متعددة القنوات الخاصة بها، وتضيف آلاف الأماكن التي تتيح سحب النقد إلى شبكة ريميتلي بالإضافة إلى تمكين عمليات التحويلات المالية المناسبة إلى الحسابات البنكية ومحافظ الجوال.

ويجمع التحالف بين إمكانيات ريميتلي الرقمية التي تتيح إرسال الأموال عبر التطبيق أو المنصة الإلكترونية، باستخدام إمكانيات إكسبريس موني لمعالجة التحويلات المالية المؤمنة العابرة للحدود عبر شبكة السداد القوية الخاصة بها، والتي تم تأسيسها على مدار العقدين الماضيين.

وفي معرض تعليقه على الشراكة، أشار الرئيس التنفيذي لشركة إكسبريس موني، سوديش غيرينان “Sudhesh Giriyan” قائلاً: “انصب تركيزنا دائمًا على تمكين العملاء من ممارسة خياراتهم بشأن كيفية ووقت ومكان إرسال واستلام الأموال. وتؤكد هذه الشراكة بين إكسبريس موني وريميتلي على التزامنا تجاه تيسير خبرات التحويلات المالية السلسة. وبفضل نقاط القوة المشتركة الخاصة بخبراتنا، نؤمن أن هذه الشراكة ستوسع من نطاق أعمالنا”.

ومن جانبه، أشار مات أوبنهايمر “Matt Oppenheimer”، الرئيس التنفيذي لشركة ريميتلي والشريك المؤسس، قائلاً: “تتيح فرصة إرسال الأموال إلكترونيًا تحويل طريقة تقديم الأفراد حول العالم الدعم لأسرهم وأصدقائهم. ومن الضروري للعملاء معرفة أن مستلمي الأموال سيحصلون على أموالهم على نحو أكثر ملاءمة. ويسعدنا مشاركة إكسبريس موني في توسعة شبكة ريميتلي وتقديم مجموعة من خيارات الاستلام التي يتوقعها عملاؤنا”.