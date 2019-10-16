ريكو ميدل إيست تفتتح مقرها الإقليمي في دبي

18.1 مليار دولار أمريكي مبيعات الشركة خلال السنة المالية الماضية

أعلنت شركة ريكو ميدل إيست- م م ح، عن افتتاح مكتب جديد لها في واحة دبي للسيليكون، في خطوة منها لتعزيز مكانتها في أسواق المنطقة وفي إطار التزام الشركة بتطبيق خططها الاستراتيجية لتنمية قطاع الأعمال.

وأوضح هينينج رودبيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريكو للأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وعلى هامش زيارته لمدينة دبي بمناسبة افتتاح مقر الشركة الإقليمي، قائلاً:” نحتفل اليوم بمقرنا الجديد في واحة دبي للسيليكون. ونلمس جهود الحكومة الرشيدة لدعم المشاريع التي تسعى لتحويل دبي إلى مدينة ذكية وهو ما يدعم خطط الشركة الاستراتيجية ويساعدها تفهم التوجهات المستقبلية والمتطلبات الإقليمية”.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: “بعد العمل الدؤوب الذي قمنا به لإنجاز مشروع “سيليكون بارك” الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي، نفخر اليوم بافتتاح مقر أول مؤسسة داخل المشروع الذي يعد خطوة نوعية على طريق جعل دبي المدينة الأذكى في العالم. وقرار “مجموعة ريكو” بافتتاح مركزها الإقليمي الجديد في دبي يعكس حجم الثقة الكبيرة للشركات العالمية ببيئة الأعمال الحيوية في الإمارة”.

وأضاف الدكتور الزرعوني: “تلتزم سلطة واحة دبي للسيليكون بتعزيز استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجذب الشركات من مختلف الأحجام والتخصصات، إضافة إلى الشركات الناشئة والشركات المتعددة الجنسيات. ويسرنا انضمام مجموعة عريقة مثل ريكو إلى قائمة عملاء الواحة”.

سيمكّن مقر الشركة الجديد بمدينة دبي، ريكو من تكوين علاقات أوثق مع شركائها الإقليميين وتقديم خدمة ودعم أفضل. لتواصل الشركة تعزيز التزامها الدائم بالابتكار المستمر للمنطقة ودمجه بخبرة السوق المحلي لتقديم أفضل الحلول والخدمات للعملاء.

ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في طوكيو، وتعمل في ما يقارب 200 دولة وإقليم حول العالم. وحققت الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس 2019، مبيعات إجمالية بلغت قيمتها حوالي 18.1 مليار دولار أمريكي. وفي العام 2017 وضعت الشركة استراتيجيتها الاستثمارية حتى عام 2020 والتي خصصت فيها 1.85 مليار دولار أمريكي لخطة النمو في مجال الطباعة التجارية والصناعية بالإضافة إلى خدمات المكاتب. وتوفر الشركة العالمية المتخصصة في القطاعات التكنولوجية حلول إدارة الوثائق، والكاميرات الرقمية، والبرامج والأجهزة المختلفة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال فرعها الجديد في دبي ستقدم المجموعة الاستشارات، والتدريب، والمبيعات لشركائها التجاريين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تقدم ريكو اليوم الحلول الرقمية لبيئة الأعمال المُطورة لأكثر من 1.29 مليون شركة في جميع أنحاء العالم، من خلال إنشاء بيئة العمل الفعالة والمنتجة. ومع حلول ريكو الرقمية لبيئة الأعمال (Ricoh Digital Workplace Solutions)، تجمع الشركة بين الخبراء، الخدمات والتقنيات الأنسب لتحسين تدفق المعلومات بهدف تطوير إنتاجية الموظف بشكل مستمر، تحسين خدمة العملاء، وعمل نماذج أعمال أكثر كفاءة وربحية.

التعليق على الصور:

خلال افتتاح المقر الإقليمي لشركة “ريكو” في دبي : (في الوسط) الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، هينينج رودبيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريكو للأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (اليمين) الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون (اليسار) مارك طومسون المدير العام لمجموعة ريكو الشرق الأوسط

نبذة حول ريكو :

ريكو من شركات التكنولوجيا العالمية المتخصصة في معدات التصوير المكتبية، حلول طباعة الإنتاج، أنظمة إدارة المستندات وخدمات تقنية المعلومات. يقع مقر ريكو جروب في طوكيو، وتباشر الشركة أعمالها في حوالي 200 دولة ومنطقة. وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2014 ، حققت ريكو جروب مبيعات في جميع أنحاء العالم بلغت 2,195 مليار ين وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية (حوالي 21.3 مليار دولار أمريكي).

تأتي غالبية إيرادات الشركة من المنتجات، الحلول والخدمات التي تعمل على تحسين التفاعل بين الأفراد والمعلومات. كما تقوم شركة ريكو بإنتاج كاميرات رقمية مميزة ومنتجات صناعية متخصصة. تشتهر الشركة بجودة تقنياتها، المعيار الاستثنائي لمبادراتها على مستوى خدمة العملاء والاستدامة. وتحت شعار “تخيل، غيّر”، تساعد ريكو الشركات على تغيير طريقة عملها والاستفادة الخيال الجماعي لموظفيها.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1011925/Ricoh_Middle_East_DSO.jpg