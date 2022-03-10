‫ “ريكورديد فيوتشر” تُعلِن عن إتمام أكثر من 100 عملية اندماج مع شركاء عالميين من أجل صناعة قرار قائمة على المعلومات الاستخباراتية للشركات

المعلومات الاستخباراتية الموثوق بها متاحة من خلال عمليات الاندماج مع الشركاء مثل خدمات أمازون ويب (AWS) ، و Exabeam ، ومايكروسوفت، و Palo Alto Networks ، و ServiceNow ، و Splunk

بوسطن, 9 مارس 2022– /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة ريكورديد فيوتشر (Recorded Future) -وهي مزود للمعلومات الاستخباراتية لأمن الشركات- أنها متاحة الآن من خلال أكثر من 100 عملية اندماج مع شركاء عالميين، مما يوفر مصدرًا واحدًا موثوقًا به للمعلومات الاستخباراتية خلال سير العمل. ويمكن للشركاء إدماج المعلومات الاستخباراتية الخاصة بشركة ريكورديد فيوتشر بسلاسة من أجل تعظيم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا من خلال إدخال رؤية شاملة في الوقت الحقيقي لمشهد التهديدات الأمنية بداخل الأدوات المستخدَمة بالفعل.

مع ريكورديد فيوتشر، يمكن للشركاء وعملائهم أن يكونوا واثقين من قراراتهم، التي تقوم بتغذيتها وتسريعها المعلومات الاستخباراتية الغير متحيزة والموثوق بها، والتي تجمع بين مصادر واسعة للبيانات مع نهج تحليلي بشري وآلي. وتمتد عمليات الاندماج الخاصة بشركة ريكورديد فيوتشر عبر الشركات، وتَدمج المعلومات الاستخباراتية في التقنيات الحالية، مثل المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) ؛ تنسيق الأمن، والأتمتة، والاستجابة ( SOAR) ؛ كشف نقطة النهاية والاستجابة ( EDR) ؛ الاستجابة للحوادث ( IR) ؛ نظام المعلومات الجغرافية ( GIS) ؛ الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال ( GRC)؛ إدارة الثغرات الأمنية، إلخ.

“تمنحنا ريكورديد فيوتشر رؤية كاملة خارج شبكتنا والتهديدات الأمنية المحتملة الموجودة. ومن خلال إدماج ريكورديد فيوتشر مع SIEM الخاصة بنا وإدخال المعلومات الاستخباراتية التي لا غنى عنه في سير عملنا بشكل وثيق، فنحن قادرون على إثراء تنبيهات SIEM الخاصة بنا مع درجات المخاطر واتخاذ قرارات واثقة بخصوص أولوياتنا ونهجنا في المعالجة. وبفضل الإدماج، يمكننا أن نتجاوز مجرد رؤية معلومات النظام العام للثغرات الأمنية والتعرض ( CVE ) أو عناوين الـ IP (بروتوكول الإنترنت) القادمة من خلال جدار الحماية الخاص بنا وتقييم الخطر الحقيقي الذي يشكله كل تهديد”. — جودي مايورال، مديرة الأمن السيبراني، لدى شركة هيوز فيدرال كريديت يونيون ( Hughes Federal Credit Union).

ومع اندماجها الآن مع أكثر من 70 بائعًا للتكنولوجيا ودعمها بواسطة برنامج التحالف العالمي للتكنولوجيا في ريكورديد فيوتشر، فإن الشركة تُقدِّم معلومات استخباراتية قائمة على الأدوار في الوقت المناسب، ودقيقة، وقابلة للتنفيذ. وبصفتها مزودًا مستقلًا للمعلومات الاستخباراتية دون كشف هوية البائعين، تقوم شركة ريكورديد فيوتشر بتطوير منصتها من أجل دعم قادة الأمن والمحللين في جميع حالات الاستخدام، وتعظيم استثماراتهم في التقنيات، وتسريع عملية صناعة القرار. ويشمل شركاء التكنولوجيا على سبيل المثال لا الحصر، خدمات أمازون ويب، وسيسكو (Cisco) ، و Devo ، و Esri ، و Exabeam ، و IBM Security ، ومايكروسوفت، و Palo Alto Networks ، و SentinelOne ، و ServiceNow ، و Splunk ، و Swimlane . ويمكن العثور على قائمة كاملة بعمليات الاندماج على https://www.recordedfuture. com/integrations/ .

“يحتاج المتخصصون في مجال الأمن وقادة الأعمال التجارية إلى معرفة أن المعلومات الاستخباراتية التي يعتمدون عليها مستقلة، ولا تنحرف عن أهداف أو دوافع الشركة الخاصة بمزود الخدمة، وأنهم سيكونون قادرين على الاستفادة منها بغض النظر عن الأدوات أو العمليات التي لديهم من أجل منع فقدان أجزاء هامة للغاية من المعلومات التي يمكن أن تجعلهم معرضين للتهديدات أو الثغرات الأمنية. تُعَد الاستقلالية بمثابة مبدأنا الذي يوجهنا – التأكد من أن الشركاء والعملاء واثقون من أن معلوماتنا الاستخباراتية تشمل جميع المصادر المتاحة دون تحيز، وأنه يمكن استخدامها من أجل إجراء تقييماتهم الخاصة بشأن ما هو أفضل لمؤسساتهم”. — ستو سولومون، رئيس شركة ريكورديد فيوتشر.

اعرف المزيد حول عمليات الاندماج الخاصة بشركة ريكورديد فيوتشر وكيفية إدخال المعلومات الاستخباراتية في سير العمل الأمني الخاص بك على https://www.recordedfuture. com/integrations/

تَقدَّم بطلب لكي تصبح شريك اندماج مع شركة ريكورديد فيوتشر على https://www.recordedfuture. com/partners/technology/

حول شركة ريكورديد فيوتشر

ريكورديد فيوتشر هي أكبر شركة معلومات استخباراتية في العالم. وتُقدِّم منصة المعلومات الاستخباراتية الخاصة بشركة ريكورديد فيوتشر التغطية الأكثر اكتمالًا عبر المنافسين، والبِنية التحتية، والأهداف. ومن خلال الدمج بين جمع البيانات والتحليلات المؤتمت المتواصل والمتغلغل وبين التحليل البشري، تُقدِّم ريكورديد فيوتشر رؤية في الوقت الحقيقي للمشهد الرقمي الواسع، وتُمكِّن العملاء من اتخاذ إجراءات استباقية لتعطيل المنافسين والحفاظ على أمان موظفيهم، وأنظمتهم، وبِنيتهم التحتية. يقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ولها مكاتب وموظفون حول العالم، كما تعمل ريكورديد فيوتشر مع أكثر من 1300 شركة تجارية ومؤسسة حكومية في 60 دولة. اعرف المزيد على recordedfuture.com .