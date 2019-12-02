ريفايتلاش كوزميتيكس تعلن عن توسيعها خط ماكياج الألوان بقلم رصاص حواجب عالي اللون

إطلاق قلم الرصاص للحواجب العالي اللون عالميا

فنتورا، كاليفورنيا، 2 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ريفايتلاش كوزميتيكس RevitaLash® Cosmetics، الشركة الرائدة التي يقودها الأطباء والرائدة في حصة السوق في فئة مستحضرات تجميل الرموش والحواجب عن إطلاقها قلم الرصاص للحواجب الأول، قلم الرصاص Hi-Def Brow Pencil. قلم الرصاص المتعدد الوظائف، الأكثر دواما، المقاوم للماء يسمح بالقيام برسم تموجات طبيعية شبيهة بتموجات الشعر على الحاجب للحصول على حاجب عريض وكثيف بصيغة قابلة للاندماج وغير مبتذلة.

وتقول لوري جاكوبس، رئيسة ريفايتلاش كوزميتيكس: “نحن متحمسون للغاية لإطلاق قلمنا Hi-Def Brow Pencil الجديد، وهو أول قلم لدينا على الإطلاق للمساعدة في جعل الحواجب تبدو متميزة، محددة وممتلئة وصحية بشكل طبيعي. يسرنا أن ندمج فوائدنا الخاصة بصحة الشعر من أجل تحسين طويل الأمد في منتج يمنح شعورا فوريا بالرضى.”

ويقول مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفايتلاش كوزميتيكس، الطبيب مايكل برينكينهوف إن “وجود الفيتامين إي في الصيغة يوفر تكييفًا طبيعيًا ومزايا مضادة للأكسدة للبشرة، بينما يوفر البوليمرات قوة دائمة لما يصل إلى 10 ساعات من وضعه على الحاجب.”

يُعد هذا المنتج مثاليًا لملء الحواجب المتناثرة أو المنزوعة الشعر أكثر من اللازم، حيث يحول الحواجب عديمة الشكل عبر بضع ضربات. ويأتي هذا القلم بثلاثة ظلال عالمية؛ البني الناعم والبني الدافئ والبني البارد التي تكمل تمامًا أي لون للشعر ولون البشرة. يعمل القلم الدقيق ذو الرأس المدببة على محاكاة خصلات الشعر الطبيعية من أجل الحصول على التحديد السهل، مما يتيح إحداث مظهر طبيعي وجريء بينما تمزج فرشاة تصفيف الشعر بسلاسة اللون وتمسح شعر الحاجب وتضعها في مكانها.

Hi-Def Brow Pencil هو أداة خضعت لمراجعة أطباء الأمراض الجلدية ولا يحتوي على الزيت أو البارابين أو الفثاليت أو العطر، وهو منتج نباتي ودود وخالي من القسوة.

وإذ سيتوفر على مستوى العالم في كانون الأول/ديسمبر 2019، وسيباع بسعر تجزئة يبلغ 30 دولارًا أميركيًا في صالونات ودور سبا مختارة ومن على موقع revitalash.com.

حول ريفايتلاش كوزميتيكس

ريفايتلاش كوزميتيكس هي شركة رائدة عالمياً في تطوير منتجات تجميل الرموش والحواجب وتجميل الشعر. تأسست الشركة في العام 2006، وتشمل المجموعة منتج RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner الحائز على الجوائز و RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner، وهي متوفرة في عيادات الأطباء ومراكز السبا الصحية والصالونات ومحلات تجارة التجزئة المتخصصة في 64 دولة. وتتبرع شركة ريفايتلاش كوزميتيكس، وهي من أنصار مبادرات سرطان الثدي غير الربحية، بجزء من عائداتها إلى مبادرات الأبحاث والتعليم، مقدمة الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، وليس فقط في شهر تشرين الأول/أكتوبر. للحصول على معلومات، يرجى زيارة www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced غير متوفر في ولاية كاليفورنيا.]

أن بي دي، فئة تكييف الرموش والحواجب 2017 مقابل 2018.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/710771/RevitaLash_Cosmetics_Hair_Care.jpg