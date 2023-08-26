‫ريد سكاي لايتنج (Red Sky Lighting)تطرح مجموعة جديدة من منتجات وتجهيزات ليد (LED) مُعتمَدة من أتكس “ATEX” واللجنة الكهروتقنية الدولية

26 أغسطس 2023

رانتشو كوكامونغا (Rancho Cucamonga)، كاليفورنيا – أعلنت ريد سكاي لايتنج (Red Sky Lighting)-شركة تصنيع منتجات وحلول الإنارة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها- عن إطلاق منتجين جديدين من منتجات الإنارة الليد (LED) الصناعية المُعتمَدة من أتكس “ATEX” واللجنة الكهروتقنية الدولية صُنعت هذه المنتجات بدقة شديدة لتلبية متطلبات البيئات العالية الخطورة؛ مما يوفر كفاءة عالية في استخدام الطاقة، ويقلل من نفقات الصيانة. ويمثل هذا الطرح إنجازًا كبيرًا للشركة؛ حيث تتوسع به خارج أسواق أمريكا الشمالية وتغزو من خلاله أسواق منطقة الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية. من خلال توفير حلول الإضاءة المبتكرة والعالية الموثوقية للعملاء في هذه المناطق، تُرسِّخ ريد سكاي لايتنج (Red Sky Lighting)مكانتها بصفها مُورِّدًا رئيسيًّا لمنتجات الإنارة الآمنة للاستخدامات الصناعية على نطاق عالمي.

سلسلة BLOCK X1

صُممت سلسلة BLOCK X1 (BLK X1) لتلائم التركيبات التي تتسم بظروف مناخية تسودها مستويات عالية من الرطوبة والأتربة والغبار والتآكل والاهتزاز. وهي مناسبة للاستخدام في المناطق المُصَنَّفة على أنها خطرة بسبب وجود أبخرة قابلة للاشتعال أو غازات أو غبار قابل للاشتعال وفقًا لتوجيهات أتكس “ATEX”، فهذه المنتجات مناسبة بشكل خاص لترقية أنظمة الإضاءة الحالية (مصباح بخار الصوديوم/ مصباح هاليد الفلز). فهي توفر أفضل مستوى من كفاءة الاستهلاك؛ مما يؤدي إلى توفير الطاقة بقدر أكبر، مع تقليل نفقات الصيانة، وإتاحة فترات استرداد أسرع. السلسلة BLK X1 معتمدة للاستخدام في مجالات المنطقتين 1 و21 كما أنها متوافقة مع معايير أتكس “ATEX”. اضغط هنا لمعرفة المزيد عن هذا المنتج.

سلسلة المنتجات الطويلة غير البارزة

صُممت سلسلة المنتجات الطويلة غير البارزة (LLP) خصيصًا لاستخدامها في البيئات العالية الخطورة التي تنتشر فيها الغازات أو الغبار القابل للاشتعال. ونظرًا لأن هذه المنتجات مُعتمَدة وفقًا لمعايير أتكس “ATEX” واللجنة الكهروتقنية الدولية، فهي توفر 150,000 ساعة من التشغيل الخالي من الصيانة عند درجة حرارة 55 درجة مئوية. كما أنها مُخصصة للاستخدام في المنطقتين 1 و21، مما يجعلها مناسبة لمختلف البيئات الخطرة. اضغط هنا لمعرفة المزيد عن هذا المنتج.

وقد صرَّح نارين بيلاي (Naren Pillai)، المدير الإداري لشركة ريد سكاي لايتنج (Red Sky Lighting) قائلًا: “لقد كرَّست ريد سكاي جهودها لتقديم تجهيزات إنارة ليد (LED) مُعتمَدة وفقًا لمعايير معامل اندر رايتر “UL” ومُصممة للخدمة في الظروف القاسية والخطيرة؛ مما عزز من شهرتها في أمريكا الشمالية”. “بينما نواصل توسيع حضورنا التجاري، نغزو أسواقًا جديدة في الشرق الأوسط وأوروبا، حيث تبرز أهمية اعتماد أتكس “ATEX” واللجنة الكهروتقنية الدولية. ولهذا يُعد توقيت طرح منتجات السلسلة BLK X1 والسلسلة LLP أكثر من مناسب؛ نظرًا لأننا أسسنا مؤخرًا شراكات مهمة مع شركات رائدة رئيسية في هذه المناطق. نحن متحمسون لتقديم منتجاتنا المُبتكرة إلى العملاء في هذه الأسواق، ونتطلع بفارغ الصبر إلى تقديم الدعم الاستثنائي لهم”.

للمزيد من المعلومات عن ريد سكاي لايتنج (Red Sky Lighting) ومجموعة منتجات تجهيزات الإضاءة الليد (LED) الصناعية الجديدة، تفضل بزيارة موقع الشركة www.redskylighting.com.

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contact@redskylighting.com

نُبذة عن ريد سكاي لايتنج ذ.م.م (Red Sky Lighting LLC)

شركة ريد سكاي لايتنج (Red Sky Lighting) بمقرها الرئيسي في كاليفورنيا، هي أحد رواد صناعة منتجات وحلول الإضاءة العالية الموثوقية والمُصممة خصيصًا للاستخدامات الصناعية. يتم تجميع تجهيزات الإضاءة الليد (LED) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تجهيزات عالية الجودة ومُصممة للظروف القاسية والخطيرة، ومناسبة بشكل استثنائي لبيئة صناعات مثل النفط والغاز ومعالجة المعادن والصناعات الكيميائية والنقل البحري والزراعة ومعالجة مياه الصرف الصحي وهي البيئات التي تُعد الأكثر قسوةً وصعوبةً. تلتزم ريد سكاي لايتنج (Red Sky Lighting)بتقديم دعم متميز للعملاء وتسليم سريع لمنتجاتها الاستثنائية. إن التزام العلامة التجارية في صناعة الإضاءة بإعطاء الأولوية للسلامة هو جوهر مهمتها، فضلًا عن أنها لا تتهاون في الحفاظ على المعيار الذهبي للجودة.

من فضلك ابحث عن صورة المنتج في الرابط هنا.

https://drive.google.com/drive/folders/1sXLI_w7Jv56akzwa11jFNVx-WtTn9-Kw?usp=sharing

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