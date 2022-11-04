‫ريدنغتون تعلن عن نتائج قياسية للربع الثاني، تسجل أعلى معدل نمو على أساس سنوي في النصف الأول

أعلى إيرادات ربع سنوية وأرباح تشغيلية

19,080 كرور روبية هندية من الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية 23

النمو بعد احتساب الضرائب بلغ نسبة 26٪ على أساس سنوي للربع الثاني من السنة المالية 23

تشيناي، الهند، 4 غشت/آب 2022

/PRNewswire/ — أعلنت شركة Redington اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 23، التي انتهت في 30 أيلول/سبتمبر 2022. سجلت الشركة أعلى إيرادات ربع سنوية وأرباح تشغيلية لها. فقد نمت الإيرادات العالمية لدى الشركة بنسبة صحية بلغت 25٪ على أساس سنوي. فنمو يبلغ 19080 كرور روبية ونمو بعد احتساب الضرائب بـ 387 كرور هو نمو قوي بلغته نسبته 26٪. وزاد الهامش التشغيلي للربع الثالث بنسبة 23٪ على أساس سنوي. في حين أن صناعة الكمبيوتر الشخصي العالمية تراجعت بنسبة 15٪ لناحية الشحنات خلال الربع الثاني، نمت أعمال الكمبيوتر الشخصي للشركة بنسبة أكثر من 23٪. ونمت إيرادات الشركة من الشبكات السحابية بنسبة 67٪ في هذا الربع.

حققت ريدنغتون عائدات قياسية وهامشًا تشغيليًا قياسيًا للربع الثاني من العام مع استمرار الاستثمارات في تحسين القدرات التقنية، وبناء علاقات شراكة أعمق، وجعل اتساع نطاق العروض أكثر شمولاً، وبدأت نماذج الأعمال المبتكرة تؤتي ثمارها. إلى جانب كونه أعلى معدل نمو على الإطلاق في الربع الثاني، يعد هذا النمو أعلى معدل نمو نصف سنوي للشركة منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في العام 2007. وكان التنفيذ واسع النطاق ليشمل جميع مناطق التشغيل للشركة – إذ ساهمت الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب آسيا في هذا النمو.

قامت الشركة بالتحول في الوقت المناسب نحو نموذج الأعمال الرقمية. فمن خلال ريدنغتون أونلاين، وهي بوابة خدمة ذاتية مؤتمتة بالكامل وعابرة للجغرافيا، توفر الشركة مسارًا رقميًا سلسًا لاكتشاف مجموعة واسعة من المنتجات والحلول والخدمات التقنية والوصول إليها وشرائها. تتيح بوابة السحابة الخاصة بالشركة إقامة شراكة فعالة مع موسعي الأعمال الفائقين لتقديم المنتجات والخدمات السحابية للشركاء والعملاء.

“في الربع الثاني من السنة المالية 23، واصلنا رحلة التحول الخاصة بنا للتحول نحو نموذج عمل متعدد القنوات قائم على اختيار العميل. من خلال الاستفادة من نقاط القوة الأساسية لدينا في التكنولوجيا والابتكار والشراكات، قمنا بتسريع تبني الشركات والمستهلكين لتقنية الجيل التالي. وعززنا أيضًا قدراتنا على تسريع تبني الشبكات السحابية عبر مختلف القطاعات. من المتوقع أن تفتح شبكة الـ 5 جي فرصًا جديدة عبر المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستهلكين، وسينصب تركيزنا على تمكين الوصول إلى هذه التقنيات على نطاق أوسع من خلال سد الفجوة بين الابتكار والاعتماد”، كما قالالسيد راجيف سريفاستافا، المدير العام لشركة ريدنغتون المحدودة.

عززت ريدنغتون قدراتها السحابية من خلال الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة غوغل كلاود الهند لدفع اعتماد Google Workspace و Google Cloud من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التعليم والقطاع العام وقطاعات السوق المتوسطة والشركات. في الربع السابق، أبرمت ريدنغتون اتفاقية تعاون استراتيجي متعددة السنوات مع شركة أمازون لخدمات الإنترنت الخاصة المحدودة، لدفع اعتماد خدمات السحابة من أمازون لخدمات الويب عبر جميع المناطق الجغرافية التي تعمل فيها.

تواصل ريدنغتون العمل عن كثب مع شبكتها الواسعة من بائعي التكنولوجيا العالميين وشركاء القنوات لتبسيط سلسلة التوريد وتسريع اعتماد التكنولوجيا الأكثر ابتكارًا للشركات والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستهلكين في جميع الأسواق التي تعمل فيها.

يمكن الحصول على التقرير المالي التفصيلي للربع الثاني للسنة المالية 23 من هنا الرابط رابط

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حول ريدنغتون المحدودة

ريدنغتون المحدودة هي شركة رائدة في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات لجميع فئات منتجات تكنولوجيا المعلومات، والتجوال، والاتصالات، والسحابة، وأسلوب الحياة، ومنتجات الطاقة الشمسية. وهي تعالج الاحتكاك التكنولوجي – الفجوة بين الابتكار والاعتماد – في مختلف قطاعات الصناعة من خلال بصماتها عبر 38 سوقًا من خلال 60 مكتبًا فرعيًا. ومع أكثر من 290 شراكة علامة تجارية وما يقرب من 40000 من شركاء القنوات، فإنها تعمل على تحويل نظام التوزيع وسلسلة التوريد من خلال التآزر بين الابتكار واعتماد التكنولوجيا.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://redingtongroup.com/ india/ .

يتم تعزيز نمو الشركة من خلال رحلة التحول الخاصة بها من خلال نموذج العمل المحوري في الوقت المناسب للتوافق مع طلب السوق على التجارة الرقمية من قبل العلامات التجارية والشركاء والعملاء النهائيين. ومن خلال منصة ريدنغتون أونلاين، وهي بوابة ذاتية الخدمة مؤتمتة بالكامل وعابرة للجغرافيا، توفر الشركة مسارًا رقميًا سلسًا لاكتشاف مجموعة واسعة من المنتجات والحلول والخدمات التقنية والوصول إليها وشرائها. علاوة على ذلك، تواصل تطوير قدراتها السحابية من خلال الشراكة مع موسعي الأعمال الفائقين. وكمعلم رئيسي، افتتحت الشركة مكتبًا جديدًا في تشيناي، “برج ريدنغتون” – وهو مبنى تجاري هو الأول من نوعه مملوك بالكامل مصمم لإدامة تركيز الشركة على عافيتها، ومساحة العمل الصديقة للموظفين، والتنمية المستدامة داخل المكتب الغني تكنولوجيا.