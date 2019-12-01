ريتز كارلتون تفتتح أولى منشآتها بمدينة بونا الهندية

مع تدشين الفندق الثاني في الهند، أعلنت سلسلة فنادق ريتز كارلتون عن معايير جديدة في مجال الضيافة الفاخرة من خلال مزج خبرات المدينة الخيالية بالخدمة الأسطورية، وتم تطوير العقار بواسطة شركة بانشيل ريالتي

بونا، الهند، 1 كانون الأول/ديسمبر، 2019 /PRNewswire/ — دشنت مؤسسة ريتز كارلتون هوتيل كومباني ذ. م. م. “The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C” أعمالها مع فندق ريتز كارلتون، بونا، الذي يعد بمثابة الفندق الثاني في الهند من سلسلة الفنادق الأيقونية الفاخرة.

وبهدف تعزيز الرفاهية في بونا، يعكس تصميم الفندق اتحادًا سلسًا بين الفخامة الكلاسيكية والرقي السرمدي، ويقدم رؤية تقليدية وحديثة. وتضفي التفاصيل الصغيرة مثل تصميم الشعارات المستلهمة من الصور الظلية الهندية والثريات الكلاسيكية إحساسًا بالمكان. واحتفالاً بتاريخ وروح المدينة، سيتم دعوة النزلاء كل ليلة لتناول مشروب عند الساعة الذهبية في أسمانا “Aasmana”، في الردهة بسطح الفندق، حيث يتعرفون على الدلالة التي يحملها اسم المكان بينما يستمتعون برؤية مشهد الأفق.

ويضم الفندق 198 غرفة تفوح منها عبق الأناقة، تتضمن 35 جناحًا فخمًا، صممت كملاذ للراحة والاسترخاء تعد الأكبر في المدينة. ويقدم فندق ريتز كارلتون، بونا جناح رئيسي استثنائي على مساحة 3,154 متر مربع يتضمن غرفتي نوم، وخزانة كبيرة، وغرفة معيشة رحبة، ومنطقة لتناول الطعام، ومشرب خاص، وغرفة للعلاج داخل الجناح. وسيستمتع النزلاء في الطوابق في مستوى النادي بردهة تحمل طابع نادي ريتز كارلتون، وهو حرم مدني بالطابق الثامن عشر يعرض مشاهد حية لملعب الجولف، حيث تتاح خدمة التسجيل الخاص، ومرافق خاص داخل النادي، ومجموعة متنوعة من الأطعمة طوال اليوم.

واحتفالاً بالأطباق الرائعة المميزة التي تشتهر بها المنطقة، يجمع فندق ريتز كارلتون، بونا بين جوهر المنطقة مع خمس مطاعم تحمل طابعها الخاص. ويرحب بالنزلاء مطعم وحانة ثري كيتشنز “Three Kitchens” الذي يقدم المطبخ العالمي من خلال تقديم ثلاث مطابخ ذات طابع منزلي. ويقدم مطعم أوكيو “Ukiyo” الياباني العصري طاولة طويلة لتقديم السوشي وشواية روباتا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مشروب ساكي، بينما تعيد صالة الشاي في ريتز كارلتون إحياء عادة احتساء شاي الظهيرة إلى المدينة. وهناك حانة ومطعم شواء ألتا فيدا “Alta Vida” التي تعد وجهة محبوبة لاحتساء الكوكتيل دون أن ننسى صالة أسمانا، وهي صالة على السطح تقدم المطبخ الهندي، وتخلب الألباب مع عرض 180 درجة لملعب الجولف والابتكارات المبدعة للمطابخ الملكية الهندية.

ويتضمن الطابق الصحي على مساحة 25,000 متر مربع صالة للياقة ومسطح لممارسة اليوغا، بما يسمح للنزلاء بالمحافظة على عاداتهم الرياضية حتى في أثناء السفر. كما يوجد نادي ريتز كارلتون الصحي الذي يسع 8 غرف معالجة وحجرات إكسبريس التي تجمع بين الخدمات المتخصصة، وخدمات تجميل الوجه والعلاجات الفريدة التي تعتمد على تقاليد أيورفيدا وطاقة شاكرا التي تدعو النزلاء إلى التمتع بخدمات الاسترخاء بينما يستكشفون الثقافة المحلية بأنفسهم.

كما يدعم الفندق 35,000 متر مربع من مرافق الاحتفالات الأنيقة التي تناسب التجمعات من جميع الأنواع، من اجتماعات الأعمال وحتى الفعاليات الاجتماعية. مع إمكانية وصول إلى بهو خارجي رائع ومنطقة مرسى، بالإضافة إلى قاعات الرقص التي تعد مثالية للتجمعات الودية وحفلات الزواج الرومانسية.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.ritzcarlton.com/pune.

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براكاش ميربوري “Prakash Mirpuri”، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات والتسويق، بانشيل ريالتي، media@panchshil.com، هاتف: 3200 6647-20-91 +