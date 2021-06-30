ريان دينغ – شركة هواوي: الابتكار يضيء مستقبل كل صناعة

شنتشن، الصين، 30 يونيو 2021 / PRNewswire / — خلال مؤتمر الجوالات العالمي، برشلونة 2021، ألقى المدير التنفيذي لشركة هواوي ورئيس مجموعة أعمال هواوي كاريير، ريان دينغ بيانًا رئيسيًا بعنوان الابتكار: يضيء المستقبل. وقد صرح دينغ في بيانه الرئيسي أن الابتكار أصبح في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي وتتجه قيمته تتجاوز قيمة صناعة الاتصالات. يجلب الابتكار المستمر في شبكة 5G ، على وجه الخصوص، قيمة أكبر للمشغلين، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد العالمي، وسيضيئ مستقبل كل صناعة.

على نطاق أكبر من الاتصالات: أصبح الابتكار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركًا اقتصاديًا رئيسيًا

كما صرح دينغ إن الجائحة أحدثت وضعًا طبيعيًا جديدًا يعد الاقتصاد الرقمي فيه القوة المحركة للاقتصاد العالمي. تلعب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها الركن الأساسي للاقتصاد الرقمي دورًا مهمًا بشكل متزايد. وذكر دينغ أن قيمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتجاوز الآن قيمة صناعة الاتصالات وتحمل تبعات تحولية للاقتصاد العالمي بأكمله.

في البلاد التي تتطور فيها شبكة 5G بشكل أسرع، شهد المشغلون فيها نموًا أسرع في العائد وتميل هذه البلاد أيضًا إلى التمتع ببنية تحتية رقمية عمومًا. فلنأخذ الصين على سبيل المثال، في أقل من 18 شهرًا، انتشر 820,000 محطة رئيسية تعمل بشبكة 5G ، وحقق المشغلون الصينيون زيادة في العائد بنسبة 6.5٪ وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 5.6٪ في الربع الأول من هذا العام. سيضيف التطور السريع للبنية التحتية الرقمية الذي تعمل عليه شبكة 5 G 1.9 مليار يورو إلى الاقتصاد الصيني في الخمسة أعوام القادمة. يرفع الستار الآن عن القصص نفسها في كوريا الجنوبية وأوروبا.

على نطاق أكبر من التوصيل: يتيح الابتكار في شبكة 5G نجاح عمل المشغلين

باعتبار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الركن الأساسي للاقتصاد الرقمي في عصر شبكة 5G ، يلعب المشغلون دورًا أهم مما كانوا يلعبونه.

وذكر دينغ أيضًا، إنه ” في الوقت الحالي، يعد الهدف الأساسي للمشغلين بالنسبة لشبكة 5G هو تحقيق نجاح العمل في ثلاثة أسواق رئيسية – وهم: المستهلكين، والمنازل، والصناعات – من خلال الابتكار في انتشار الشبكة، وتطور السوق، وتحسين التشغيل.

لا تقتصر أهمية شبكة 5G على توفير السرعات العالية فقط في سوق المستهلك بل تجلب أيضًا تجارب جديدة وقيم جديدة. وقد حقق بالفعل بعض المشغلين نجاح أولي في العمل”.

ووفقًا لدينغ، يوجد ثلاث خطوات يمكن أن يتبعها المشغل من أجل النجاح في سوق شبكة 5GtoC . الخطوة الأولى هي تسريع انتشار شبكة 5G بالإضافة إلى وضع تخطيط هادف للشبكة والاستثمار بناءً على رؤى دقيقة في المجالات عالية القيمة، والسيناريوهات الرئيسية، والمستخدمين المحتملين. الخطوة الثانية هي تسريع عملية جلب المستخدمين لشبكة 5G والخطوة الثالثة هي تصميم نماذج تسعير مرنة تحركها القيمة.

اليوم، طبق تشغيل شبكة 5G في أكثر من 1,000 مشروع في ما يزيد عن 20 صناعة بما في ذلك صناعة الحديد والتنجيم مما يتيح إنتاج أكثر أمانًا وكفاءة. حقق المشغلون الصينيون تقدمًا كبيرًا وسيدخلون الآن مرحلة تحقيق النجاحات المبكرة وتكرارها على نطاق واسع.

وأعلن دينغ “لقد تعلمنا من تجربة المشغلين الصينيين أن نجاح شبكة 5GtoB يعتمد على ثلاثة عوامل. العامل الأول هو اختيار الصناعات الصحيحة. يجب أن يختار المشغلون صناعات مستهدفة من خلال التركيز على أربعة عوامل وهى: الطلب، والقدرة على تحمل التكاليف، وقابلية التكرار، والإمكانيات التقنية. العامل الثاني هو تعريف نطاق العروض الخاصة بك. من الممكن أن يعمل المشغلون بوصفهم مزودي الشبكة الذين يقدمون خدمات التوصيل. ويمكن أن يعملوا أيضًا بوصفهم مزودي الخدمة السحابية أو حتى أخصائي تكامل النظم الذين يقدمون خدمات التكامل الشاملة. تتطلب الأدوار المختلفة مهارات مختلفة وتحقق قيمة مختلفة للعمل. العامل الثالث هو تصميم نماذج عمل مبتكرة. يعد ذلك مهمًا لتكرار نجاح شبكة 5GtoB على نطاق واسع”.

خلال فترة الجائحة، يوجد طلب متنامي على الشبكة المنزلية ذات النطاق الواسع وقد أدى ذلك إلى تسليط الضوء على مميزات شبكة 5G ذات الاتصال اللاسلكي الثابت الذي يتيح الانتشار السريع والتواصل غير المباشر مع أطقم الصيانة والتشغيل. حقق مشغلي الشرق الأوسط نجاحًا تجاريًا ملحوظًا من خلال اتخاذ الاتصال اللاسلكي الثابت بمثابة حالة استخدام مهمة لشبكة 5G .

على نطاق أكبر من العمل: تحافظ شركة هواوي على الابتكار لتحريك استمرارية مستوى الصناعة

صرح دينغ، ” يتطلب نجاح شبكة 5G أولاً شبكة 5G تقدم أفضل تجربة مستخدم ويرشدنا ذلك إلى الطريقة التي نبتكر من خلالها في شركة هواوي”. أطلقت شركة هواوي أخف وأقوى تقنية في الصناعة وهى Massive MIMO التي تستهلك طاقة أقل. يمكن أن يحملها ويركبها شخص واحد مما يسرع انتشار الشبكة. مع التوصيل البصري المتقاطع ( Optical Cross-Connect) ، يمكن استبدال تسع كبائن يلزم استخدامها في العادة بنظام ( sub-rack ) واحد. يتميز هذا النظام بسعة أكبر أربع مرات ولكنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 95٪. يجمع الحل الذي قدمته شركة هواوي وهو منفذ Uplink الممتاز المزود بشبكة 5G بين مميزات سعة 2.1 جيجا هرتز وسعة 3.5 جيجا هرتز لتعزيز سعة منفذ uplink والتغطية داخل الأماكن المغلقة. يقدم هذا الحل معدلاً لمنفذ uplink يتمتع بسعة عالية تتجاوز 450 ميجابايت مما يتيح لمئات المستخدمين بث سباق المارثون، شيامن على الهواء مباشرةً بدقة عرض 4K في إبريل من خلال هواتفهم الذكية المزودة بشبكة 5G .

وفقًا لتصريح دينغ، تستمر شركة هواوي في الابتكار على ثلاثة مستويات وهى: المعدات، والمواقع، والشبكات من أجل دعم النماذج المتطورة الخضراء والحياد الكربوني. بالنسبة لمستوى المعدات، تستخدم شركة هواوي مكونات مزودة بطاقة ذات كفاءة أعلى لإطلاق منصات لأجهزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. بالنسبة لمستوى الموقع، تساعد حلول الموقع المبسطة التي قدمتها شركة هواوي المشغلين على استهلاك طاقة أقل، بالإضافة إلى التوفير في الكهرباء وتكاليف الإيجار. بالنسبة لمستوى الشبكة، أطلقت شركة هواوي حلاً لتوفير الطاقة متعدد النطاقات ويتميز بتقنيات الوصول إلى شبكات لاسلكية متعددة. يمكن أن يخفض هذا الحل استهلاك الطاقة في الشبكات اللاسلكية دون أن يقوض أداء الشبكة. من خلال الحل المبتكر الذي قدمته شركة هواوي، يمكن للمعدات المزودة بشبكة 5G التي تعمل على النطاق الضيق والواسع أن تتقاسم كبينة واحدة مما يؤدي إلى استهلاك طاقة أقل. عندما يأتي الأمر إلى توفير طاقة المعدات متعددة النطاقات، يكون هدف شركة هواوي هو تحقيق معادلة واحد زائد واحد يساوي أقل من واحد.

التعاون من أجل خلق نظام بيئي وشبكة 5G متطورة لمستقبل أفضل

شدد دينغ على أن تطور شبكة 5G يتطلب ابتكارًا مستمرًا في ختام بيانه الرئيسي. بالنسبة لشبكة 5GtoB على سبيل المثال، تتطلب معايير شبكة 5G التنسيق مع معايير ذات معدل أسرع ويجب أن تندمج شبكة 5G في عمليات إنتاج أساسية تابعة لشركات لمساعدتها على أن تكون رقمية وذكية. في الوقت نفسه، سيعمل الربط بين شبكة 5G ، والسحابة، والحوسبة على زيادة توسيع روابط عمل المشغلين مما يعطي مساحة لنمو جديد. تعد شبكة 5G عملية مستمرة. تؤمن شركة هواوي بأن الابتكار سيضيئ المستقبل.