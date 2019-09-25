ريال عود فاكتوري يبدأ إنتاجه في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 من سبتمبر 2019 /PRNewswire/ — قد لا يبدو افتتاح شركة أخرى لتصنيع منتجات العود في دبي حدثًا خاصًا أو جديراً بالاهتمام بالنسبة للبعض عند التفكير في مئات المصانع والعلامات التجارية والمنتجين، إلا أن شركة ريال عود فاكتوري المحدودة تختلف تمامًا لكونها المصنع الأول والوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضمن مصدر كل أنواع العود؛ لا لكونه حقيقيًا بنسبة 100% فحسب، بل ولأنه طبيعي تمامًا ومستدام ويمكن تتبعه إلى المصدر. كما أن جميع المنتجات مدعومة بشهادات CITES من المزارع المدارة، ومصانع التقطير والمزارع التي تعود إلى قرون في جنوب شرق آسيا، بما يحقق مستوى من النقاء والجودة لا يضاهيه إلا قلة. وهذا إعلان جريء في صناعة بقيمة تتجاوز عدة مليارات من الدولارات في صورة منتجات مقلدة وخادعة تتحول إلى عطر العود، ويحظى ريال عود فاكتوري بدعم من علامة Oud Fragrance Du Bois لرائحة العطور الفاخرة المملوكة لشركة Fragrance Holdings. وشركة Fragrance Du Bois من الشركات سريعة النمو ذات السمعة القوية في عالم صناعة العطور الراقية كعلامة تجارية فاخرة رائدة مع شعارها “عود نقي، رفاهية خالصة، مصدره الطبيعة، صنع في فرنسا”. وفي إطار التعاون مع الشركات الرائدة في مجال العطور حول العالم ومنتجاتها المعروضة في أرقى متاجر تجزئة العطور بالإضافة إلى المتاجر الخاصة بجميع أنحاء العالم، أصبحت الشركة واحدة من أسرع علامات العطور نمواً وأكثرها رواجًا في السوق اليوم.

هذه الحقائق هي التي جذبت عددًا لا يحصى ممن لهم باع طويل في مجال صناعة العود والمتخصصين والخبراء، وعلى رأسهم شادي سمره، المعروف في صناعة العطور في دول مجلس التعاون الخليجي، عضو اللجنة في “مؤسسة العطور”، عضو لجنة جوائز FIFI والمدير العام السابق لمدة 18 عامًا لأحد أكبر الشركات في هذا المجال، إذ حرص على الانضمام إلى الشركة الجديدة نسبيًا التي يقع مقرها في المدينة العالمية، دبي.

وعن ذلك قال سمرة: “كنت أبحث عن تحدٍ جديد وعلامة تجارية يمكنها أن تأخذ قصة العود الحقيقي وتراثه الفاخر والمذهل إلى جميع أنحاء العالم. بعد اكتشاف Fragrance Du Bois وتجربة الجودة والمتعة التي تقف وراء العلامة التجارية وعطورها المذهلة، شعرت بالذهول عندما أخبرني أحد أصدقائي المقربين الذين شاركوا في العلامة التجارية منذ البداية أنهم ينشئون مصنعًا حديثًا يعمل على توفير مواد خام العود الحقيقية والزيوت والمنتجات النهائية للصناعة، كان علي ببساطة معرفة المزيد!

سينتج المصنع من إمداده المستدام الحصري والوحيد من بخور العود الحقيقي والمعمول والمبطوط والعطار وفق أساليب المتخصصين، جنبًا إلى جنب مع أحدث خطوط الإنتاج بالإضافة إلى زيوت العود الطبيعية النقية فائقة النقاء وكذلك التوليفات الخاصة للاستخدام في صناعة العطور.

وأضاف شادي قائلاً: “إن ريال عود فاكتوري هو تتويج لما يقرب من عقد من البحث والتطوير من جانب Fragrance Du Bois واستثمار استراتيجي بملايين الدولارات في مستقبل ريال عود وصناعة العطور من قبل مالكيها في Fragrance Holdings الذي لا يتوقف عند دبي فحسب، حيث إننا نضع اللمسات الأخيرة على مركز البحث والتطوير والابتكار لدينا في مدينة “غراس” العاصمة التاريخية لعالم العطور والذي سينصب عمله على التطوير المستمر لمنتجات شركة Fragrance Du Bois وتوزيع منتجاتنا في جميع أنحاء أوروبا مع التركيز على الأسواق سريعة النمو مثل الأسواق الأفريقية والروسية ورابطة الدول المستقلة. لقد بدأت التحدي وأتطلع إلى المضي قدمًا في هذه الرحلة”.

نبذة عن ريال عود فاكتوري

تأسس مصنع الشركة في دبي بجهود العلامة التجارية الشهيرة للعطور الفاخرة Fragrance Du Bois المملوكة لشركة Fragrance Holdings. تتمتع Fragrance Du Bois بتاريخ طويل وناجح في تحديد مصادر العود النقي والمكونات الطبيعية المستخدمة في روائحه الرائعة، وهي اليوم واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في مجال العطور الفاخرة.

بيانات الاتصال: jerica.londers@realoudfactory.com، 971-543361068+