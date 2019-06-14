روستيك تقدم منتجات دفاعية متطورة في المعارض الروسية القادمة

موسكو، 16 يونيو 2019 /PRNewswire/ — سوف تقدم شركة روستيك منتجات جديدة خلال المعارض الكبرى للتسليح والمعدات العسكرية المقرر إقامتها في روسيا في صيف هذا العام وهي معرض الدفاع البحري IMDS-2019 وصالون الطيران والفضاء MAKS-2019 والمنتدى العسكري والفني ARMY-2019. تخضع تلك الفعاليات لرعاية الوسيط الوحيد المملوك للدولة في روسيا لتصدير واستيراد المنتجات العسكرية والمنتجات مزدوجة الاستخدام والتقنيات والخدمات العسكرية وهي شركة روسوبورونكسبورت (وهي تابعة لشركة روستيك).

وقد ظلت معارض ARMY وMAKS وIMDS لعدة سنوات تمثل المنصات “المحلية” الرئيسة لعرض متكامل الأركان يقدم منتجاتنا وحلولنا الأكثر تطورًا. وقد أشار سيرجي شيميزوف، رئيس روستيك التنفيذي، إلى الموضوع بقوله: “نخطط خلال معارض هذا العام لعرض عدد من المنتجات الجديدة التي تقع في محور اهتمام المهنيين العاملين في قطاع الصناعات العسكرية، بدءًا من آخر 200 سلسلة من بنادق الكلاشينكوف وصولاً إلى الجيل الخامس من مقاتلات Su-57″. وأنا على قناعة بأن المعارض المُنتَظر إقامتها سوف تساعدنا في بيان المجموعة الكاملة من منتجاتنا بالشكل الملائم للعملاء المرتقبين من جميع أنحاء العالم والحصول على مزيد من الطلبيات التي تتلقاها محفظة روسوبورونكسبورت التي بلغت عائداتها رقمًا قياسيًا تجاوز 50 مليار دولار.”

وسوف يُقام منتدى ARMY-2019 في الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري بالمنتزه الوطني في موسكو ليعرض المنتجات الرئيسة الجديدة والمنتجات الأكثر مبيعًا ضمن قطاع الدفاع الروسي. وسوف يحظى زائرو المنتدى بالفرصة لمشاهدة أحدث بنادق كلاشينكوف السلسلة 200 ومركبات تايجر 2 فضلاً عن منظومة فايكنج ومنظومة “Tor-E2 SAM” إضافة إلى Gibka-S وMANPADS والحلول والأسلحة العسكرية اللاسلكية الإلكترونية الجديدة لقتال الآليات العسكرية الجوية المسيَّرة.

وسوف ينجذب اهتمام الزائرين حتمًا بأسلحة الدفاع الجوي التي نالت شهرة عالمية وتشمل منظومة S-400 ومنظومة Pantsir-S1، وسوف تكون محط اهتمامهم كذلك مجموعة كورنيت المضادة للدبابات والموجهة بالصواريخ Iskander-E والصواريخ الباليستية قصيرة المدى إضافة إلى أصناف جديدة أخرى.

وسوف يُقام المعرض الدولي لأنظمة الدفاع البحري بمدينة سان بطرسبرج بين 10 و14 يوليو ليشاهد مندوبو القوات البحرية الأجانب الذين يزورونه عددًا من المنتجات الجديدة المثيرة للاهتمام. كما تعرض الشركات المُصنِّعة عينات متكاملة من منظومة الصواريخ الساحلية Rubezh-ME ونظام الرادار متعدد الأغراض Zaslon ومنظومة Redut من صواريخ الدفاع الجوي والمدافع الآلية خفيفة الوزن AU-220M مقاس 57 مم والعديد من السفن روسية الصنع بما في ذلك سفينة Karakurt-E الصغيرة الحاملة للصواريخ التي يتم تصنيعها في إطار مشروع 22800E.

وسوف نعرض على وفود القوات الجوية وجميع زائري المعرض الدولي صالون للطيران والفضاء “MAKS”، المقرر إقامته في زوكوفسكي بين 27 أغسطس حتى 1 سبتمير، أحدث مقاتلة من الجيل الخامس Su-57 وطائرة النقل العسكرية الخفيفة Il-112V ومقاتلة الصفوف الأمامية MiG-35 ومقاتلات Su-30SM متعددة الأغراض وطائرة التدريب Yak-130 والمروحيات المقاتلة Mi-28NE وKa-52 ومروحيات النقل العسكري Mi-171Sh وMi-17V-5.