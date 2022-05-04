‫رواية “أوروسكوب” المصوّرة – في طريقها إلى التلفزيون

لوس أنجلوس، 4 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — إن “أوروسكوب” هي رواية مقتبسة من الكتاب الأصلي لبراين إيفانز وتلقت عدة مراجعات تقييمية جيدة، بما في ذلك من تقييمات مجلة ‘مراجعات كيركس’، وستعرض على شكل مسلسل تلفزيوني بناء على بلاغ من إدارة ESW .

وسيمثّل المشروع المحامي المخضرم بيتر باتيرنو.

كتبت رواية “أوروسكوب” في الأصل من قبل براين إيفانز ومارك أندرو بيلتز وهيلين ماري بوسكيه في عام 2014. وتم تحويلها إلى رواية مصورة في عام 2021. وتم إصدارها كرواية مصورة قبل عدة أشهر، حيث صرّحت مجلة ‘مراجعات كيركس’ عن القصة الأصلية الرهيبة بأنها “قصة رعب مميزة مع شخصيات صارخة وأعمال فنية مشرقة”.

وقال إيفانز “كنا نعلم دائما أن هذا سيتحوّل في نهاية المطاف إلى مسلسل تلفزيوني. وفي هذه المرحلة، تقرّر أين نريد ذلك”.

يمكن شراء الرواية الأصلية من موقع Amazon.com على الرابط التالي: https://www.amazon.com/ Horrorscope-Brian-Evans-ebook/ dp/B01IKLW5GM/ref=sr_1_1?crid= 2UM9TGSTBRPT0&keywords= horrorscope+brian+evans&qid= 1651550144&sprefix= horrorscope+brian+eva%2Caps% 2C108&sr=8-1 أو على موقع Audible لمحبي الكتب الصوتية على الرابط التالي: https://www.audible.com/pd/ Horrorscope-Audiobook/ B00SC0ZMW6?qid=1651550203&sr= 1-2&ref=a_search_c3_lProduct_ 1_2&pf_rd_p=83218cca-c308- 412f-bfcf-90198b687a2f&pf_rd_ r=1JDQ977CJSRNQ3C8V2A9

ويمكن شراء الرواية المصورة الجديدة على الرابط التالي: https://www.amazon.com/ HORRORSCOPE-Graphic-Novel- Brian-Evans-ebook/dp/ B096FYQ1RL/ref=sr_1_3?crid= 2E56O8AHW4UOH&keywords= horrorscope+brian+evans&qid= 1651550242&sprefix= horrorscope+brian+evans%2Caps% 2C123&sr=8-3

وقد تم بث الفيلم الدعائي للرواية في أكثر من 10000 دار سينما في جميع أنحاء العالم، وتم عرضه قبل أي فيلم معين قد يحضره عاشق الفيلم في دور السينما.

وقال إيفانز: “لقد روجنا له هناك لأننا كنا نعلم أنهم سيكونون في نفس المقعد يشاهدون هذه الرواية على الشاشة”.

وتدور القصة حول امرأة روحانية أجبرت على التنبؤ بمستقبل المافيا. وعندما يتم قتلها في النهاية على يد رئيس غير موثوق به، تظهر علامات زودياك للانتقام.

وقال المؤلف المشارك مارك أندرو بيلتز: “نحن متحمسون للغاية لما سيؤول إليه هذا، وحتى عندما لا يراه الآخرون، فإن إيماننا بالقصة أبقانا مستمرين”.

وقد قام نارادا مايكل والدن، المنتج الشهير وراء الموسيقى التصويرية للفيلم الأكثر مبيعا على الإطلاق “الحارس الشخصي”، بكتابة كلمات الموسيقى التصويرية للمسلسل.

وقال بيلتز: “كنا نعلم دائما أن هذه فقط مسألة وقت، وبالإنتقال من تايوان إلى سياتل ثم إلى المملكة المتحدة، كنا نقرّر ما نريد القيام به”.

وقد تلقت الرواية المصورة تقييمات من فئة خمس نجوم في كل المقالات النقدية المنشورة حتى الآن. تم تحويل الرواية الأصلية إلى رواية مصورة من قبل شركة ‘ويست ويند كوميكس’ باسبانيا.

لمشاهدة مقطع الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=-01YOYFByrs

لمشاهدة الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1809676/HORRORSCOPE_ Front_Cover.jpg