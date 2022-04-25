‫رمضان كريم مع ماركة فاكهة التفاح المعروفة “روكيت”

هاستننغز، نيوزيلندة25 أبريل / نيسان 2022/PRNewswire/ — تشاركت الماركة النيوزيلندية الابتكارية للتفاح “روكيت” مع الفنانة المقيمة في دبي دينا سامي لجعل شهر الصيام والعبادة، رمضان شهرا لا يُنسى.

تمت تعبئة حبات التفاح الصغيرة الفاخرة في 17000 صندوق ترويجي من روكيت مستوحى من رمضان المبهج لُعرض أعمال دينا، وهذه الصناديق معروضة الآن للبيع في المتاجر وعبر الإنترنت في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإندونيسيا وماليزيا.

ويقول زياد الشوا، مدير سوق روكيت في الشرق الأوسط، إن شهر رمضان المبارك، الذي يتم الاحتفال به خلال شهر أبريل، هو وقت تتجمع فيه العائلات والأصدقاء معا. ويقدم الكثيرون في هذا الشهر الهدايا كتعبير عن الكرم الذي هو سمة مميزة لهذا الشهر الأكثر قداسة.

ويقول زياد: “مع الصيام بين شروق الشمس وغروبها، يعتبر تفاح روكيت خيارًا شائعًا بين الناس هنا لتزويدهم بالطاقة خلال صيامهم.” “يأتي عيد الفطر الذي يمتد لثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر الكريم، وهو أيضًا فرصة مثالية للاستمتاع بتفاح روكيت اللذيذ والمقرمش والمشبع بالعصير.”

ويقول إن التصوير الإبداعي لرمضان من قبل دينا – هو تصوير لعائلة مسلمة حديثة على خلفية سماء الليل – يشجع المشترين على “إعطاء القليل من الخير” عبر روكيت. “لقد أعجبتنا الجاذبية الفورية لهذا العمل الفني – إنه عمل جديد ومعاصر وملون ويبرز حقا في المتجر وعبر قنواتنا الرقمية.”

ويقول المدير العام للمبيعات العالمية، مارك باي، إن تفاح روكيت يزداد شعبية في دول الشرق الأوسط – يباع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت – حيث تهدف حملة رمضان إلى زيادة الوعي.

ويضيف: “المبيعات ترتفع بالتأكيد في هذه السوق ذات النمو المرتفع.” لقد ارتفعت مبيعاتنا بنسبة 47٪ عن العام السابق في العام 2021، وطلبات موسم 2022 تجاوزت بالفعل توقعاتنا”.

“من المثير أن نرى ملايين المستهلكين الذين ينظرون إلى التغذية كأمر مهم يختارون روكيت، في شهر رمضان بالإضافة إلى مجموعة متزايدة باستمرار من تجار التجزئة، الذين يرون الإقبال على هذه الفاكهة ويريدون أن يكونوا جزءًا من هذا السحر. نعتقد أن الصناديق التي تحمل صور رمضان، والتي ستظل متوفرة حتى 2 أيار/مايو، ستباع بسرعة خارقة، حيث تستغل العائلات هذا الوقت لتظهر امتنانها وتعرب عن كرمها وتستمتع بصحبة المقربين منهم “.

إلى جانب الصور ذات السمات الجذابة في المتجر لصناديق تفاح روكيت هذه، تقول أنابيل هول، مديرة شركة روكيت الرقمية الرقمية العالمية، إن الاحتفال برمضان يتم الاحتفال به على نطاق واسع عبر الإنترنت.

“لقد عملنا بنشاط مع شريكتنا وكالة التسويق أمبليفاي لإنشاء محتوى جذاب يهدف إلى الحفاظ على لياقة المستهلكين وصحتهم خلال هذا الموسم، بما في ذلك التعاون مع 10 من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطة الأطفال والوصفات التقليدية – مع تركيز على تفاح روكيت – للتنزيل، جنبًا إلى جنب مع النشاط الذي يقود المستهلكين إلى منصات التجارة الإلكترونية لبائعي التجزئة المحليين.”

“إنه وقت مهم حقًا من العام لعملائنا المسلمين في الشرق الأوسط، وكذلك في أجزاء من جنوب شرق آسيا، ومن خلال هذا المحتوى المحلي والنشاط، نتوقع استجابة ممتازة ومشاركة قوية.”

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