‫‫رمز GMT ينشئ سلسلة رموز غير قابلة للاستبدال NFT خاصة

سنغفورة، 30 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أطلقت GMT مشروع الرموز غير القابلة للاستبدال NFT المسماة الآلات الجشعة “ The Greedy Machines “. قرر الفريق تقديم فكرة الرموز غير القابلة للاستبدال NFT من زاوية مختلفة تمامًا عن طريق إنشاء مشروع رموز غير قابلة للاستبدال NFT فني: مجموعة من صور آلة التعدين مدعومة بقوة الحوسبة.

سيُطلب من المستخدمين استبدال رموز GMT مقابل رموز غير قابلة للاستبدال NFT ، في شكل عامل منجم، مدعومًا بقوة الحوسبة التي تسمح لهم بتلقي مكافآت البيتكوين. لتنشيط NFTs في اللعبة، يحتاج المستخدمون إلى إرفاق رموز NFTs المشتراة بحساب شخصي. سيتمكن اللاعبون من بناء مزرعة التعدين الخاصة بهم: من أجهزة التعدين، وأرفف التخزين، وأحواض الغمر، والمزيد من التقدم إلى الحاويات ومراكز البيانات الضخمة. سيتمكن كل لاعب من التطور من عامل منجم مبتدئ بجهاز واحد إلى رأس إمبراطورية التعدين.

يشجع مشروع الآلات الجشعة “ The Greedy Machines ” في جوهره على مشاركة المجتمع. يمكن لحاملي الرموز دعوة أصدقائهم. سيتلقى كل فرد تمت دعوته والمشارك نفسه رمزًا ترويجيًا لمكافأة إضافية بعملة البيتكوين. يمكن للاعبين أيضًا إجراء صيانة الخدمة على المعدات. كلما زاد عدد مرات دخول أحد المشتركين إلى حسابه الشخصي وإجراء صيانة للمعدات، زاد حصوله على مكافآت متنوعة.

نظرًا لأن رمز GMT يتعلق بالاستدامة، سيتوفر عمال مناجم “أخضرون” خاصون. وستذهب عائدات بيع هذه الأجهزة إلى المؤسسات الخيرية التي تهدف إلى تطوير الطاقة المستدامة. تقع فلسفة HODL في صميم ملكية الرموز غير القابلة للاستبدال NFT . كلما طالت مدة امتلاك اللاعب لرموز NFT ولم يبعها، زادت المكافآت الإضافية التي يحصل عليها.

تتمثل الأهداف الأساسية للمشروع في إنشاء مجتمع من عمال المناجم، لتسهيل التعدين من خلال جذب عشاق الأشكال المرئية الجميلة والأعمال الفنية.

يمكن شراء رموز الآلات الجشعة “ Greedy Machines ” غير القابلة للاستبدال مقابل رموز GMT وهي متوفرة في سوق GMT .

اتبع الرابط لمزيد من التفاصيل:

https://nft.gmt.io/

https://medium.com/@GMT_Token

حول GMT

تم إنشاء العقد الذكي GMT الذي تم تدقيقه من قبل شركة Certik في 26 أبريل/نيسان 2021، حيث أطلقت الشركة رمزها المدعوم بقوة الحوسبة. هدف المشروع هو تبسيط عملية التعدين للجميع من خلال التعامل مع الخدمات اللوجستية، وتوفير خدمة مستمرة على مدار الساعة، وتأمين تكاليف استهلاك موفرة للطاقة. يوجد حاليًا أكثر من 18000 من حاملي رموز GMT يتلقون مكافآت تعدين البيتكوين اليومية دون عقبات الصيانة المادية للمعدات. خلال فترة وجود المشروع، زادت GMT من معدل التجزئة لحديقة الأجهزة من 100،000 TH/s إلى 725،000 TH .

للتواصل: pr@gmt.io ، 85265995090