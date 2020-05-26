رسالة مفتوحة من الرؤساء التنفيذيين لمبادرة صناعة النفط والغاز للمناخ

لتي تركز على ما هو مهم

لندن، 26 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم حاليا تدفعنا جميعا إلى شحذ تركيزنا على ما يهمنا فعلا. أولويتنا الفورية، كرؤساء تنفيذيين، هي أن نقوم بكل ما نستطيع القيام به بحيث نضمن سلامة شعوبنا ومجتمعاتنا ونمكنها من مواجهة جائحة كورونا confronting the pandemic بصورة فعالة. سنعمل من أجل مساعدة العالم على التعافي من الهزة الاقتصادية لهذه الأزمة التي رغم أنها عصفت بالبعض أكثر من غيره، فهي تؤثر فينا جميعا.

لقد سمعنا مخاوف من أن هذه الأزمة قد تدفع شركات النفط والغاز – والحكومات حول العالم – إلى تأخير العمل المناخي. الحقيقة هي أنه بدلاً من تغيير أولوياتنا، فإن أزمةوباء كوفيد-19تزيد من بلورة تركيزنا على ما هو أساسي: الصحة والسلامة وحماية البيئة مع توفير الطاقة والمنتجات الحيوية التي يحتاجها المجتمع لدعم الانتعاش الاقتصادي.

المهمة المشتركة shared mission لأعضاءمبادرة المناخ لصناعة النفط والغازمنذ تشكيلها في العام 2014 هي العمل بشكل جماعي في مكافحة التحدي المناخي وتسريع الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ حتى ونحن ندعم النمو الاقتصادي. نحن ملتزمون فيمبادرة المناخ لصناعة النفط والغازوفي شركاتنا الخاصة بالحفاظ على هذه المهمة.

إن تغير المناخ حقيقة تواجهنا جميعاً وتتطلب نهجاً متسقاً ومخلصاً. تكشف أنجح الاستجابات لهذا الوباء حول العالم مدى أهمية التعاون والتضامن عند مواجهة القضايا العالمية. يعمل ذلك على تعزيز قيمة جهودنا الجماعية لمواجهة التحدي المناخي من خلال التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والسكان بشكل عام. وستكون هناك حاجة إلى التقدم في التكنولوجيا، وإلى سياسات أكثر فعالية واستثمارات في البنية التحتية لمواجهة حجم التحدي المناخي.

من جانبها، تؤكدمبادرة المناخ لصناعة النفط والغازوالشركات الأعضاء فيها جهودنا المستمرة وتعهدنا بما يلي:

• تسريع جهود الحد من الانبعاثات في عمليات شركاتنا، مثل من خلال التخفيضات المستمرة في انبعاثات الميثان methane. نحن نتخذ إجراءات في شركاتنا الفردية للحفاظ على الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا في الحلول منخفضة الكربون، حتى نتمكن من الاستمرار في تلبية الالتزامات الجماعية لمبادرة المناخ لصناعة النفط والغاز، وكذلك الالتزامات المحددة لكل شركة.

• الاستمرار في دعم تطوير وتنفيذ وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة منخفضة الكربون في النفط والغاز والصناعات الأخرى والنقل التجاري من خلال الاستثمارات المناخية لمبادرة المناخ لصناعة النفط والغاز، صندوق الاستثمارات المناخية الخاص بنا OGCI Climate Investments البالغة قدرته أكثر من 1 مليار دولار.

• تعزيز الفرص لرفع مستوى الكربون القابل للاستمرار تجاريًا والمسؤول بيئيًا والآمن واستخدامه وتخزينه carbon capture, use and storage بالتعاون الوثيق مع اللجان الوزارية للطاقة النظيفة في البلدان لإزالة الكربون من القطاعات الصناعية المتعددة ومن خلال الاستثمارات المناخية لمبادرة صناعة النفط والغاز للمناخ.

• الاستمرار في support governments دعم الحكومات في تصميم سياسات فعالة يمكنها تسريع تحولات الطاقة، مع تحفيز النمو الاقتصادي، والعمل على وجه الخصوص مع شركائنا مثل وكالة الطاقة الدولية، والتحالف الوزاري للطاقة النظيفة والتحالف العالمي للميثان.

مع تعاون العالم كله معا – منطقة واحدة، دولة واحدة، مجتمع واحد تلو الآخر – لاحتواء الوباء، رأينا أهمية الابتكار والتعاون والشجاعة للتقدم نحو مستقبل أكثر صحة للجميع. بينما ينصب اهتمام الجميع على أكثر الأساليب فعالية للخروج من هذه الأزمة، يمكنكم الاعتماد علينا للقيام بدورنا. سنواصل العمل مع الآخرين لدعم الانتعاش الاقتصادي والانتقال إلى مستقبل أكثر صحة وأكثر انخفاضا لناحية انبعاثات الكربون.

برنارد لوني

بي بي بي أل سي

مايك ويرث

شركة شيفرون

داي هوليانغ

سي أن بي سي

كلاوديو ديسكالزي

إني أس بي أيه

إلدار سايتر

إيكوينور أيه أس أيه

دارين وودز

شركة إكسون موبيل

فيكي هولوب

أوكسيدنتال

روبرتو كاستيلو برانكو

بتروليوم برازيليرو أس أيه

جوسو جون إيماز

ريبسول أس أيه

بن فان بوردن

رويال دتش شيل بي أل سي

أمين ناصر

أرامكو السعودية

باتريك بويان

توتال أس أيه

الرسالة متوفرة أيضا على موقعمبادرة المناخ لصناعة النفط والغازعلى الويب علىhttps:// oilandgasclimateinitiative. com/ceo-open-letter-2020/

حول مبادرة مناخ النفط والغاز

مبادرة النفط والغاز هي اتحاد يقوده الرؤساء التنفيذيون ويهدف إلى تسريع استجابة الصناعة لتغير المناخ. تدعم الشركات الأعضاء في مبادرة المناخ لصناعة النفط والغازبشكل صريح اتفاقية باريس وأهدافها. بصفتنا روادا في الصناعة، يمثلون أكثر من 30٪ من إنتاج النفط والغاز المشغل عالميًا، نهدف إلى القيام بدور نشط في تشكيل المسار العالمي نحو صافي انبعاثات صفرية. نقوم بذلك من خلال الاستفادة من نقاط القوة الجماعية لمبادرة المناخ لصناعة النفط والغاز، والتحسين المستمر، والبناء على ممارسات الشركات الدولية الجيدة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.

يستثمر أعضاؤنا بشكل جماعي أكثر من 7 مليار دولار سنويًا في حلول منخفضة الكربون. تستثمرالاستثمارات المناخية لمبادرة المناخ لصناعة النفط والغاز، وصندوقنا الذي تبلغ قيمته أكثر من مليار دولار أميركي، في حلول لإزالة الكربون من القطاعات مثل النفط والغاز والنقل الصناعي والتجاري. تشمل مبادرة المناخ لصناعة النفط والغازشركات بي بي، شيفرون، سي أن بي سي، إني، إيكوينور، إكسون موبيل، أوكسيدنتال، ريسول، أرامكو السعودية، شل وتوتال.

لمعرفة المزيد عن مبادرة المناخ لصناعة النفط والغاز، يرجى زيارة: www. oilandgasclimateinitiative.com

اتصالات الإعلام:

إيميل: OGCI@hkstrategies.com

هاتف: +44 (0)207 413 3008

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