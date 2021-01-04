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رئيس مجموعة الإعلام الصينية يتمنى للمشاهدين في جميع أنحاء العالم سنة جديدة سعيدة

January 4, 2021   

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 بكين، 3 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — وجه رئيس مجموعة الإعلام الصينية (سي أم جي) شن هيشيونغ تمنياته بسنة جديدة سعيدة لمشاهدي المجموعة ومستخدميها حول العالم، يوم 1 كانون الثاني/يناير، 2021 عبر سي جي تي أن.  وفي كلمته، قال شن إن عام 2021 هو عام الثور في التقويم القمري الصيني وهو عام مفعم بالآمال والطموحات.  وقد تمنى للمشاهدين حول العالم سنة سعيدة مفعمة بالصحة والعافية.

الفيديو – https://m.youtube.com/watch?v=V5S9UIPfpHU

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