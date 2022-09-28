‫ذكرى الملكة اليزابيث الثانية في قلب مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

KUWAIT CITY, Kuwait, 28 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ —

أمسية سينمائية مختلفة شهدتها قاعة السينما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي احتضنت شاشته الفيلم الوثائقي ( اليزابيث .. صورة في أجزاء ) وسط إقبال كبير من متابعي الأفلام الوثائقية إذ اكتمل حجز المقاعد خلال ساعات قليلة .

الفيلم الوثائقي والذي يستعرض محطات تاريخية دقيقة من حياة الملكة الراحلة على مدى ٨٩ دقيقة قدم مشاهد ولقطات وتفاصيل تظهر للمرة الأولى عبر الشاشة الفضية وتروي مراحل ومحطات حكم هذه الملكة الإستثنائية على مدى ٧٠ عاماً من المتغيرات والصراعات والإنجازات منذ مرحلة الأميرة الخجولة وصولاً لمرحلة الملكة التاريخية إليزابيث الثانية كما يعرض العديد من اللقاءات الحصرية مع شخصيات مقربة تشاهد للمرة الأولى وتقدم تفاصيل لم يسبق طرحها ، الفيلم من إخراج الراحل روجر ميشيل والذي أبدع في تنفيذه برؤية مميزة وهو العمل الأخير له قبل رحيله هو أيضاً في أواخر عام ٢٠٢١.

تفاصيل رائعة وتناغم سمعي – بصري فريد

سارة إحدى الحاضرات للأمسية السينمائية أشادت كثيراً بتفاصيل الفيلم وعبرت عن إعجابها بمشاهدته قائلة : الأمر أشبه بمشاهدة شريط ذكريات مرئي رسم بدقة بالغة حيث عرفت الملكة اليزابيث الأم والجدة والحاكمة ورأيتها بمختلف أحوالها،، أنا معجبة بشدة بشخصيتها وحزينة لرحيلها .

أما أحمد فأشار للتناغم الكبير بين الموسيقى التصويرية والمشاهد المعروضة ومدى انسجامها وقال : إن الموسيقى المخصصة للفيلم من تأليف الموسيقار العبقري جورج فينتون أضافت جمالية لاتضاهى من الإبداع وأكملت جزءاً حيوياً من أجزاء العمل الذي يعتبره عصارة لمشوار الملكة اليزابيث ويعطي صورة مقربة وكاملة عن حياتها الخاصة والعامة .

مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي هو معلم معماري وثقافي في قلب مدينة الكويت افتتح عام ٢٠١٦ ويهدف لتسليط الضوء على الفنون والإبداعات المحلية والعالمية ويشكل مركزاً وطنياً للثقافة في البلاد ، يتكون من ٤ مباني بتصميم جذاب مستوحى من الجواهر وتحتوي على مسارح ، قاعات للمؤتمرات والحفلات والمعارض والمطاعم محاطة بحدائق ومسطحات خضراء

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