دونا كارين نيويورك تيك تصل الشوارع في محلات أيربان أوتفيترز

إعادة إصدار مجموعة أسلوب الشارع المتميزة في التسعينات لبيعها حصريا في أيربان أوتفيترز

نيويورك، 5 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تقدم لعقدين – انضمت العلامة التجارية الأيقونية الحضرية إلى أيربان أوتفيترز لإعادة إصدار أزياء التسعينات – الجيل الجديد لأزياء دونا كارين تيك (دي كي أن واي تيك) في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، في محلات أيربان أوتفيترز حصريا.

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وإذ تم أخذها مباشرة من التصميمات القديمة، من أجل عصر جديد من الحركة الفائقة. توجد جذور دي كي أن واي تيك في مدينة نيويورك، ولكنها أيضًا تصل إلى قوة اليوم. قمم الدراجات من النايلون المتطور. السهول الممتلئة بأدوات المرافق العامة. كل ما في الأقمشة عديمة الوزن والمفصلة التي تدعو إلى التأمل.

تنورة الالتفاف التأملية. البخاخ القابل للعكس. البول أوفر الكبير الحجم. البذلة ذات القبعة. كل ما في منتجات دي كي أن واي الرئيسية المحايدة، ولكن بالبرتقالي الكهربائي. معا، هذه هي العناصر التي تعطي دي كي أن واي مظهرا حضريا راقيا.

الحمض النووي للعلامة التجارية موجودة في كل قطعة. يعود شعار دي كي أن واي تيك الأصلي، بخط عريض ومع إضاءة عاكسة للضوء. الإلهام هو نوع جديد من الوقت المناسب للإرتداء في كل مكان.

وإذ تم تصويرها مع الأختين التوأم برونكس ناتيفس، والدي جي أينجل ودرين، وهم يسخرون أسلوبهم الداخلي لبث الحياة في المجموعة. ويضيف هذان الاثنان المولودان والمتربيان في نيويورك اهتمامًا بالروح الأصلية لمجموعة دي كي أن واي تيك والنتائج التي تم تحديدها من أجل دي كي أن واي تيك من أجل جيل جديد.

ستتوفر مجموعة دي كي أن واي تيك على URBANOUTFITTERS.COM ومواقع أيربان أوتفيترز العالمية بما في ذلك هيرالد سكوير، أوكسفورد سيركس، ماربل آرتش، مانشستر، شيفيلد، غلاسكو، أمستردام، باريس، ميلانور، برشلونة ودبي. تتراوح الأسعار بين 49 دولارًا للتيز إلى 199 دولارًا للملابس الخارجية.