دومينيكا تستعرض ثقافتها وطبيعتها واستدامتها، وتدعو المواطنين العالميين في معرض دبي إكسبو

لندن, 20 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — تعرض جزيرة دومينيكا الكاريبية ممارسات الاستدامة الخاصة بها وترحب بالاستثمارات الدولية على المسرح العالمي Dubai 2020 Expo . تعرض فعالية المعرض الذي يستمر ستة أشهر 191 دولة بناءً على الإيمان بأن التفاف العالم حول مثل هذه الفعاليات يمكن أن يولد وجهات نظر جديدة ويقدم حلولاً للتحديات العالمية، وهو إنجاز تتقنه هذه الدولة الصغيرة ولكنها نموذجية.

حسب Dominican Embassy in the United Arab Emirates ، فإن جناح Dominica pavilion يعرض “الثراء الحي للثقافة والتراث في دولة دومينيكا”، بما في ذلك مناطق الجذب السياحي والمنتجات من الشركات والكريول والرقص الأصلي. كما يسلط الوفد الضوء على مطار جديد قيد الإنشاء حاليا من شأنه تسهيل الرحلات الجوية المباشرة من جميع أنحاء العالم إلى الجزيرة. وتخطط البلاد أيضا لإنتاج الطاقة الحرارية الأرضية بحلول عام 2023.

وقد صرح معالي إيان دوغلاس، وزير التجارة والتجارة وريادة الأعمال والابتكار والأعمال وتنمية الصادرات في دومينيكا: “يتمتع شعب دومينيكا بقدرة على الصمود، كما أثبت قدرته على التعافي من الأعاصير المدمرة التي تضرب البلاد من وقت لآخر. ويُعد معرض إكسبو المكان المناسب لرفع مستوى الوعي حول موظفينا، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة، بما في ذلك برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار(Citizenship by Investment (CBI) Programme). ومن خلال معرض إكسبو 2020، نهدف إلى الوصول إلى أسواق جديدة، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط وآسيا”.

على الرغم من وقوعها في النصف الآخر من العالم، فإن العديد من المغتربين متعددي الجنسيات الذين يعيشون في الإمارات هم الآن أيضا مواطنين من دولة دومينيكا. ومن أجل استيعاب مواطنيها في المنطقة بشكل أفضل، أنشأت الجزيرة سفارة جديدة في العاصمة أبوظبي في يناير 2020. ويقدم المكتب خدمات قنصلية لمواطني دولة دومينيكا، ويصدر الوثائق، وإشعارات الطوارئ، والمشورة السياحية وغيرها من الخدمات. وصرح رئيس الوزراء خلال حفل افتتاح المكتب إن السفارة “حلقة وصل حاسمة بين ما هو في الواقع الشتات الدومينيكي هنا في الإمارات العربية المتحدة والوطن”.

ونتيجة لنجاح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار وسمعته الطيبة، لا تزال ثقة المستثمرين في دومينيكا وبرنامجها على حد سواء ثقة راسخة. وعلى مدى خمس سنوات متتالية، احتل برنامج دومينيكا المرتبة الأفضل في العالم من قِبَل مجلة PWM التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز. تمنح البلاد المتقدمين الناجحين في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار مزايا قيمة في الحصول على الجنسية مثل أمن الأسرة والسفر دون تأشيرة وتأشيرة عند الوصول إلى 75% من العالم والفرص التجارية المتنامية.

يمكن للأسر في الشرق الأوسط والأفراد غير المتزوجين الحصول على الجنسية الدومينيكية عند الاستثمار في اقتصاد الجزيرة، ولكن فقط إذا تجاوزوا جميع عمليات التحقق من العناية الواجبة. ويختار المتقدمون المساهمة بحد أدنى 100,000 دولار أمريكي في صندوق التنوع الاقتصادي ( Economic Diversification Fund ) أو استثمار بقيمة 200,000 دولار أمريكي في العقارات المعتمدة مسبقًا، والتي تتألف من مجموعة مختارة من الفنادق الفاخرة .