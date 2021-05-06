دوبل فيرفاي تتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لتلبية الطلب المتزايد من المعلنين للتحقق من جودة الوسائط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — أعلنت DoubleVerify “دوبل فيرفاي” (“DV”) (بورصة نيويورك( وهي منصة برمجية رائدة لقياس وبيانات وتحليلات الوسائط الرقمية اليوم عن توسع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وقد عينت DV مديريّ أعمال جديدين لدعم العمليات الخاصة بها، وهما جوهرة عبد المؤمن ووسيم منيمنة، وكلاهما يتمتع بخبرة واسعة في المنطقة. سيعملون من مكتب في دبي تابع لـDV من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات العلامات التجارية والوكالات المحلية فيما يتعلق بجودة الإعلام وأدائه.

وقد قال تنزيل البخاري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في DV، إن المنطقة شهدت زيادة كبيرة في استهلاك الوسائط الرقمية، خاصةً وسائل التواصل الاجتماعي. “تخصص العديد من العلامات التجارية في المنطقة ميزانيات كبيرة عبر الوسائط الرقمية، وتماشياً مع دورات الأخبار سريعة التطور التي نشهدها، فإن الحاجة إلى قياس مستقل آخذة في الازدياد أيضًا. يٌعد التوسع في فريقنا المحلي أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يتيح لـ DV أن تكون شديدة الاستجابة لاحتياجات عملائنا – مما يساعدهم على زيادة استثماراتهم في الوسائط الرقمية إلى أقصى حد. وفي النهاية، يمثل توسع DV في المنطقة مثالاً على مدى التزامنا بدعم عملاء المعلنين العالميين أينما كانوا يقومون بأعمال تجارية، ويؤكد على دافع الشركة للتحقق من ذلك في كل مكان “.

وقد علق “جوشيا فيخارت” Gosia Wajchert، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على (ميديا براندس) MediaBrands قائلاً: “أصبحت سلامة العلامة التجارية والاحتيال في الإعلانات وإمكانية العرض أكثر أهمية وتعقيدًا عبر النظام البيئي للإعلان الرقمي حول العالم. ستكون حلول التحقق من الوسائط الرائدة والفريق المحلي فيDV أمرًا حيويًا في مساعدتنا على ضمان أننا نقوم بعمل مواضع ذكية وآمنة للعلامة التجارية في بيئة سريعة التطور عبر الإنترنت. “

لمزيد من المعلومات حول DoubleVerify، برجاء التواصل مع: sales@doubleverify.com.

حول DoubleVerify

DoubleVerify هي منصة برمجية رائدة لقياس وتحليلات الوسائط الرقمية. تكمن مهمتنا في جعل النظام البيئي للتسويق الرقمي أقوى وأكثر أمانًا وأمانًا، وبالتالي الحفاظ على تبادل القيمة العادلة بين المشترين والبائعين من خلال الوسائط الرقمية. يستخدم المئات من المعلنين في (فورتشين 500)‏‏ Fortune 500 بياناتنا وتحليلاتنا غير متحيزة لتعزيز جودة الحملة وفعاليتها، ولزيادة العائد على استثماراتهم الإعلانية الرقمية إلى أقصى حد – على مستوى العالم.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1503738/DoubleVerify_ Tanzil_Bukhari.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1389301/DoubleVerify_ Logo.jpg

للتواصل:

Charlotte Sexton

556672 7500 (0) 44+

charlotte.sexton@archetype.co