‫”دهانات الجزيرة” تتزيّن بحلّة رمضانية في مبنى الإدارة العامة الجديد بالرياض 

الرياض، المملكة العربية السعودية13 أبريل / نيسان 2022/PRNewswire/ — خلال هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، تزيّن مبنى الإدارة العامة الجديد لـشركة “دهانات الجزيرة”، عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مدينة الرياض، الذي تمّ الانتقال إليه مؤخراً، كما تزيّنت مباني إدارات الشركة في باقي مناطق المملكة العربية السعودية بحلل رمضانية خلّابة، سعياً من الشركة لبناء بيئة عمل رمضانية تسرّ الخاطر، وتُشعر الناظر بروحانية الشهر المبارك.

Jazeera Paints Adorns the New Headquarter Building in Riyadh with Ramadan Decorations

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى تقوم بها “دهانات الجزيرة” لموظفيها تعزيزاً لبيئة عمل صحية، وملائمة للزمان والمكان، وهذا مما أسهم أيضاً في ريادة الشركة في مجال الدهانات، والألوان، والحلول الإنشائية في السعودية.

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Jazeera Paints Adorns the New Headquarter Building in Riyadh with Ramadan Decorations

صورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1796108/Jazeera_Paints_Riyadh.jpg

صورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1796109/Jazeera_Paints_Ramadan.jpg

 