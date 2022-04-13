‫”دهانات الجزيرة” تتزيّن بحلّة رمضانية في مبنى الإدارة العامة الجديد بالرياض 

الرياض، المملكة العربية السعودية, 13 أبريل / نيسان 2022/PRNewswire/ — خلال هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، تزيّن مبنى الإدارة العامة الجديد لـشركة “دهانات الجزيرة”، عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مدينة الرياض، الذي تمّ الانتقال إليه مؤخراً، كما تزيّنت مباني إدارات الشركة في باقي مناطق المملكة العربية السعودية بحلل رمضانية خلّابة، سعياً من الشركة لبناء بيئة عمل رمضانية تسرّ الخاطر، وتُشعر الناظر بروحانية الشهر المبارك.

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى تقوم بها “دهانات الجزيرة” لموظفيها تعزيزاً لبيئة عمل صحية، وملائمة للزمان والمكان، وهذا مما أسهم أيضاً في ريادة الشركة في مجال الدهانات، والألوان، والحلول الإنشائية في السعودية.

Follow us on https://twitter.com/ JPaintsKSA.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1796108/Jazeera_Paints_ Riyadh.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1796109/Jazeera_Paints_ Ramadan.jpg