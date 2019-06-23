دنيز بنك يختار إيسرتيس لتنفيذ نظام إدارة العقود على مستوى المؤسسة

استعانت مجموعة الخدمات المالية التركية الرائدة بمنصة إيسرتيس لإدارة العقود للإسراع من عمليات العقود وتحسين الأداء



بلفيو، واشنطن، 25 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم إيسرتيس “ Icertis “، الشركة الرائدة في توفير منصة إدارة العقود للشركات في السحابة، عن اختيار دنيز بنك “ DenizBank “، المؤسسة الرائدة في توفير الخدمات التجارية والعمليات المصرفية بالتجزئة في تركيا وأوروبا، لمنصة إيسرتيس لإدارة العقود “Icertis Contract Management (ICM)” للعمل كأساس لإدارة عقود المؤسسة.ودعمًا لعملياته المتنامية، كان دنيز بنك يبحث عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة عقود المؤسسة تتكامل مع التطبيقات المالية المحلية للشركة. واحتاج البنك لحل لا يعمل على إدارة مفاوضات العقود والموافقات فقط، بل يساعد كذلك في تقليل المخاطر وتحسين الامتثال للعقود مع مزودي الخدمة.وبهذه المناسبة، أشار السيد علي مراد ديزدار “Ali Murat DIZDAR”، المستشار القانوني الأول بدنيز بنك قائلاً: “حيث وطد دنيز بنك دعائمه كأحد أكبر البنوك في تركيا، احتجنا لوسيلة تعمل على مراقبة أداء العقود بفعالية. وأضاف، “كما أردنا كذلك العمل مع شركة على دراية بالعمليات في المنطقة ولديها سابقة أعمال في مجال المساعدة على تحسين علاقات الأعمال. واختار دنيز بنك شركة إيسرتيس لهذه الأسباب ولسهولة استخدام المنصة وستربط مؤسستنا بأكثر من 14 شركة تابعة”.

وكان دنيز بنك قد اختار منصة إيسرتيس لإدارة العقود حيث إنها عملت على رقمنة عمليات إدارة العقود المتكاملة، مما يسمح للشركة بتحقيق المزيد من الشفافية في عقودها الحالية والسابقة بهدف إدارة الأعمال باستخدام البرامج والتطبيقات الذكية القابلة للتنفيذ وتحقيق عائد على الاستثمار في الوقت الفعلي.

ومن جانبه صرح مونيش داردا “Monish Darda”، المدير التقني التنفيذي والشريك المؤسس لإيسرتيس، قائلاً: “تعيد الشركات الرائدة في مجال الصناعة تشكيل جميع عمليات الأعمال بهدف تحسين أداءها التجاري، وما من شيء أكثر تأسيسًا من نظام إدارة العقود”. ويضيف، “نحن نتطلع للعمل مع دنيز بنك سعيًا إلى تحويل عملياتها التشغيلية بينما يقدم رؤيته”.

ولمزيد من المعلومات عن إيسرتيس، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.icertis.com .

نبذة عن إيسرتيس:

تعد إيسرتيس، منصة إدارة عقود الشركات الرائدة في السحابة، وتعمل على حل أصعب المشاكل التي تواجه إدارة العقود باستخدام منصة سهلة الاستخدام. وباستخدام منصة إيسرتيس، تستطيع الشركات الإسراع في أداء أعمالها من خلال زيادة سرعة العقود، وحمايتها ضد المخاطر من خلال ضمان الامتثال للوائح والسياسات، وتحسين علاقاتها التجارية من خلال زيادة العائدات وتقليل التكاليف. وتستخدم منصة إيسرتيس لإدارة العقود التي تدمج الذكاء الاصطناعي بواسطة شركات من قبيل ثري إم “3M”، وإيرباص “Airbus”، وكوجنيزانت “Cognizant”، وديملر “Daimler”، ومايكروسوفت “Microsoft”، وسانوفي “Sanofi” لإدارة 5,7 مليون عقد بأكثر من 40 لغة تمتد عبر أكثر من 90 دولة.

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